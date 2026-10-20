Trump usa los disturbios en Francia en su reunión de Kansas
Publicado el 20/10/2026 a las 13:10
A dos semanas de las elecciones de medio mandato, el presidente Donald Trump llevó los disturbios en Francia al centro de su campaña, mientras los republicanos de la Cámara destacan su récord en materia migratoria. Los demócratas, por su parte, intentan dirigir la conversación hacia el costo de vida.
- El lunes 19 de octubre de 2026, Trump hizo un mitin en Park City, Kansas, y dijo que Francia muestra «lo que está en juego» en la elección.
- Republicanos de la Cámara citan una reducción de 95% en los cruces ilegales y más de 2 millones de migrantes deportados o «autodeportados».
- La campaña demócrata en Kansas responde que los precios de la gasolina, la salud y la corrupción son los temas de fondo.
Por qué importa: la migración y el costo de vida son dos de los temas que cada partido quiere imponer en la recta final. Más de dos docenas de estados ya iniciaron la votación anticipada, así que el mensaje de estos días puede influir en votantes que aún no han decidido.
Trump lleva a Francia a un mitin en Kansas
Trump habló durante más de 90 minutos en Park City, cerca de Wichita, en apoyo al senador republicano Roger Marshall. Marshall enfrenta una carrera cerrada contra el demócrata Adam Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista. Según Reuters, Kansas no elige a un demócrata al Senado federal desde hace 94 años y Trump ganó allí por 16 puntos en 2024.
Según The Center Square, el presidente dijo: «Si quieren ver lo que está en juego en esta elección, solo miren lo que pasa en Francia, una nación antes grandiosa que está siendo conquistada, saqueada y quemada hasta los cimientos por migrantes, yihadistas y comunistas que odian el cristianismo y la civilización occidental». Según Reuters, también afirmó: «Cuando vean campanarios ardiendo y fuegos furiosos en Francia, recuerden que eso es lo que los demócratas radicales quieren hacerle a Estados Unidos». Reuters añade que Trump no presentó pruebas y que usó el apodo burlón «Dumocrats».
Francia vive algunas de sus peores protestas en años, según Reuters. Comenzaron por el costo de la vida y los servicios públicos con poco financiamiento, y derivaron en disturbios y saqueos. Puedes ver más detalles en nuestra nota sobre las protestas en Francia. Según The Center Square, muchos líderes europeos atribuyen los disturbios al costo de la educación y de la vida, mientras que Trump y los republicanos los achacan a años de migración sin control.
El lunes por la noche, en Truth Social, Trump escribió que la «agenda» demócrata es «extinguir la civilización occidental»: «Quieren abrir las fronteras, cerrar las plantas de energía, soltar a los criminales… y alzar la bandera palestina mientras profanan la bandera estadounidense». Durante el mitin, manifestantes interrumpieron y fueron sacados; Trump dijo que les pagaban. Lo acompañaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y los senadores Eric Schmitt y Marshall.
Los republicanos presumen su récord migratorio
En un pódcast del Comité de Estudio Republicano, los representantes Josh Brecheen (Oklahoma) y David Rouzer (Carolina del Norte) destacaron una reducción de 95% en los cruces fronterizos ilegales y la deportación o «autodeportación» de más de 2 millones de migrantes durante el segundo gobierno de Trump. Son cifras que citan ellos y el gobierno, según The Center Square.
Brecheen dijo que «el gobierno de Biden y Harris causó estragos en nuestro país con sus imprudentes políticas de frontera abierta». Rouzer defendió las nuevas reglas sobre licencias comerciales de conducir, que buscan «asegurar que solo quienes lo merecen manejen un tráiler». Según Trump, desde 2025 el Departamento de Transporte obligó a los estados a cancelar al menos 28,000 licencias comerciales de inmigrantes sin estatus legal. Rouzer planteó la disyuntiva así: «¿Quieren volver a las fronteras abiertas o quieren seguridad?»
Qué responden los demócratas
Tyson Brody, vocero de la campaña de Hamilton, dijo a Reuters: «Nada de lo dicho en el mitin puede distraer del hecho de que los kansanos están siendo aplastados por el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, luchan por acceder a atención médica asequible y están cansados de la corrupción en Washington».
Reuters comprobó los precios en una parada de camiones cercana: la gasolina estaba a $3.98 y el diésel a $5.78. Según AAA, la gasolina en Kansas sube cerca de 45% frente al promedio del año pasado.
En migración, los demócratas no cuestionan tanto el control fronterizo como la forma de aplicar la política: critican la conducta de agentes federales y la detención de migrantes sin condenas penales. Los demócratas del Senado provocaron el cierre parcial de gobierno más largo de la historia, del 14 de febrero al 30 de abril de 2026, al exigir reformas a los operativos migratorios. Según The Center Square, el gobierno reabrió sin esas restricciones.
Qué sigue
Esta semana Trump tiene mitines en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia y Michigan, según The Center Square. La elección es el martes 3 de noviembre de 2026.
- Si aún no lo has hecho, revisa tu registro de votante en vote.gov.
- Consulta las fechas y reglas de votación anticipada de tu estado.
Fuentes: The Center Square (mitin en Kansas); The Center Square (republicanos e inmigración); Reuters (vía Yahoo News). Datos consultados el 20 de octubre de 2026.