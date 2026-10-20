A dos semanas de las elecciones de medio mandato, el presidente Donald Trump llevó los disturbios en Francia al centro de su campaña, mientras los republicanos de la Cámara destacan su récord en materia migratoria. Los demócratas, por su parte, intentan dirigir la conversación hacia el costo de vida.

El lunes 19 de octubre de 2026, Trump hizo un mitin en Park City, Kansas, y dijo que Francia muestra «lo que está en juego» en la elección.

Republicanos de la Cámara citan una reducción de 95% en los cruces ilegales y más de 2 millones de migrantes deportados o «autodeportados».

La campaña demócrata en Kansas responde que los precios de la gasolina, la salud y la corrupción son los temas de fondo.

Por qué importa: la migración y el costo de vida son dos de los temas que cada partido quiere imponer en la recta final. Más de dos docenas de estados ya iniciaron la votación anticipada, así que el mensaje de estos días puede influir en votantes que aún no han decidido.

Trump lleva a Francia a un mitin en Kansas

Trump habló durante más de 90 minutos en Park City, cerca de Wichita, en apoyo al senador republicano Roger Marshall. Marshall enfrenta una carrera cerrada contra el demócrata Adam Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista. Según Reuters, Kansas no elige a un demócrata al Senado federal desde hace 94 años y Trump ganó allí por 16 puntos en 2024.

Según The Center Square, el presidente dijo: «Si quieren ver lo que está en juego en esta elección, solo miren lo que pasa en Francia, una nación antes grandiosa que está siendo conquistada, saqueada y quemada hasta los cimientos por migrantes, yihadistas y comunistas que odian el cristianismo y la civilización occidental». Según Reuters, también afirmó: «Cuando vean campanarios ardiendo y fuegos furiosos en Francia, recuerden que eso es lo que los demócratas radicales quieren hacerle a Estados Unidos». Reuters añade que Trump no presentó pruebas y que usó el apodo burlón «Dumocrats».

Francia vive algunas de sus peores protestas en años, según Reuters. Comenzaron por el costo de la vida y los servicios públicos con poco financiamiento, y derivaron en disturbios y saqueos. Puedes ver más detalles en nuestra nota sobre las protestas en Francia. Según The Center Square, muchos líderes europeos atribuyen los disturbios al costo de la educación y de la vida, mientras que Trump y los republicanos los achacan a años de migración sin control.

El lunes por la noche, en Truth Social, Trump escribió que la «agenda» demócrata es «extinguir la civilización occidental»: «Quieren abrir las fronteras, cerrar las plantas de energía, soltar a los criminales… y alzar la bandera palestina mientras profanan la bandera estadounidense». Durante el mitin, manifestantes interrumpieron y fueron sacados; Trump dijo que les pagaban. Lo acompañaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y los senadores Eric Schmitt y Marshall.

Los republicanos presumen su récord migratorio

En un pódcast del Comité de Estudio Republicano, los representantes Josh Brecheen (Oklahoma) y David Rouzer (Carolina del Norte) destacaron una reducción de 95% en los cruces fronterizos ilegales y la deportación o «autodeportación» de más de 2 millones de migrantes durante el segundo gobierno de Trump. Son cifras que citan ellos y el gobierno, según The Center Square.