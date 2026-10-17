Francia estalla en protestas: 400 detenidos y un ayuntamiento histórico incendiado

Francia vivió este sábado 17 de octubre una jornada de manifestaciones contra el encarecimiento de la vida, marcada por incendios y enfrentamientos.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó de 400 detenciones y estimó que unas 550,000 personas participaron en las movilizaciones nacionales.

La asistencia superó las previsiones oficiales de 150,000 participantes. Los organizadores calcularon una convocatoria todavía mayor, cercana a 800,000 manifestantes.

Las protestas también provocaron saqueos y ataques contra instalaciones gubernamentales, mientras las autoridades reforzaban la seguridad en diferentes ciudades francesas.

Incendian el ayuntamiento de Limoges durante las protestas en Francia

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde manifestantes encapuchados atacaron el ayuntamiento, un edificio histórico de 143 años.

Los atacantes incendiaron un vehículo policial, rompieron ventanas y entraron en las instalaciones municipales, donde se propagó un incendio de grandes dimensiones.

Las llamas alcanzaron parte del techo y provocaron el derrumbe de una sección de la estructura, según las imágenes difundidas en redes sociales.

El prefecto Maurice Barate describió los daños como una catástrofe patrimonial y señaló que buena parte del inmueble había quedado destruida.