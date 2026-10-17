Trump condiciona inversión de $100 millones en Kentucky a una victoria republicana
Publicado el 17/10/2026 a las 17:17
El presidente prometió recursos para reactivar una planta farmacéutica, pero vinculó el anuncio al resultado electoral del 3 de noviembre.
El presidente Donald Trump prometió una inversión federal de 100 millones de dólares en Kentucky, pero condicionó su realización a una victoria republicana en las elecciones legislativas.
- Por qué importa: El anuncio vincula una posible inversión industrial con el resultado electoral, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su aprobación o financiamiento.
Trump condiciona inversión en Kentucky a elecciones
El presidente Donald Trump arremetió este sábado nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades santuario advirtiendo a sus seguidores en Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el Gobierno del demócrata Joe Biden eran "criminales" y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.
Foto: Reuters
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 17, 2026
Trump presentó la propuesta durante un mitin republicano celebrado el 17 de octubre en Highland Heights, Kentucky, como parte de su gira electoral.
“Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá 100 millones de dólares en la compañía farmacéutica Antheia”, declaró el mandatario.
Según explicó, los recursos permitirían revitalizar una gigantesca instalación dedicada a fabricar medicamentos en Winchester, Kentucky.
La promesa coloca a una planta industrial del estado dentro del debate sobre el control del Congreso estadounidense.
- El dato: La inversión anunciada beneficiaría a Antheia y estaría destinada a recuperar capacidad de fabricación farmacéutica en Winchester.
- La condición: Trump vinculó expresamente los fondos con una victoria republicana, sin precisar el mecanismo para autorizar su desembolso.
Trump critica a los demócratas y deja dudas sobre la inversión
Trump: "If the Republicans win, the Department of War will be investing $100 million in the pharmaceutical company Anthea to revitalize a gigantic drug manufacturing facility in Winchester, Kentucky" https://t.co/WfmT78y6hm
— Aaron Rupar (@atrupar) October 17, 2026
Durante su intervención, Trump aseguró que los demócratas no podrían impulsar el proyecto si ganaran las elecciones legislativas.
“No serían capaces de hacerlo, ni siquiera sabrían de qué estás hablando, no tienen ni idea”, afirmó ante sus simpatizantes.
Sin embargo, el mandatario no explicó si los 100 millones ya forman parte de un presupuesto aprobado o requieren nuevas autorizaciones.
Tampoco quedó establecido si la inversión podría realizarse independientemente del partido que controle la Cámara de Representantes y el Senado.
- La incertidumbre: El Departamento de Defensa y representantes del congresista Andy Barr no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
- Lo que falta: No se informó cuándo comenzarían los trabajos, cuántos empleos generarían ni bajo qué condiciones recibiría Antheia los recursos.
Kentucky también recibiría una inversión industrial de $1,000 millones
Trump aprovechó su visita para destacar otros proyectos industriales relacionados con la economía de Kentucky y la fabricación estadounidense.
Entre ellos mencionó una inversión de 1,000 millones de dólares vinculada con GE Appliances e IUE-CWA en Louisville.
El proyecto busca convertir Appliance Park en el mayor centro de fabricación de electrodomésticos de Estados Unidos, según lo expuesto durante el mitin.
El mandatario estuvo acompañado por Andy Barr, candidato republicano al Senado, y Ed Gallrein, aspirante republicano al cuarto distrito congresional.
- La diferencia: Trump presentó el proyecto de GE Appliances como una inversión industrial, mientras condicionó expresamente los fondos para Antheia al resultado electoral.
Trump también promete un dividendo de $5,000 si ganan los republicanos
Durante el mismo discurso, Trump reiteró otra propuesta vinculada con las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
Prometió entregar un dividendo de 5,000 dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos consiguen controlar ambas cámaras del Congreso.
Según USA TODAY, Trump había atribuido anteriormente esa posibilidad a la fortaleza y al desempeño de la economía estadounidense.
No obstante, el presidente no detalló cómo financiaría esos pagos, cuál sería su costo total ni qué procedimiento permitiría distribuirlos.
- Qué sigue: Las elecciones del 3 de noviembre determinarán la composición del Congreso, pero no garantizan automáticamente la aprobación de ninguna de las propuestas.
La principal incógnita es si la inversión farmacéutica avanzará mediante decisiones presupuestarias concretas o permanecerá como una promesa de campaña.