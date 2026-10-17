Trump condiciona inversión de $100 millones en Kentucky a una victoria republicana

El presidente prometió recursos para reactivar una planta farmacéutica, pero vinculó el anuncio al resultado electoral del 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump prometió una inversión federal de 100 millones de dólares en Kentucky, pero condicionó su realización a una victoria republicana en las elecciones legislativas.

- Por qué importa: El anuncio vincula una posible inversión industrial con el resultado electoral, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su aprobación o financiamiento.

Trump condiciona inversión en Kentucky a elecciones

El presidente Donald Trump arremetió este sábado nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades santuario advirtiendo a sus seguidores en Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el Gobierno del demócrata Joe Biden eran "criminales" y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término. Foto: Reuters — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 17, 2026

Trump presentó la propuesta durante un mitin republicano celebrado el 17 de octubre en Highland Heights, Kentucky, como parte de su gira electoral.

“Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá 100 millones de dólares en la compañía farmacéutica Antheia”, declaró el mandatario.

Según explicó, los recursos permitirían revitalizar una gigantesca instalación dedicada a fabricar medicamentos en Winchester, Kentucky.

La promesa coloca a una planta industrial del estado dentro del debate sobre el control del Congreso estadounidense.

- El dato: La inversión anunciada beneficiaría a Antheia y estaría destinada a recuperar capacidad de fabricación farmacéutica en Winchester.

- La condición: Trump vinculó expresamente los fondos con una victoria republicana, sin precisar el mecanismo para autorizar su desembolso.