Voto latino da giro electoral en EE.UU.: republicanos pierden 14 puntos en condados hispanos
Publicado el 06/11/2026 a las 17:31
- Republicanos pierden apoyo en 64 condados hispanos
- Demócratas conquistan distritos clave de Texas.
- Economía e inmigración impulsan cambio electoral
Voto latino da giro. El voto latino volvió a modificar el panorama político de Estados Unidos. Durante las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, el respaldo republicano cayó 14 puntos porcentuales en 64 condados de mayoría hispana, según informó la agencia EFE.
El desplazamiento favoreció a los demócratas en territorios donde Donald Trump había conseguido importantes victorias durante las elecciones presidenciales de 2024, particularmente en Texas, Kansas y Florida.
Los resultados también tuvieron consecuencias en la Cámara de Representantes, donde candidatos demócratas ganaron distritos que los republicanos habían rediseñado con el propósito de ampliar su representación en el Congreso.
Sin embargo, los análisis postelectorales advierten que este cambio no significa necesariamente que los votantes latinos hayan regresado de manera permanente al Partido Demócrata.
Voto latino da giro: Texas registra algunos de los mayores cambios[caption id="attachment_1699913" align="alignnone" width="1200"] Los votantes hispanos protagonizaron importantes cambios electorales en Texas, donde los demócratas conquistaron distritos que habían sido rediseñados por los republicanos. Foto: EFE.[/caption]
Uno de los desplazamientos más importantes ocurrió en el condado de Hidalgo, ubicado en el valle del río Grande, donde el apoyo republicano disminuyó aproximadamente 25 puntos porcentuales respecto a 2024.
En el vecino condado de Starr, el margen electoral se desplazó alrededor de 72 puntos hacia los demócratas, el mayor giro registrado en Texas, según datos del Houston Chronicle citados por EFE.
En el distrito 23, que se extiende a lo largo de la frontera con México, la demócrata Katy Padilla Stout derrotó al republicano Brandon Herrera con el 52.1 % de los votos frente al 44 %.
A esa victoria se sumó la de Bobby Pulido en el distrito 15. En conjunto, los demócratas conquistaron cuatro de los cinco escaños rediseñados por los republicanos en Texas.
Voto latino da giro: Operativos de ICE marcan elecciones en Kansas
El cambio electoral también alcanzó el suroeste de Kansas, donde los condados de Ford, Finney y Seward se inclinaron por los demócratas en la contienda al Senado.
Estas comunidades, tradicionalmente republicanas, cuentan con importantes poblaciones inmigrantes vinculadas a la industria ganadera y al procesamiento de carne.
Según EFE, la campaña estuvo marcada por operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que provocaron detenciones y alteraciones en la actividad de plantas procesadoras.
¿Cuántos latinos votaron por los demócratas?
La encuesta AP Voter Poll, elaborada por SSRS con información de más de 100,000 votantes, encontró que aproximadamente seis de cada diez hispanos respaldaron a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes.
En contraste, cerca de un tercio apoyó a los republicanos. Durante las presidenciales de 2024, Trump había recibido aproximadamente cuatro de cada diez votos latinos, según AP VoteCast.
La organización UnidosUS estima que hasta 14.5 millones de latinos participaron en las elecciones de 2026, lo que representaría una cifra récord.
En Florida, Miami-Dade y Osceola registraron desplazamientos de 19 puntos hacia los demócratas en la contienda al Senado, aunque los republicanos conservaron posiciones importantes.
Economía e inmigración influyen en el electorado latino
Los resultados muestran un electorado que no mantiene lealtades partidistas permanentes, según los análisis citados por EFE.
La investigadora Cristina López-Gottardi Chao, del Miller Center de la Universidad de Virginia, advirtió antes de las elecciones que el avance demócrata no debía interpretarse como un regreso consolidado de los latinos a ese partido.
Un estudio postelectoral de UnidosUS y Latino Community Foundation, elaborado por BSP Research entre 3,014 votantes latinos, identificó el descontento económico y el rechazo a las políticas migratorias como factores principales del desplazamiento electoral.
La investigación concluyó que los votantes esperan respuestas concretas de ambos partidos a sus preocupaciones económicas y migratorias.