Voto latino da giro electoral en EE.UU.: republicanos pierden 14 puntos en condados hispanos

Republicanos pierden apoyo en 64 condados hispanos

Demócratas conquistan distritos clave de Texas.

Economía e inmigración impulsan cambio electoral

Voto latino da giro. El voto latino volvió a modificar el panorama político de Estados Unidos. Durante las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, el respaldo republicano cayó 14 puntos porcentuales en 64 condados de mayoría hispana, según informó la agencia EFE.

El desplazamiento favoreció a los demócratas en territorios donde Donald Trump había conseguido importantes victorias durante las elecciones presidenciales de 2024, particularmente en Texas, Kansas y Florida.

Los resultados también tuvieron consecuencias en la Cámara de Representantes, donde candidatos demócratas ganaron distritos que los republicanos habían rediseñado con el propósito de ampliar su representación en el Congreso.

Sin embargo, los análisis postelectorales advierten que este cambio no significa necesariamente que los votantes latinos hayan regresado de manera permanente al Partido Demócrata.

Voto latino da giro: Texas registra algunos de los mayores cambios

[caption id="attachment_1699913" align="alignnone" width="1200"]Los votantes hispanos protagonizaron importantes cambios electorales en Texas, donde los demócratas conquistaron distritos que habían sido rediseñados por los republicanos. Foto: EFE.[/caption]

Uno de los desplazamientos más importantes ocurrió en el condado de Hidalgo, ubicado en el valle del río Grande, donde el apoyo republicano disminuyó aproximadamente 25 puntos porcentuales respecto a 2024.

En el vecino condado de Starr, el margen electoral se desplazó alrededor de 72 puntos hacia los demócratas, el mayor giro registrado en Texas, según datos del Houston Chronicle citados por EFE.

En el distrito 23, que se extiende a lo largo de la frontera con México, la demócrata Katy Padilla Stout derrotó al republicano Brandon Herrera con el 52.1 % de los votos frente al 44 %.

A esa victoria se sumó la de Bobby Pulido en el distrito 15. En conjunto, los demócratas conquistaron cuatro de los cinco escaños rediseñados por los republicanos en Texas.