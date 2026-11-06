De las pasarelas de Prada a gobernador de Iowa: la sorprendente historia de Rob Sand
Publicado el 06/11/2026 a las 17:35
- Rob Sand fue modelo de Prada
- Demócrata gana gobernación tras veinte años.
- Su campaña priorizó salud y agua.
Rob Sand modelo gobernador. Antes de convertirse en gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand caminaba por las pasarelas de Milán para importantes firmas de moda. Su historia llamó la atención tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Sand, de 44 años, consiguió arrebatarles a los republicanos la gobernación de Iowa, un estado de tendencia conservadora que llevaba dos décadas sin elegir a un demócrata para ese cargo, según informó la agencia EFE.
El político derrotó al republicano Zach Lahn por una diferencia de once puntos porcentuales y sucederá a la gobernadora Kim Reynolds, quien decidió no buscar la reelección.
Su victoria también despertó curiosidad por un pasado poco habitual entre los políticos estadounidenses: durante sus años universitarios trabajó como modelo internacional y desfiló para Prada.
Rob Sand modelo gobernador ¿Cómo llegó Rob Sand a las pasarelas de Prada?[caption id="attachment_1699916" align="alignnone" width="1200"] El demócrata Rob Sand ganó las elecciones para gobernador de Iowa y puso fin a veinte años de gobiernos republicanos en el estado. Foto: EFE.[/caption]
De acuerdo con la revista Vogue, Sand comenzó a trabajar en la industria de la moda mientras estudiaba en la Universidad de Brown, donde cursó ciencias políticas.
Lo que inicialmente fue una actividad para obtener ingresos terminó llevándolo a Milán, uno de los principales centros de la moda internacional.
Durante los primeros años de la década de 2000, participó en desfiles de Prada, Giuliano Fujiwara y la firma japonesa Number (N)ine, según información de Newsweek retomada por EFE.
Vogue también documentó su participación en producciones editoriales, incluida una sesión titulada "Adolescents", publicada por AnOther Magazine en otoño de 2002.
Su actividad como modelo incluso le impidió participar en una reunión electoral de 2004 en su ciudad natal, Decorah, porque se encontraba trabajando en Milán.
Una campaña enfocada en los problemas de Iowa
Nacido y criado en Iowa, Sand construyó su campaña alrededor de las preocupaciones cotidianas de los habitantes, en lugar de concentrarse en los enfrentamientos políticos nacionales.
Uno de sus principales temas fue la atención a pacientes con cáncer, especialmente relevante en un estado que registra la segunda mayor incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos, según EFE.
También abordó la calidad del agua y sus posibles efectos sobre la salud de las comunidades, asuntos que ocuparon un lugar importante en su acercamiento con los votantes.
Su estrategia buscó conectar con los residentes de un estado donde los republicanos habían mantenido el control de la gobernación durante veinte años.
¿Qué estudió Rob Sand antes de entrar en política?
Además de su experiencia en la moda, Sand cuenta con una formación académica vinculada directamente con la administración pública y las leyes.
Estudió ciencias políticas en la Universidad de Brown y posteriormente obtuvo un título en Derecho en la Universidad de Iowa, de acuerdo con la información difundida por EFE.
Su trayectoria combina así una etapa profesional en Europa con su posterior desarrollo político en el estado donde nació y creció.
¿Podría Rob Sand aspirar a la presidencia en 2028?
Su nombre ya había comenzado a circular entre los posibles aspirantes presidenciales demócratas antes de su reciente victoria electoral.
En mayo, The New York Times lo incluyó en una lista de políticos considerados "presidenciables" de cara a las elecciones de 2028, según EFE.
La agencia también señala que medios estadounidenses han comparado a Sand con el expresidente John F. Kennedy, aunque su futuro político dependerá de las decisiones que tome durante su gestión.
Por ahora, el exmodelo de Prada se prepara para asumir la gobernación de Iowa después de protagonizar uno de los cambios políticos destacados de las elecciones de 2026.