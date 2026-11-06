De las pasarelas de Prada a gobernador de Iowa: la sorprendente historia de Rob Sand

Rob Sand fue modelo de Prada

Demócrata gana gobernación tras veinte años.

Su campaña priorizó salud y agua.

Rob Sand modelo gobernador. Antes de convertirse en gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand caminaba por las pasarelas de Milán para importantes firmas de moda. Su historia llamó la atención tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Sand, de 44 años, consiguió arrebatarles a los republicanos la gobernación de Iowa, un estado de tendencia conservadora que llevaba dos décadas sin elegir a un demócrata para ese cargo, según informó la agencia EFE.

El político derrotó al republicano Zach Lahn por una diferencia de once puntos porcentuales y sucederá a la gobernadora Kim Reynolds, quien decidió no buscar la reelección.

Su victoria también despertó curiosidad por un pasado poco habitual entre los políticos estadounidenses: durante sus años universitarios trabajó como modelo internacional y desfiló para Prada.

Rob Sand modelo gobernador ¿Cómo llegó Rob Sand a las pasarelas de Prada?

[caption id="attachment_1699916" align="alignnone" width="1200"]El demócrata Rob Sand ganó las elecciones para gobernador de Iowa y puso fin a veinte años de gobiernos republicanos en el estado. Foto: EFE.[/caption]

De acuerdo con la revista Vogue, Sand comenzó a trabajar en la industria de la moda mientras estudiaba en la Universidad de Brown, donde cursó ciencias políticas.

Lo que inicialmente fue una actividad para obtener ingresos terminó llevándolo a Milán, uno de los principales centros de la moda internacional.

Durante los primeros años de la década de 2000, participó en desfiles de Prada, Giuliano Fujiwara y la firma japonesa Number (N)ine, según información de Newsweek retomada por EFE.

Vogue también documentó su participación en producciones editoriales, incluida una sesión titulada "Adolescents", publicada por AnOther Magazine en otoño de 2002.

Su actividad como modelo incluso le impidió participar en una reunión electoral de 2004 en su ciudad natal, Decorah, porque se encontraba trabajando en Milán.