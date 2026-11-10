Republicanos apuestan por Jim Jordan tras la derrota; Thune resiste en el Senado
Publicado el 10/11/2026 a las 18:06
- Jordan derrota a Steve Scalise.
- Thune conserva el liderazgo senatorial.
- Republicanos preparan etapa en minoría.
Los republicanos eligieron este martes 10 de noviembre a Jim Jordan como su próximo líder en la Cámara de Representantes, una semana después del revés electoral.
El congresista de Ohio derrotó a Steve Scalise, de Luisiana, por 106 votos contra 73 en una reunión celebrada a puerta cerrada.
Jordan, de 62 años y cercano al presidente Donald Trump, encabezará a una bancada que deberá adaptarse a trabajar desde la minoría.
La decisión abre una nueva etapa para el partido: recuperar influencia legislativa mientras los demócratas se preparan para asumir el control de la Cámara.
La salida de Mike Johnson abre paso a Jordan
🗳 #Decision2026 | Los republicanos eligen a Jim Jordan como el líder de la minoría en la Cámara Baja tras la derrota en las ‘midterms’.
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— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 10, 2026
El relevo llega después de que Mike Johnson anunciara que abandonaría el liderazgo republicano tras la derrota en las elecciones de medio mandato.
La elección interna coloca a Jordan al frente de la reorganización de los representantes republicanos, con el próximo Congreso como primera prueba política.
Su designación como líder partidista no equivale a una elección como presidente de la Cámara, un cargo distinto dentro de la institución.
El nuevo Congreso asumirá el 3 de enero de 2027; entonces comenzará formalmente la etapa marcada por el cambio de mayorías.
Jordan anticipa una oposición combativa a los demócratas[caption id="attachment_1700422" align="alignnone" width="1200"] Jim Jordan liderará a republicanos; Thune sigue en Senado FOTO: EFE[/caption]
En sus primeras declaraciones, Jordan presentó la defensa de la libertad frente a una mayor intervención gubernamental como eje del discurso republicano.
El mensaje anticipa una confrontación política con los demócratas, aunque todavía no constituye un programa detallado de propuestas para los próximos dos años.
Su cercanía con Trump será un elemento central del liderazgo, mientras el presidente afronta un Congreso con mayor capacidad para cuestionar su agenda.
Para los republicanos, el desafío será convertir el discurso de oposición en una estrategia que mantenga cohesionada a la bancada después del resultado electoral.
John Thune conserva el liderazgo republicano del Senado
En el Senado, los republicanos optaron por mantener a John Thune al frente de su bancada, pese al descontento generado por las elecciones.
La continuidad se impuso después de que sectores conservadores intentaran aplazar la votación para discutir las causas de la derrota y el rumbo partidista.
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Thune reconoció que el resultado no cumplió las expectativas y planteó que los republicanos deben atender el mensaje enviado por los votantes.
Su permanencia ofrece continuidad organizativa, pero no elimina las diferencias internas sobre cómo ejercer la oposición durante el próximo Congreso.
Qué cambia para la agenda del Congreso estadounidense
Ambas decisiones muestran respuestas diferentes al mismo revés: renovación del mando en la Cámara de Representantes y continuidad en el Senado.
Los nuevos liderazgos deberán coordinar posiciones frente a los demócratas y definir qué iniciativas respaldar, negociar o intentar frenar desde la minoría.
Para la audiencia hispana, será relevante seguir cómo esa estrategia se traduce en debates sobre inmigración, presupuesto y otras prioridades federales.
Por ahora, las elecciones partidistas reorganizan el poder interno republicano; por sí solas no modifican leyes, beneficios ni procedimientos migratorios.