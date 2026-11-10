Jordan derrota a Steve Scalise.

Thune conserva el liderazgo senatorial.

Republicanos preparan etapa en minoría.

Los republicanos eligieron este martes 10 de noviembre a Jim Jordan como su próximo líder en la Cámara de Representantes, una semana después del revés electoral.

El congresista de Ohio derrotó a Steve Scalise, de Luisiana, por 106 votos contra 73 en una reunión celebrada a puerta cerrada.

Jordan, de 62 años y cercano al presidente Donald Trump, encabezará a una bancada que deberá adaptarse a trabajar desde la minoría.

La decisión abre una nueva etapa para el partido: recuperar influencia legislativa mientras los demócratas se preparan para asumir el control de la Cámara.

La salida de Mike Johnson abre paso a Jordan

🗳 #Decision2026 | Los republicanos eligen a Jim Jordan como el líder de la minoría en la Cámara Baja tras la derrota en las ‘midterms’. https://t.co/G7VVbKMz4k — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 10, 2026



El relevo llega después de que Mike Johnson anunciara que abandonaría el liderazgo republicano tras la derrota en las elecciones de medio mandato.

La elección interna coloca a Jordan al frente de la reorganización de los representantes republicanos, con el próximo Congreso como primera prueba política.

Su designación como líder partidista no equivale a una elección como presidente de la Cámara, un cargo distinto dentro de la institución.

El nuevo Congreso asumirá el 3 de enero de 2027; entonces comenzará formalmente la etapa marcada por el cambio de mayorías.