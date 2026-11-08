Fiscal de EE.UU. advierte que podría investigar a demócratas por promover juicios políticos contra republicanos

Todd Blanche plantea investigar a demócratas

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Demócratas prometen investigar al Gobierno republicano

Podrían investigar a demócratas. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que podría investigar a legisladores demócratas que utilicen su nueva mayoría en el Congreso para impulsar juicios políticos e investigaciones contra funcionarios y aliados del presidente Donald Trump.

En una entrevista con CNN, Blanche sostuvo que algunas declaraciones de políticos opositores podrían ir más allá de las facultades de supervisión del Congreso. Sin embargo, no confirmó la apertura de investigaciones ni identificó delitos concretos.

Podrían investigar a demócratas: Todd Blanche cuestiona las advertencias de los demócratas

El fiscal general reconoció que los legisladores tienen la responsabilidad de supervisar las acciones del Gobierno, pero consideró que las recientes declaraciones de dirigentes demócratas exceden esa función institucional.

“Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas, empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión”, declaró a CNN.

Cuando le preguntaron si esas expresiones podrían constituir delitos y justificar investigaciones del Departamento de Justicia, Blanche respondió: “Depende de lo que se diga. Podría haberlo”.

Según la agencia EFE, el funcionario también acusó a dirigentes demócratas de lanzar amenazas que calificó como “tan viles y peligrosas” contra personas vinculadas con la Administración republicana.

Blanche aseguró que algunas advertencias incluso estaban dirigidas a universitarios interesados en trabajar para el Gobierno de Trump, a quienes supuestamente se les habría señalado que podrían enfrentar represalias.