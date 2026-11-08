Fiscal de EE.UU. advierte que podría investigar a demócratas por promover juicios políticos contra republicanos
Publicado el 08/11/2026 a las 17:39
- Todd Blanche plantea investigar a demócratas
- Trump ordenó actuar contra presuntas extorsiones
- Demócratas prometen investigar al Gobierno republicano
Podrían investigar a demócratas. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que podría investigar a legisladores demócratas que utilicen su nueva mayoría en el Congreso para impulsar juicios políticos e investigaciones contra funcionarios y aliados del presidente Donald Trump.
En una entrevista con CNN, Blanche sostuvo que algunas declaraciones de políticos opositores podrían ir más allá de las facultades de supervisión del Congreso. Sin embargo, no confirmó la apertura de investigaciones ni identificó delitos concretos.
Podrían investigar a demócratas: Todd Blanche cuestiona las advertencias de los demócratas
El fiscal general reconoció que los legisladores tienen la responsabilidad de supervisar las acciones del Gobierno, pero consideró que las recientes declaraciones de dirigentes demócratas exceden esa función institucional.
“Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas, empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión”, declaró a CNN.
Cuando le preguntaron si esas expresiones podrían constituir delitos y justificar investigaciones del Departamento de Justicia, Blanche respondió: “Depende de lo que se diga. Podría haberlo”.
Según la agencia EFE, el funcionario también acusó a dirigentes demócratas de lanzar amenazas que calificó como “tan viles y peligrosas” contra personas vinculadas con la Administración republicana.
Blanche aseguró que algunas advertencias incluso estaban dirigidas a universitarios interesados en trabajar para el Gobierno de Trump, a quienes supuestamente se les habría señalado que podrían enfrentar represalias.
Trump ordenó actuar contra presuntas extorsiones
Las declaraciones del fiscal general ocurrieron un día después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia procesar a legisladores demócratas que, según sus palabras, “extorsionen” a integrantes, aliados y donantes del Partido Republicano.
La instrucción presidencial elevó la tensión entre la Casa Blanca y la oposición, que se prepara para utilizar sus nuevas facultades parlamentarias en investigaciones sobre la Administración republicana.
Blanche, quien anteriormente fue abogado personal de Trump, dejó abierta la posibilidad de que determinadas declaraciones o acciones de congresistas sean examinadas por las autoridades federales.
No obstante, sus respuestas no establecieron que exista actualmente una investigación penal contra legisladores demócratas por promover procedimientos de supervisión o juicios políticos.
Demócratas preparan investigaciones tras ganar el Congreso
El enfrentamiento ocurre después de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, en las que, de acuerdo con EFE, los demócratas arrebataron a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.
Los resultados fueron interpretados como un revés para Trump y otorgaron a la oposición mayores posibilidades de impulsar investigaciones legislativas sobre las decisiones de su Gobierno.
Los dirigentes demócratas han prometido examinar actuaciones de la Administración que consideran corruptas y estudiar procedimientos de juicio político contra algunos de sus principales funcionarios.
Entre los posibles objetivos mencionados figura el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su papel en la guerra de Irán, según la información difundida por EFE.
La supervisión del Congreso, en el centro del conflicto
La controversia enfrenta dos posiciones: la intención demócrata de investigar al Ejecutivo y la advertencia del Departamento de Justicia sobre posibles consecuencias penales si determinadas actuaciones constituyen delitos.
El propio Blanche reconoció la función constitucional de supervisión del Congreso, aunque cuestionó el alcance de las declaraciones recientes de la oposición.
Por ahora, la posibilidad de investigar a legisladores sigue siendo una advertencia, no una acción judicial confirmada. El desarrollo del conflicto dependerá de las medidas que adopten ambas partes tras el cambio de mayorías parlamentarias.