Trump pone en duda el voto anticipado tras el triunfo demócrata en el Congreso
Publicado el 09/11/2026 a las 18:22
- Trump cuestionó el voto anticipado.
- Demócratas ganaron las dos cámaras.
- Trump no presentó pruebas.
Donald Trump cuestionó la limpieza de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron la Cámara de Representantes y el Senado.
En un mensaje del lunes 9 de noviembre en Truth Social, el presidente puso en duda los sondeos y presentó como sospechoso el volumen de votos anticipados.
Trump también insinuó que las máquinas de votación habían pesado más que los propios electores. En su publicación no aportó pruebas de que los equipos alteraran el resultado.
Varios sondeos públicos anticipaban victorias demócratas, aunque en promedio subestimaron el alcance del avance.
Por qué el voto anticipado puede mover el conteo
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Los estados tienen reglas distintas sobre cuándo contar las papeletas. Una actualización puede incorporar de golpe muchos votos emitidos antes de la jornada electoral.
El orden en que se publican los resultados parciales puede ampliar o reducir la ventaja de un candidato a medida que se agregan papeletas.
Las encuestas estiman preferencias antes de la elección. El conteo registra los votos emitidos. Una diferencia entre ambos, por sí sola, no demuestra una irregularidad.
Para interpretar un salto en el marcador, conviene revisar qué condados reportaron resultados y qué tipo de papeletas se incorporaron.
Cómo cambió el discurso de Trump tras la derrota republicana[caption id="attachment_1700306" align="alignnone" width="1200"] Trump cuestiona los resultados de las elecciones de 2026 FOTO: EFE[/caption]
Tras la votación, Trump había expresado su disposición a trabajar con los demócratas cuando asumieran el control del Congreso en enero.
También había señalado la guerra con Irán y su política migratoria como posibles motivos del revés electoral republicano.
En los días posteriores a la derrota, Trump anunció que Stephen Miller reemplazaría a Susie Wiles como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.
Miller, hasta entonces subjefe de Gabinete para políticas, ha sido uno de los principales responsables de diseñar la política migratoria de la administración.
Qué ganaron los demócratas en el Congreso[caption id="attachment_1700307" align="alignnone" width="1200"] Trump cuestiona los resultados de las elecciones de 2026 FOTO: EFE[/caption]
Associated Press proyectó la mayoría demócrata en el Senado la noche electoral y la de la Cámara de Representantes en la madrugada siguiente.
Los comicios renovaron los 435 escaños de la Cámara y alrededor de un tercio del Senado. También se disputaron gobernaciones y cargos locales.
Con ambas mayorías, los demócratas podrán fijar la agenda legislativa y dirigir los comités que supervisan a la administración.
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El cambio de mando en las dos cámaras se hará efectivo en enero, cuando comience la nueva legislatura.
Cómo verificar los resultados electorales oficiales
Las oficinas electorales estatales publican primero los resultados preliminares y, más adelante, los totales certificados.
Antes de certificar, las autoridades revisan y concilian los conteos de sus jurisdicciones.
El calendario varía por estado. La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos señala que el proceso puede tardar días o semanas.
Para seguir una contienda, los votantes pueden consultar el portal electoral de su estado y comprobar si los totales ya están certificados