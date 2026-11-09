Trump cuestionó el voto anticipado.

Demócratas ganaron las dos cámaras.

Trump no presentó pruebas.

Donald Trump cuestionó la limpieza de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron la Cámara de Representantes y el Senado.

En un mensaje del lunes 9 de noviembre en Truth Social, el presidente puso en duda los sondeos y presentó como sospechoso el volumen de votos anticipados.

Trump también insinuó que las máquinas de votación habían pesado más que los propios electores. En su publicación no aportó pruebas de que los equipos alteraran el resultado.

Varios sondeos públicos anticipaban victorias demócratas, aunque en promedio subestimaron el alcance del avance.

Por qué el voto anticipado puede mover el conteo

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Los estados tienen reglas distintas sobre cuándo contar las papeletas. Una actualización puede incorporar de golpe muchos votos emitidos antes de la jornada electoral.

El orden en que se publican los resultados parciales puede ampliar o reducir la ventaja de un candidato a medida que se agregan papeletas.

Las encuestas estiman preferencias antes de la elección. El conteo registra los votos emitidos. Una diferencia entre ambos, por sí sola, no demuestra una irregularidad.

Para interpretar un salto en el marcador, conviene revisar qué condados reportaron resultados y qué tipo de papeletas se incorporaron.