Una tarjeta de memoria que no se cargó en el condado de Seminole, en Georgia, cambió quién va ganando la carrera por el Distrito 154 de la Cámara de Representantes estatal. El republicano Gerald Greene, de Cuthbert, perdía por 58 votos ante el demócrata Harry James. Con los votos incorporados, pasa a ganar por 262, según la oficina del secretario de Estado, Brad Raffensperger. Los resultados aún no están certificados.

Funcionarios de Seminole no cargaron una tarjeta de memoria al sistema de gestión electoral del condado, y una revisión posterior a la elección detectó la discrepancia.

Con esos votos, Greene pasa de ir 58 votos por detrás de James a ganar por 262, según la oficina de Raffensperger.

Si el resultado se mantiene, los demócratas tendrían 92 escaños, solo uno más de los 91 necesarios para la mayoría.

Por qué importa: en una cámara de 180 escaños, un solo distrito puede decidir el margen de la mayoría. Además, el caso muestra cómo los controles posteriores a la votación pueden corregir un error de carga antes de la certificación.

Qué pasó en el condado de Seminole

Según The Center Square, funcionarios electorales de Seminole no cargaron una tarjeta de memoria al sistema de gestión electoral del condado. Una revisión posterior a la elección detectó "aproximadamente 388 votantes más registrados al presentarse en los centros de votación el día de la elección que el número de boletas reportadas como emitidas", según el comunicado del secretario de Estado citado por WCTV y Capitol Beat.

La oficina del secretario de Estado avisó a la junta electoral del condado y así apareció la tarjeta. El viernes 6 de noviembre por la noche, el sitio web de esa oficina mostraba 10,193 votos para Greene y 9,932 para James, una diferencia de 261, según Capitol Beat, que advierte que las cifras pueden variar ligeramente. El distrito abarca partes de nueve condados del suroeste de Georgia.

Raffensperger afirmó en el comunicado: "Las salvaguardas electorales de Georgia están diseñadas para identificar discrepancias, y eso es exactamente lo que hicieron estos controles. Nuestra oficina identificó una discrepancia significativa, alertó a los funcionarios del condado y descubrió que no se cargaron correctamente los resultados de la elección. Este descuido no solo afectó las cifras: cambió quién iba a la cabeza en una elección. Eso es inaceptable, y tenemos la intención de averiguar exactamente cómo ocurrió".

La investigación buscará determinar cómo se pasó por alto la tarjeta, si se siguieron los procedimientos obligatorios y qué medidas correctivas hacen falta. La junta electoral de Seminole no respondió a WCTV el viernes.

Qué significa para la mayoría demócrata

Según The Center Square, los demócratas parecen haber ganado la mayoría en la Cámara estatal por primera vez desde 2004. Tenían 93 escaños antes de este cambio. Si el resultado del Distrito 154 se mantiene, se quedarían con 92, un escaño más que los 91 necesarios para la mayoría, según el Atlanta Journal-Constitution y Capitol Beat.