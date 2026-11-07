Mamdani y Hochul, en SOMOS: un «nuevo día» para Puerto Rico tras las elecciones
Publicado el 07/11/2026 a las 13:57
La presencia de Mamdani en Puerto Rico y la de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, marcaron el viernes 6 de noviembre la conferencia SOMOS, en San Juan. El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, quien pidió a los demócratas resultados económicos, afirmó que los resultados favorables a su partido en las elecciones de medio mandato repercutirán "mucho" en la isla. Hochul, recién reelegida, habló de "un nuevo día para Puerto Rico", según informó EFE.
- Mamdani sostuvo que lo que en Puerto Rico se describe como una crisis natural es "una crisis política" y se opuso a los operativos de ICE.
- Mamdani y el líder independentista Juan Dalmau, junto a otros políticos, rechazaron las redadas migratorias en la isla.
- Hochul anunció una beca de formación oncológica entre Roswell Park y centros de salud de Puerto Rico.
Por qué importa: los puertorriqueños de la isla no votan en las elecciones presidenciales ni en los comicios de medio mandato, pero las decisiones que salen de esas urnas afectan a la isla. Las comunidades plantearon en SOMOS asuntos como la crisis energética, los cortes de agua, la gentrificación y las redadas migratorias.
Mamdani: "una crisis política"
Mamdani se reunió en San Juan con la Federación Hispana y asistió a SOMOS por segundo año consecutivo. Después ofreció una rueda de prensa en la sede de la organización sin fines de lucro El Puente, en el barrio de Río Piedras.
Allí dijo: "Lo que aquí en Puerto Rico se describe como una crisis natural es, en realidad, una crisis política, resultado de decisiones políticas". También señaló: "Hemos escuchado testimonios de personas que no quieren dejar sus casas por miedo al ICE aquí en Puerto Rico. Son las mismas historias que escuchamos en Nueva York". Explicó que se opone a los operativos porque, a su juicio, no contribuyen a la seguridad pública, sino que la ponen en peligro.
Hochul coincidió en que, tras estas elecciones, se abre un nuevo capítulo para Puerto Rico. "Lo que hemos visto en los últimos dos años es realmente un abandono de ese compromiso y esperamos que todas esas heridas se curen, asegurándonos de seguir aportando recursos para la resiliencia, proyectos de energía, construcción, así como para la restauración de la asistencia sanitaria y los programas nutricionales", dijo. Y añadió: "Así que diría que es un nuevo día para Puerto Rico tras estas elecciones".
En la reunión se anunció además que la Federación Hispana y el Banco Federal de Préstamos Hipotecarios de Nueva York (FHLBNY) crearon una alianza con un compromiso inicial de $280,000 para fortalecer los centros de resiliencia comunitarios de la isla.
Frente común contra las redadas de ICE
Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a gobernador en 2024, escribió en redes sociales tras una conferencia en el hotel Caribe Hilton: "Hoy, junto a Zohran Mamdani, levantamos nuestra voz en defensa de los derechos humanos y la dignidad de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Puerto Rico no puede convertirse en territorio de persecución contra nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos".
Dalmau también rechazó una medida aprobada en el Senado de Puerto Rico con votos del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), que, según él, "abre las puertas de nuestras escuelas a intervenciones migratorias". Y afirmó: "¡Las escuelas deben ser espacios de educación y protección, no escenarios de miedo, persecución y separación de familias! Este no es un asunto de partidos ni de nacionalidades. Es un asunto de principios, de humanidad y de solidaridad. ¡Ningún ser humano es ilegal!". En las declaraciones recogidas por EFE no figura la postura de los legisladores que votaron a favor de la medida.
Según EFE, el miedo está latente en la comunidad migrante desde principios de 2025, cuando ICE realizó la primera redada en la isla. Ese mismo viernes, los congresistas Nydia Velázquez y Adriano Espaillat, y el comisionado residente Pablo José Hernández, exigieron en San Juan la salida de ICE de Puerto Rico.
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, viven en la isla unos 60,000 dominicanos, el 60% de la población inmigrante, en un territorio de poco más de 3 millones de habitantes.
Una alianza contra el cáncer entre Nueva York y Puerto Rico
Durante la tradicional Recepción de la Gobernadora en SOMOS, Hochul anunció la Beca Clínica Avanzada en Terapias Celulares y Génicas, según la Oficina de la Gobernadora. Se trata de una alianza de formación oncológica entre el Roswell Park Comprehensive Cancer Center, de Búfalo, y el Hospital Municipal de San Juan y Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.
Es un programa intensivo de un año. El primer becario se formará en Roswell Park, en terapia celular. El programa fue diseñado por el Dr. Brian Betts, especialista en leucemia de ese centro, y busca fortalecer la capacidad de la isla para ofrecer tratamientos oncológicos avanzados y formar médicos especializados.
"Ampliar el acceso a tratamientos oncológicos avanzados requiere una inversión continua en investigación, innovación y en los médicos que brindan dicha atención", afirmó Hochul.
Qué es SOMOS
SOMOS es una conferencia anual que reúne a políticos hispanos y neoyorquinos en San Juan. La edición de 2026 comenzó el 4 de noviembre en el hotel Caribe Hilton.
Fuentes: EFE vía Infobae; EFE vía Clarín; EFE vía ABC Color; Oficina de la Gobernadora de Nueva York. Datos consultados el 7 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/Thais Llorca