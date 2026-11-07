La presencia de Mamdani en Puerto Rico y la de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, marcaron el viernes 6 de noviembre la conferencia SOMOS, en San Juan. El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, quien pidió a los demócratas resultados económicos, afirmó que los resultados favorables a su partido en las elecciones de medio mandato repercutirán "mucho" en la isla. Hochul, recién reelegida, habló de "un nuevo día para Puerto Rico", según informó EFE.

Mamdani sostuvo que lo que en Puerto Rico se describe como una crisis natural es "una crisis política" y se opuso a los operativos de ICE.

Mamdani y el líder independentista Juan Dalmau, junto a otros políticos, rechazaron las redadas migratorias en la isla.

Hochul anunció una beca de formación oncológica entre Roswell Park y centros de salud de Puerto Rico.

Por qué importa: los puertorriqueños de la isla no votan en las elecciones presidenciales ni en los comicios de medio mandato, pero las decisiones que salen de esas urnas afectan a la isla. Las comunidades plantearon en SOMOS asuntos como la crisis energética, los cortes de agua, la gentrificación y las redadas migratorias.

Mamdani: "una crisis política"

Mamdani se reunió en San Juan con la Federación Hispana y asistió a SOMOS por segundo año consecutivo. Después ofreció una rueda de prensa en la sede de la organización sin fines de lucro El Puente, en el barrio de Río Piedras.

Allí dijo: "Lo que aquí en Puerto Rico se describe como una crisis natural es, en realidad, una crisis política, resultado de decisiones políticas". También señaló: "Hemos escuchado testimonios de personas que no quieren dejar sus casas por miedo al ICE aquí en Puerto Rico. Son las mismas historias que escuchamos en Nueva York". Explicó que se opone a los operativos porque, a su juicio, no contribuyen a la seguridad pública, sino que la ponen en peligro.

Hochul coincidió en que, tras estas elecciones, se abre un nuevo capítulo para Puerto Rico. "Lo que hemos visto en los últimos dos años es realmente un abandono de ese compromiso y esperamos que todas esas heridas se curen, asegurándonos de seguir aportando recursos para la resiliencia, proyectos de energía, construcción, así como para la restauración de la asistencia sanitaria y los programas nutricionales", dijo. Y añadió: "Así que diría que es un nuevo día para Puerto Rico tras estas elecciones".

En la reunión se anunció además que la Federación Hispana y el Banco Federal de Préstamos Hipotecarios de Nueva York (FHLBNY) crearon una alianza con un compromiso inicial de $280,000 para fortalecer los centros de resiliencia comunitarios de la isla.

Frente común contra las redadas de ICE

Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a gobernador en 2024, escribió en redes sociales tras una conferencia en el hotel Caribe Hilton: "Hoy, junto a Zohran Mamdani, levantamos nuestra voz en defensa de los derechos humanos y la dignidad de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Puerto Rico no puede convertirse en territorio de persecución contra nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos".