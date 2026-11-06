Lauren Boebert, aliada de Trump, queda detrás de una demócrata y arriesga su escaño
Publicado el 06/11/2026 a las 18:25
La republicana enfrenta una ajustada elección en Colorado frente a Eileen Laubacher. El conteo continúa y todavía no hay un ganador confirmado.
La congresista republicana Lauren Boebert, conocida por su cercanía con Donald Trump, aparece ligeramente por detrás de su rival demócrata Eileen Laubacher en Colorado, según los resultados preliminares proporcionados.
- Por qué importa: Una derrota de Boebert significaría la pérdida de un escaño republicano en la Cámara de Representantes, mientras ambos partidos disputan el control del Congreso.
Lauren Boebert enfrenta una elección sin ganador confirmado
Trump ally Lauren Boebert narrowly trails Dem challenger in close race https://t.co/IMfzN35nuW
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 6, 2026
La contienda por el cuarto distrito congresional de Colorado permanece abierta. Laubacher mantiene una ventaja estrecha, pero todavía quedan votos por contabilizar.
Ningún medio ha proyectado oficialmente un ganador, de acuerdo con la información disponible. Por eso, la ventaja inicial no garantiza una victoria demócrata.
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Boebert busca su cuarto mandato en el Congreso. La legisladora pertenece al Freedom Caucus, un grupo de republicanos conservadores de la Cámara de Representantes.
- El dato: Colorado contempla un recuento automático cuando la diferencia entre los candidatos se encuentra dentro del margen establecido por la legislación electoral.
La incertidumbre recuerda lo ocurrido en 2022, cuando Boebert representaba al tercer distrito de Colorado y ganó por aproximadamente 550 votos.
Trump y Boebert han tenido diferencias políticas
Rep. Lauren Boebert’s campaign released a statement saying they are investigating “unusual voting patterns” as the Colorado Republican continues to trail her Democratic Party opponent in the razor-thin race
https://t.co/HdswgR5hOQ
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 6, 2026
Aunque Boebert fue una de las figuras más identificadas con el movimiento MAGA, su relación con Trump ha atravesado momentos de tensión.
La congresista se ha distanciado del presidente en determinados asuntos, incluida la divulgación de documentos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein.
En mayo, Trump incluso amenazó con retirarle su respaldo político, según el material de referencia.
- La diferencia: Laubacher, contralmirante retirada de la Marina estadounidense, cuenta con experiencia en inteligencia militar y formación en la Academia Naval.
La estrecha competencia coloca a Boebert ante la posibilidad de perder su escaño, aunque el resultado dependerá del conteo definitivo.
Laubacher supera a Boebert por más de 3,000 votos
Los resultados extraoficiales publicados el 6 de noviembre muestran que la demócrata conserva una ventaja de menos de un punto porcentual.
El margen resulta especialmente significativo porque Boebert ganó este distrito por aproximadamente 11 puntos porcentuales en 2024.
Además, Trump había conseguido una ventaja superior a 18 puntos en el mismo territorio durante las elecciones presidenciales de ese año.
Una denuncia ética añade presión a Boebert
La legisladora también enfrenta cuestionamientos por una denuncia presentada el 17 de septiembre ante el Comité de Ética de la Cámara.
David Wheeler, cofundador de American Muckrakers, la acusó de mantener relaciones inapropiadas con tres integrantes de su personal legislativo.
- La respuesta: Boebert negó las acusaciones y sostuvo que son falsas, carecen de fundamento y responden a motivaciones políticas.
La presentación de una denuncia no demuestra que las conductas denunciadas ocurrieran ni implica una conclusión oficial sobre responsabilidad.
Colorado seguirá contando votos hasta noviembre
La Secretaría de Estado de Colorado informó que los condados tienen hasta el 13 de noviembre para completar el conteo y publicar sus resultados.
Los electores podrán corregir problemas de firma o identificación hasta el 12 de noviembre. También se recibirán determinadas papeletas de militares y ciudadanos en el extranjero.
- El proceso: La legislación contempla un recuento automático cuando la diferencia entre los candidatos cumple el umbral legal de medio punto porcentual respecto de los votos del primero.
La secretaria de Estado, Jena Griswold, explicó a USA TODAY que las autoridades continuarán revisando y verificando los resultados antes de ordenar cualquier recuento obligatorio.
Lo que sigue: Boebert todavía puede remontar mientras existan votos pendientes. La certificación electoral determinará quién representará al cuarto distrito de Colorado en el próximo Congreso.