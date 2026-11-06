La republicana enfrenta una ajustada elección en Colorado frente a Eileen Laubacher. El conteo continúa y todavía no hay un ganador confirmado.

La congresista republicana Lauren Boebert, conocida por su cercanía con Donald Trump, aparece ligeramente por detrás de su rival demócrata Eileen Laubacher en Colorado, según los resultados preliminares proporcionados.

- Por qué importa: Una derrota de Boebert significaría la pérdida de un escaño republicano en la Cámara de Representantes, mientras ambos partidos disputan el control del Congreso.

Lauren Boebert enfrenta una elección sin ganador confirmado

Trump ally Lauren Boebert narrowly trails Dem challenger in close race https://t.co/IMfzN35nuW — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 6, 2026

La contienda por el cuarto distrito congresional de Colorado permanece abierta. Laubacher mantiene una ventaja estrecha, pero todavía quedan votos por contabilizar.

Ningún medio ha proyectado oficialmente un ganador, de acuerdo con la información disponible. Por eso, la ventaja inicial no garantiza una victoria demócrata.

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Boebert busca su cuarto mandato en el Congreso. La legisladora pertenece al Freedom Caucus, un grupo de republicanos conservadores de la Cámara de Representantes.

- El dato: Colorado contempla un recuento automático cuando la diferencia entre los candidatos se encuentra dentro del margen establecido por la legislación electoral.

La incertidumbre recuerda lo ocurrido en 2022, cuando Boebert representaba al tercer distrito de Colorado y ganó por aproximadamente 550 votos.