Stephen Miller asume jefatura y sustituye a Susie Wiles

Nombramiento ocurre tras derrota electoral republicana

Miller impulsó polémicas medidas contra inmigrantes.

Stephen Miller asume jefatura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este viernes 6 de noviembre a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, según informó la agencia EFE.

El nombramiento llega tres días después de la derrota electoral sufrida por los republicanos en las elecciones de medio mandato, donde la política migratoria del Gobierno encontró un importante rechazo entre votantes hispanos.

Miller, considerado uno de los principales arquitectos de las deportaciones impulsadas por Trump, ha acompañado al mandatario desde su primera campaña presidencial y figura entre sus colaboradores más cercanos.

Su ascenso coloca al frente del equipo presidencial a uno de los principales defensores de las políticas migratorias restrictivas que han caracterizado a las administraciones de Trump.

Stephen Miller asume jefatura: ¿Quién es Stephen Miller y cuál es su trayectoria?

[caption id="attachment_1699924" align="alignnone" width="1200"]Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Donald Trump, fue designado nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Foto: EFE.[/caption]

Stephen Miller nació en 1985 en Santa Mónica, California, dentro de una familia judía de posiciones progresistas. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, donde se graduó en 2007.

Posteriormente trabajó como asesor de comunicación de legisladores republicanos, entre ellos Michele Bachmann y el entonces senador Jeff Sessions, con quien participó en la oposición a reformas migratorias bipartidistas.

En 2016 se incorporó a la campaña presidencial de Trump y colaboró en la preparación de debates y discursos, incluido el pronunciado durante la Convención Nacional Republicana.

Tras la victoria electoral, fue nombrado asesor político principal de la Casa Blanca en diciembre de ese año, consolidando su influencia en las decisiones migratorias del Gobierno.