Trump asciende a Stephen Miller, arquitecto de las deportaciones, tras derrota electoral republicana
Publicado el 06/11/2026 a las 17:38
- Stephen Miller asume jefatura y sustituye a Susie Wiles
- Nombramiento ocurre tras derrota electoral republicana
- Miller impulsó polémicas medidas contra inmigrantes.
Stephen Miller asume jefatura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este viernes 6 de noviembre a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, según informó la agencia EFE.
El nombramiento llega tres días después de la derrota electoral sufrida por los republicanos en las elecciones de medio mandato, donde la política migratoria del Gobierno encontró un importante rechazo entre votantes hispanos.
Miller, considerado uno de los principales arquitectos de las deportaciones impulsadas por Trump, ha acompañado al mandatario desde su primera campaña presidencial y figura entre sus colaboradores más cercanos.
Su ascenso coloca al frente del equipo presidencial a uno de los principales defensores de las políticas migratorias restrictivas que han caracterizado a las administraciones de Trump.
Stephen Miller asume jefatura: ¿Quién es Stephen Miller y cuál es su trayectoria?[caption id="attachment_1699924" align="alignnone" width="1200"] Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Donald Trump, fue designado nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Foto: EFE.[/caption]
Stephen Miller nació en 1985 en Santa Mónica, California, dentro de una familia judía de posiciones progresistas. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, donde se graduó en 2007.
Posteriormente trabajó como asesor de comunicación de legisladores republicanos, entre ellos Michele Bachmann y el entonces senador Jeff Sessions, con quien participó en la oposición a reformas migratorias bipartidistas.
En 2016 se incorporó a la campaña presidencial de Trump y colaboró en la preparación de debates y discursos, incluido el pronunciado durante la Convención Nacional Republicana.
Tras la victoria electoral, fue nombrado asesor político principal de la Casa Blanca en diciembre de ese año, consolidando su influencia en las decisiones migratorias del Gobierno.
Stephen Miller asume jefatura: Las políticas migratorias que marcaron su carrera
Durante el primer mandato de Trump, Miller participó en el diseño de medidas como las restricciones de entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
También estuvo vinculado con los intentos de revocar DACA, programa establecido en 2012 por Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers.
Uno de los episodios más controvertidos fue la separación de familias migrantes en la frontera con México, aplicada en 2018 bajo la política de tolerancia cero.
Miller figuró entre sus principales defensores. Aquella medida provocó que miles de menores fueran separados de sus padres después de cruzar irregularmente la frontera estadounidense.
¿Por qué sale Susie Wiles de la Casa Blanca?
Miller sustituye a Susie Wiles, estratega republicana de Florida que dirigió la campaña presidencial de Trump en 2024 y se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gabinete.
Wiles, de 69 años, era considerada por analistas una figura más pragmática y menos ideológica que su sucesor, según el despacho de EFE.
Durante el último año también compaginó sus responsabilidades con un tratamiento contra el cáncer de mama, del que anunció recientemente su recuperación.
La información proporcionada no precisa los motivos oficiales de su salida ni establece una relación directa entre su enfermedad y el cambio de responsabilidades.
Demócratas reaccionan al nombramiento de Miller
La designación provocó críticas entre los demócratas. El líder del partido en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó a Miller de "xenófobo peligroso".
También lo describió como un "extremista peligroso que tiene sangre estadounidense en sus manos", de acuerdo con las declaraciones recogidas por EFE.
Tras la salida de Trump del poder en 2021, Miller cofundó la organización conservadora America First Legal. Su trayectoria también ha sido vinculada con el Proyecto 2025, impulsado por la Heritage Foundation.
Ese plan contempla cambios en el Gobierno federal, las políticas migratorias y el funcionamiento de las agencias, además de propuestas relacionadas con el aborto y la ampliación del poder presidencial.