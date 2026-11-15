Miles de pasajeros siguen afectados.

Aerolíneas reorganizan vuelos y tripulaciones.

Investigan fallas en comunicaciones aéreas.

Miles de pasajeros afrontaban cancelaciones y retrasos este sábado 14 de noviembre en Estados Unidos, un día después de que una falla de comunicaciones obligara a suspender los despegues en todo el país.

A las 9:30 de la mañana, hora del este, FlightAware registraba 3.785 vuelos cancelados y 1.990 demorados, según el corte recogido por EFE. Las cifras corresponden a esa actualización.

Aunque los aviones volvieron a despegar, la reanudación no significó una recuperación inmediata de los itinerarios. Las aerolíneas todavía debían reorganizar vuelos y redistribuir sus recursos.

Para quienes tenían viajes programados durante el fin de semana, el principal problema seguía siendo confirmar si podrían salir y conservar sus conexiones después de la interrupción nacional.

Por qué continúan los retrasos tras reabrir los aeropuertos

ÚLTIMA HORA | Miles de pasajeros siguen afectados en EE.UU. tras el caos por la suspensión de vuelos: al menos 3.700 vuelos cancelados https://t.co/tl7Z1d6xPa https://t.co/FOWLGJYjSy — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 14, 2026



El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la actividad aeroportuaria se recuperaba gradualmente el sábado. También aseguró que era seguro volar tras la suspensión preventiva del viernes.

Sin embargo, advirtió que podían continuar las cancelaciones mientras las compañías reprogramaban servicios y trasladaban aeronaves y tripulaciones a los aeropuertos donde hacían falta.

Esa reorganización explica por qué un vuelo puede seguir afectado aunque la restricción haya terminado: la disponibilidad de aviones y personal también determina cuándo puede operar.

La suspensión nacional de despegues se prolongó durante más de cuatro horas. La FAA había ordenado la medida ante problemas de comunicación que afectaban a varios centros de control aéreo.