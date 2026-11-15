Miles de pasajeros siguen afectados en EE.UU. tras la suspensión masiva de despegues
Publicado el 14/11/2026 a las 14:36
- Miles de pasajeros siguen afectados.
- Aerolíneas reorganizan vuelos y tripulaciones.
- Investigan fallas en comunicaciones aéreas.
Miles de pasajeros afrontaban cancelaciones y retrasos este sábado 14 de noviembre en Estados Unidos, un día después de que una falla de comunicaciones obligara a suspender los despegues en todo el país.
A las 9:30 de la mañana, hora del este, FlightAware registraba 3.785 vuelos cancelados y 1.990 demorados, según el corte recogido por EFE. Las cifras corresponden a esa actualización.
Aunque los aviones volvieron a despegar, la reanudación no significó una recuperación inmediata de los itinerarios. Las aerolíneas todavía debían reorganizar vuelos y redistribuir sus recursos.
Para quienes tenían viajes programados durante el fin de semana, el principal problema seguía siendo confirmar si podrían salir y conservar sus conexiones después de la interrupción nacional.
Por qué continúan los retrasos tras reabrir los aeropuertos
ÚLTIMA HORA | Miles de pasajeros siguen afectados en EE.UU. tras el caos por la suspensión de vuelos: al menos 3.700 vuelos cancelados https://t.co/tl7Z1d6xPa https://t.co/FOWLGJYjSy
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 14, 2026
El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la actividad aeroportuaria se recuperaba gradualmente el sábado. También aseguró que era seguro volar tras la suspensión preventiva del viernes.
Sin embargo, advirtió que podían continuar las cancelaciones mientras las compañías reprogramaban servicios y trasladaban aeronaves y tripulaciones a los aeropuertos donde hacían falta.
Esa reorganización explica por qué un vuelo puede seguir afectado aunque la restricción haya terminado: la disponibilidad de aviones y personal también determina cuándo puede operar.
La suspensión nacional de despegues se prolongó durante más de cuatro horas. La FAA había ordenado la medida ante problemas de comunicación que afectaban a varios centros de control aéreo.
Chicago, Atlanta, Nueva York y Boston, entre los afectados
Así pierden la paciencia algunos pasajeros tras 4 horas de suspensión de vuelos en EEUU. https://t.co/9b428jGQS2
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Entre los aeropuertos con mayores afectaciones figuraban Chicago O’Hare, Atlanta Hartsfield-Jackson, Nueva York JFK y Boston Logan, instalaciones clave para los desplazamientos dentro del país.
Los pasajeros con escalas en estas terminales debían comprobar cada tramo de su reserva, porque una alteración en el primer vuelo podía comprometer la continuación del recorrido.
El Gobierno atribuyó el incidente a equipos antiguos del sistema de comunicaciones aéreas. Duffy explicó que una sobrecarga provocó inconsistencias en los datos utilizados para gestionar el tráfico.
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La administración de Donald Trump pidió al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar infraestructura aeroportuaria y de control aéreo, en medio de cuestionamientos sobre su deterioro.
Qué pueden hacer los pasajeros con vuelos afectados
Antes de trasladarse al aeropuerto, conviene consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea y activar las notificaciones para recibir cambios de horario o cancelaciones.
Si el servicio fue cancelado, el siguiente paso es solicitar las alternativas disponibles y confirmar las condiciones de cualquier modificación antes de aceptar un nuevo itinerario.
También resulta útil revisar las conexiones y guardar los avisos de la compañía, especialmente cuando la reprogramación modifica la llegada al destino o requiere otra escala.
La investigación sobre la falla continúa. Según las autoridades, hasta ese momento no existían indicios de un ciberataque o una intervención maliciosa deliberada.