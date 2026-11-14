La FAA levanta la suspensión nacional de vuelos tras una falla que paralizó aeropuertos de EEUU
Publicado el 13/11/2026 a las 21:11
La interrupción de las comunicaciones aéreas obligó a detener los despegues durante más de cuatro horas y dejó a miles de pasajeros afectados.
La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció este viernes 13 de noviembre que levantó la suspensión nacional de despegues, después de una falla de comunicaciones que afectó las operaciones aéreas en Estados Unidos.
- Por qué importa: Aunque la restricción terminó, miles de viajeros enfrentaron interrupciones en sus itinerarios y tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos.
FAA levanta suspensión de vuelos en EEUU
FAA Nationwide Ground Stop LIFTED 🚨 5:30pm PST Friday, Nov. 13th, 2026: SFO confirms the FAA nationwide ground stop has ended and the Airport is reverting back to normal operations. Please check with your airline for the latest flight information. Thank you! https://t.co/dFKfpUdtxX
— San Francisco International Airport (SFO) ✈️ (@flySFO) November 14, 2026
La agencia federal confirmó alrededor de las 8:30 p.m., hora del este, que había cancelado la orden que impedía despegar a los aviones en todo el país.
La restricción permaneció vigente durante más de cuatro horas y afectó a pasajeros que esperaban abordar vuelos nacionales e internacionales.
Durante la emergencia, algunos viajeros recurrieron a automóviles de alquiler, trenes de Amtrak y autobuses para intentar regresar a sus hogares.
- El dato: La suspensión obligó a mantener en tierra a las aeronaves que todavía no habían despegado.
- Lo que cambia: Con el levantamiento de la orden, las aerolíneas pueden reanudar los despegues, aunque los itinerarios afectados podrían tardar en normalizarse.
La FAA había justificado inicialmente la medida por circunstancias extraordinarias y preocupaciones relacionadas con la seguridad del tráfico aéreo.
Una falla de comunicaciones provocó la paralización nacional
The nationwide ground stop has been lifted after flights were halted for several hours, the FAA says. https://t.co/cX1GJfSKto
— Eyewitness News (@ABC7NY) November 14, 2026
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la suspensión respondió a un problema de comunicaciones que afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo.
Estos centros coordinan los movimientos de las aeronaves y mantienen contacto con los pilotos para garantizar operaciones seguras.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que una interrupción de telecomunicaciones había provocado la paralización.
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- La causa reportada: Una falla en los sistemas de comunicaciones de la FAA afectó la coordinación del tráfico aéreo nacional.
- La aclaración: Las autoridades señalaron que no existían indicios iniciales de un ataque deliberado contra los sistemas estadounidenses.
Mullin también descartó que hubiera motivos para comparar el incidente con los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El funcionario aseguró que, según la información disponible, la interrupción no representaba una amenaza terrorista para la población.
¿Qué pasó con los vuelos que ya estaban en el aire?
A rare nationwide ground stop on all departing U.S. flights that lasted hours Friday has been lifted, the Federal Aviation Administration said. The FAA and White House said the issue appeared to be caused by a "telecommunication outage."
Tap the link in our bio for more. https://t.co/tbKKGC5wHo
— CBS LA (@CBSLosAngeles) November 14, 2026
La orden de la FAA afectó principalmente a las aeronaves que esperaban autorización para despegar, sin exigir aterrizajes inmediatos a los vuelos en curso.
La plataforma Flightradar24 informó que la suspensión estuvo relacionada con una interrupción del servicio de equipos utilizados en las operaciones aéreas.
El aviso federal también mencionó problemas de frecuencia dentro del Sistema Nacional del Espacio Aéreo, la red que coordina la aviación estadounidense.
- Vuelos internacionales: Las aeronaves procedentes del extranjero con destino a Estados Unidos serían gestionadas individualmente durante la emergencia.
¿Qué deben hacer los pasajeros tras la suspensión de la FAA?
Airlines for America, organización que representa a importantes aerolíneas estadounidenses, informó que mantenía comunicación constante con la FAA y el Departamento de Transporte.
La asociación agradeció la paciencia de los pasajeros y reconoció el trabajo del personal encargado de gestionar las interrupciones.
- Qué pueden hacer: Los viajeros afectados deben consultar directamente con sus aerolíneas para confirmar horarios, posibles retrasos y cambios de itinerario.
Aunque la suspensión nacional terminó, el levantamiento de la restricción no garantiza que todos los vuelos recuperen inmediatamente sus horarios habituales.
La información disponible tampoco establece cuánto tiempo necesitarán las aerolíneas para resolver las alteraciones acumuladas durante la emergencia.
Fuentes: Efe, USA Today