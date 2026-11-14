La FAA levanta la suspensión nacional de vuelos tras una falla que paralizó aeropuertos de EEUU

La interrupción de las comunicaciones aéreas obligó a detener los despegues durante más de cuatro horas y dejó a miles de pasajeros afectados.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció este viernes 13 de noviembre que levantó la suspensión nacional de despegues, después de una falla de comunicaciones que afectó las operaciones aéreas en Estados Unidos.

- Por qué importa: Aunque la restricción terminó, miles de viajeros enfrentaron interrupciones en sus itinerarios y tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos.

FAA levanta suspensión de vuelos en EEUU

FAA Nationwide Ground Stop LIFTED 🚨 5:30pm PST Friday, Nov. 13th, 2026: SFO confirms the FAA nationwide ground stop has ended and the Airport is reverting back to normal operations. Please check with your airline for the latest flight information. Thank you! https://t.co/dFKfpUdtxX — San Francisco International Airport (SFO) ✈️ (@flySFO) November 14, 2026

La agencia federal confirmó alrededor de las 8:30 p.m., hora del este, que había cancelado la orden que impedía despegar a los aviones en todo el país.

La restricción permaneció vigente durante más de cuatro horas y afectó a pasajeros que esperaban abordar vuelos nacionales e internacionales.

Durante la emergencia, algunos viajeros recurrieron a automóviles de alquiler, trenes de Amtrak y autobuses para intentar regresar a sus hogares.

- El dato: La suspensión obligó a mantener en tierra a las aeronaves que todavía no habían despegado.

- Lo que cambia: Con el levantamiento de la orden, las aerolíneas pueden reanudar los despegues, aunque los itinerarios afectados podrían tardar en normalizarse.

La FAA había justificado inicialmente la medida por circunstancias extraordinarias y preocupaciones relacionadas con la seguridad del tráfico aéreo.