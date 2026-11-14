Barcaza choca contra crucero con 129 personas en Luisiana

El accidente ocurrió en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans. Doce personas fueron hospitalizadas y todos los ocupantes lograron ser rescatados.

Una barcaza embistió este viernes 13 de noviembre al crucero fluvial American Heritage, que transportaba a 129 personas en Nueva Orleans, Luisiana. El impacto dejó la embarcación inclinada y parcialmente hundida.

- Por qué importa: La colisión provocó una emergencia en el río Misisipi, con pasajeros y tripulantes en el agua. Las autoridades confirmaron doce hospitalizados.

Choque de crucero en Luisiana deja 12 hospitalizados

En Nueva Orleans un buque petrolero chocó contra un crucero con 129 pasajeros y lo dejó parcialmente hundido y dado vuelta no Es Titanic 😏 quiero saber que estará pasando 😔 ahora todo aletarta 😞 No se Pinta Nada Bueno 😒 https://t.co/qHKPxXrUfP — Marcia. (@MarciaLena4) November 13, 2026

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., hora local, cerca del puerto de Nueva Orleans, donde el crucero permanecía atracado para desembarcar pasajeros.

La portavoz del puerto, Kimberly Curth, explicó que una barcaza impactó contra la embarcación, que tenía hasta 129 personas a bordo.

La fuerza del choque provocó que el American Heritage quedara escorado, es decir, inclinado hacia uno de sus costados, mientras comenzaba a hundirse parcialmente.

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Videos difundidos en redes sociales muestran la gravedad del accidente y la intervención de varios remolcadores para contener la embarcación.

- El dato: El crucero estaba atracado cuando ocurrió la colisión, según confirmó la compañía American Cruise Lines.

- Las imágenes: Varios videos muestran a personas intentando salir del agua mientras la embarcación permanece inclinada cerca de un puente.