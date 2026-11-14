Barcaza choca contra crucero con 129 personas en Luisiana
Publicado el 13/11/2026 a las 19:53
El accidente ocurrió en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans. Doce personas fueron hospitalizadas y todos los ocupantes lograron ser rescatados.
Una barcaza embistió este viernes 13 de noviembre al crucero fluvial American Heritage, que transportaba a 129 personas en Nueva Orleans, Luisiana. El impacto dejó la embarcación inclinada y parcialmente hundida.
- Por qué importa: La colisión provocó una emergencia en el río Misisipi, con pasajeros y tripulantes en el agua. Las autoridades confirmaron doce hospitalizados.
Choque de crucero en Luisiana deja 12 hospitalizados
En Nueva Orleans un buque petrolero chocó contra un crucero con 129 pasajeros y lo dejó parcialmente hundido y dado vuelta no Es Titanic 😏 quiero saber que estará pasando 😔 ahora todo aletarta 😞 No se Pinta Nada Bueno 😒 https://t.co/qHKPxXrUfP
— Marcia. (@MarciaLena4) November 13, 2026
El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., hora local, cerca del puerto de Nueva Orleans, donde el crucero permanecía atracado para desembarcar pasajeros.
La portavoz del puerto, Kimberly Curth, explicó que una barcaza impactó contra la embarcación, que tenía hasta 129 personas a bordo.
La fuerza del choque provocó que el American Heritage quedara escorado, es decir, inclinado hacia uno de sus costados, mientras comenzaba a hundirse parcialmente.
TE PUEDE INTERESAR: Mamdani logra acuerdo con Trump para frenar nuevas reglas de cupones SNAP en todo EEUU
Videos difundidos en redes sociales muestran la gravedad del accidente y la intervención de varios remolcadores para contener la embarcación.
- El dato: El crucero estaba atracado cuando ocurrió la colisión, según confirmó la compañía American Cruise Lines.
- Las imágenes: Varios videos muestran a personas intentando salir del agua mientras la embarcación permanece inclinada cerca de un puente.
Doce hospitalizados y pasajeros rescatados del río Misisipi
Un buque cisterna chocó contra un crucero turístico que estaba atracado en el río Mississippi, en Nueva Orleans, y provocó que volcara con pasajeros a bordo. Equipos de emergencia acudieron al lugar, mientras las autoridades investigan las causas del accidente y aún no confirman si hay heridos.
#Viral
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) November 13, 2026
La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó que todos los ocupantes fueron rescatados después del accidente.
Su equipo de prensa informó que doce personas fueron trasladadas a hospitales, aunque no precisó la gravedad de sus lesiones.
Algunos pasajeros y miembros de la tripulación cayeron al río debido al impacto, según explicó la empresa operadora del crucero.
Las grabaciones difundidas muestran a varias personas nadando hacia una rampa para alcanzar tierra firme mientras se desarrollaban las labores de emergencia.
- En números: Hasta 129 personas viajaban en el crucero y doce fueron hospitalizadas.
- El rescate: Todos los pasajeros y tripulantes fueron evacuados o rescatados, según la información proporcionada por las autoridades y la compañía.
American Cruise Lines confirma la colisión y evacuación
ALERTA 🚨 EEUU 🇺🇸
UN BUQUE TANQUERO CHOCÓ CON BARCO DE CRUCERO FLUVIAL en NUEVA ORLEANS, EEUU 🇺🇸
El crucero iban con 160 pasajeros los cuales tratan desesperadamente de nadar y salvarse con sus chalecos salvadas
¿habrán hackeado al tanquero ? https://t.co/8FGsyEsWpf
— Alerta Mundial (@AlertaMundiall) November 13, 2026
American Cruise Lines reconoció que su embarcación American Heritage sufrió un accidente mientras permanecía atracada en Nueva Orleans.
La compañía aseguró que trabaja directamente con la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades locales para atender la emergencia.
"Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados", señaló la empresa en un comunicado difundido después de la colisión.
La operadora también confirmó que mantiene una estrecha coordinación con los organismos encargados de responder a incidentes marítimos.
- La respuesta: La Guardia Costera y las autoridades locales participan en la atención del accidente.
- Lo confirmado: La empresa identificó al American Heritage como la embarcación afectada y confirmó la evacuación de sus ocupantes.
¿Qué se sabe sobre las consecuencias del accidente?
Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales ni han explicado qué provocó que la barcaza chocara contra el crucero.
Tampoco se han difundido detalles sobre el estado de salud de las doce personas trasladadas a centros hospitalarios.
Las imágenes muestran daños importantes en la embarcación, pero todavía no existe una evaluación oficial sobre su alcance.
La información disponible confirma el rescate de todos los ocupantes, mientras siguen pendientes las explicaciones sobre las circunstancias de la colisión.