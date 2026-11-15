Prevén hasta cinco mil cancelaciones.

Fallas técnicas paralizaron los despegues.

Aerolíneas esperan normalizar operaciones el domingo.

Estados Unidos prevé entre 4.000 y 5.000 vuelos cancelados este sábado 14 de noviembre, mientras las aerolíneas intentan reorganizar sus operaciones tras la suspensión nacional de despegues del viernes.

Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), indicó que las afectaciones alcanzarán parte de los aproximadamente 41.000 vuelos programados para la jornada.

Las compañías esperan recuperar sus itinerarios habituales hacia el cierre del domingo 15. Esa previsión depende de cómo avance la reorganización y no garantiza que cada vuelo opere puntualmente.

Según el corte de FlightAware recogido por EFE, a las 12:00 del este del sábado se contabilizaban 4.272 cancelaciones y 3.752 retrasos; las cifras pueden seguir cambiando.

Qué provocó la suspensión de despegues de la FAA



La interrupción comenzó el viernes 13 y mantuvo detenidos los despegues durante más de cuatro horas. La FAA atribuyó la medida a problemas de comunicación en varios centros de control aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el incidente ocurrió durante trabajos de un contratista para sustituir una conexión de cobre por fibra óptica e instalar un enrutador.

Las autoridades investigan si hubo un error durante la intervención o un equipo defectuoso. Hasta la comparecencia del sábado, no habían encontrado indicios de un ciberataque ni de una causa relacionada con inteligencia artificial.

Duffy señaló que una sobrecarga en equipos antiguos produjo datos inconsistentes. La suspensión se adoptó por seguridad ante la inestabilidad de las comunicaciones y de los sistemas utilizados por los controladores.