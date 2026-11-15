EE.UU. prevé hasta 5.000 vuelos cancelados: la falla que expuso al sistema aéreo
Publicado el 14/11/2026 a las 14:04
- Prevén hasta cinco mil cancelaciones.
- Fallas técnicas paralizaron los despegues.
- Aerolíneas esperan normalizar operaciones el domingo.
Estados Unidos prevé entre 4.000 y 5.000 vuelos cancelados este sábado 14 de noviembre, mientras las aerolíneas intentan reorganizar sus operaciones tras la suspensión nacional de despegues del viernes.
Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), indicó que las afectaciones alcanzarán parte de los aproximadamente 41.000 vuelos programados para la jornada.
Las compañías esperan recuperar sus itinerarios habituales hacia el cierre del domingo 15. Esa previsión depende de cómo avance la reorganización y no garantiza que cada vuelo opere puntualmente.
Según el corte de FlightAware recogido por EFE, a las 12:00 del este del sábado se contabilizaban 4.272 cancelaciones y 3.752 retrasos; las cifras pueden seguir cambiando.
Qué provocó la suspensión de despegues de la FAA
La interrupción comenzó el viernes 13 y mantuvo detenidos los despegues durante más de cuatro horas. La FAA atribuyó la medida a problemas de comunicación en varios centros de control aéreo.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el incidente ocurrió durante trabajos de un contratista para sustituir una conexión de cobre por fibra óptica e instalar un enrutador.
Las autoridades investigan si hubo un error durante la intervención o un equipo defectuoso. Hasta la comparecencia del sábado, no habían encontrado indicios de un ciberataque ni de una causa relacionada con inteligencia artificial.
Duffy señaló que una sobrecarga en equipos antiguos produjo datos inconsistentes. La suspensión se adoptó por seguridad ante la inestabilidad de las comunicaciones y de los sistemas utilizados por los controladores.
Aeropuertos afectados y advertencias sobre nuevas fallas
Chicago O’Hare, Atlanta Hartsfield-Jackson, Nueva York JFK y Boston Logan figuran entre los aeropuertos afectados, según la información difundida por EFE sobre las consecuencias de la interrupción.
Bedford informó que unos 20.000 vuelos resultaron afectados el viernes y que aproximadamente 8.000 pudieron despegar después de levantarse la restricción nacional.
Otros 12.000 servicios no lograron recuperarse: alrededor de 9.000 comerciales y 3.000 privados. El volumen pendiente ayuda a explicar por qué reabrir el espacio aéreo no restableció inmediatamente los itinerarios.
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La crisis también reavivó la presión para modernizar la infraestructura. El Gobierno había solicitado al Congreso 30.100 millones de dólares adicionales para mejoras aeroportuarias y de control aéreo.
Qué pueden hacer los pasajeros ante las cancelaciones
La recomendación inmediata es consultar directamente con la aerolínea antes de salir al aeropuerto y revisar las notificaciones de la reserva, especialmente si el viaje incluye conexiones.
American Airlines y United anunciaron flexibilidades para determinados cambios o cancelaciones. Los pasajeros deben comprobar las condiciones aplicables a su boleto antes de modificarlo.
Delta también ofreció alternativas y recomendó, cuando sea posible, trasladar los viajes al lunes 16 de noviembre o después, según el reporte de EFE.
La expectativa de normalización del domingo debe entenderse como una meta operativa: cada viajero necesita confirmar su itinerario y la disponibilidad de alternativas directamente con su compañía.
FUENTE: EFE, theobjective