¿Quiénes recibirán los cheques de reembolso de Walmart y cuánto tiempo tienen para cobrarlos?
Publicado el 14/11/2026 a las 16:46
La Comisión Federal de Comercio distribuirá más de $9.8 millones entre consumidores afectados por transferencias de dinero fraudulentas. Los beneficiarios tendrán 90 días para cobrar sus cheques.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció el envío de 65,022 cheques de reembolso a consumidores que realizaron transferencias de dinero elegibles en Walmart entre enero de 2015 y diciembre de 2024.
– Por qué importa: Miles de personas en Estados Unidos podrían recuperar parte de su dinero, pero deberán cobrar los cheques dentro del plazo establecido.
¿Quiénes recibirán los cheques de reembolso de Walmart?
The FTC is issuing refund checks to certain Walmart customers. Here’s how to check if you got yours. https://t.co/8b5EVhCvQI
— USA TODAY (@USATODAY) November 9, 2026
Según informó la FTC el 15 de octubre de 2026, los pagos están dirigidos a consumidores afectados por fallas atribuidas a Walmart en la prevención de fraudes con transferencias de dinero.
Sin embargo, haber comprado en Walmart o utilizado sus servicios de envío de dinero no garantiza recibir un reembolso.
La agencia identificó a los beneficiarios de esta distribución y enviará los cheques directamente, sin necesidad de presentar una solicitud.
– El dato: Se distribuirán 65,022 cheques por un total superior a $9.8 millones.
– La condición: La FTC no ha publicado los criterios específicos de elegibilidad ni los montos individuales.
¿Cuánto dinero recibirán y cuándo vencen los cheques?
El monto de cada reembolso puede variar. La FTC no ha anunciado una cantidad promedio oficial para los beneficiarios.
Un cálculo publicado por MoneyTalksNews estima aproximadamente $150 por cheque, al dividir el fondo total entre los 65,022 pagos previstos.
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Esta cifra es únicamente una referencia matemática y no significa que todos los consumidores recibirán la misma cantidad.
– Plazo para cobrar: Los beneficiarios tienen 90 días para cobrar el cheque, según las instrucciones impresas.
– Si vence: La FTC señala que un cheque vencido solo puede reemitirse si todavía quedan fondos disponibles.
Por eso, quienes reciban un cheque relacionado con Walmart deben revisar cuidadosamente su fecha de vencimiento.
¿Por qué Walmart debe pagar estos reembolsos?
La distribución surge de un acuerdo relacionado con una demanda presentada por la FTC contra Walmart en junio de 2022.
La agencia acusó a la compañía de no implementar medidas suficientes para prevenir fraudes mediante servicios de transferencias como MoneyGram, Western Union y Ria.
Según la demanda, Walmart tampoco capacitó adecuadamente a sus empleados ni advirtió suficientemente a los consumidores sobre posibles estafas.
– El acuerdo: Walmart alcanzó un arreglo en junio de 2025 sin admitir ni negar las acusaciones.
– La obligación: La empresa debe aplicar medidas apropiadas para detectar y prevenir transferencias vinculadas con fraudes.
¿Cómo verificar un cheque de Walmart y evitar estafas?
La FTC advierte que los consumidores nunca deben pagar dinero ni proporcionar información bancaria para recibir un reembolso oficial.
Quienes tengan dudas pueden consultar la página oficial de reembolsos de Walmart de la FTC.
También pueden comunicarse con Rust Consulting, administrador del programa, al teléfono 1-833-472-1990.
– Señal de alerta: Desconfíe de llamadas, correos o mensajes que soliciten pagos para liberar un supuesto reembolso.
– Qué hacer: Si cree que cumple los requisitos y no recibió un cheque, consulte los canales oficiales.
La FTC no ha anunciado un nuevo proceso de solicitudes para esta distribución. Los consumidores deben evitar páginas no oficiales que prometan conseguirles un pago.
Fuentes: Telemundo, USA Today