¿Quiénes recibirán los cheques de reembolso de Walmart y cuánto tiempo tienen para cobrarlos?

La Comisión Federal de Comercio distribuirá más de $9.8 millones entre consumidores afectados por transferencias de dinero fraudulentas. Los beneficiarios tendrán 90 días para cobrar sus cheques.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció el envío de 65,022 cheques de reembolso a consumidores que realizaron transferencias de dinero elegibles en Walmart entre enero de 2015 y diciembre de 2024.

– Por qué importa: Miles de personas en Estados Unidos podrían recuperar parte de su dinero, pero deberán cobrar los cheques dentro del plazo establecido.

¿Quiénes recibirán los cheques de reembolso de Walmart?

The FTC is issuing refund checks to certain Walmart customers. Here’s how to check if you got yours. https://t.co/8b5EVhCvQI — USA TODAY (@USATODAY) November 9, 2026

Según informó la FTC el 15 de octubre de 2026, los pagos están dirigidos a consumidores afectados por fallas atribuidas a Walmart en la prevención de fraudes con transferencias de dinero.

Sin embargo, haber comprado en Walmart o utilizado sus servicios de envío de dinero no garantiza recibir un reembolso.

La agencia identificó a los beneficiarios de esta distribución y enviará los cheques directamente, sin necesidad de presentar una solicitud.

– El dato: Se distribuirán 65,022 cheques por un total superior a $9.8 millones.

– La condición: La FTC no ha publicado los criterios específicos de elegibilidad ni los montos individuales.