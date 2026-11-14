Caos aéreo en EE.UU.: qué causó la falla y cuánto pide el Gobierno
Publicado el 14/11/2026 a las 16:00
Ya se levantó la suspensión, pero el caos aéreo no se ha ido. Este sábado 14 de noviembre las aerolíneas siguen cancelando vuelos, el Gobierno explica mejor qué falló y le pide al Congreso una cantidad enorme de dinero para que no se repita. ¿Qué pasó exactamente y en qué te afecta? Vamos por partes.
¿Qué falló, según el Gobierno?
El viernes 13 de noviembre, la FAA detuvo los despegues en todo el país por una falla en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. EFE la describe como una suspensión de más de cuatro horas y Reuters, de casi cinco. Según Reuters, fue la más larga desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Si quieres recordar cómo se levantó la medida, lo contamos en nuestra nota del viernes.
La explicación ha ido cambiando conforme hay más datos. El viernes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo (según EFE) que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA provocó inconsistencias en la información de los enrutadores, y que por eso se apagó la red por precaución. Habló de infraestructura antigua que no se renueva desde 1980 y advirtió: "Va a seguir fallando".
Este sábado, según Reuters, Duffy precisó que la instalación de al menos un enrutador nuevo por parte de L3Harris, contratista de la FAA, en una instalación remota desencadenó el problema y sobrecargó otros centros. Se afectaron las comunicaciones en 17 de los 22 centros de control en ruta. El jefe de la FAA, Bryan Bedford, pidió disculpas y aseguró que el sistema está estable. También dijo que "ninguna instalación se quedó a oscuras" y que espera que las operaciones vuelvan en gran medida a la normalidad para el final del domingo. La FAA hace pruebas adicionales con L3Harris, según Reuters.
¿Fue un ciberataque?
Es la pregunta que muchos se hicieron. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que por ahora no hay indicios, aunque no lo descartó del todo: "Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así". Agregó que la suspensión fue "por exceso de precaución" y que "nunca hubo vidas en riesgo". También negó que tuviera relación con la falla de Microsoft Outlook del día anterior: "No hay ninguna razón para relacionar esas dos cosas" (EFE).
Los $30,100 millones: ¿para qué y a quién convence?
La Casa Blanca y el Departamento de Transporte pidieron al Congreso otros $30,100 millones, según EFE. La solicitud la firmaron Duffy y Russell Vought, de la Oficina de Administración y Presupuesto. Así se repartiría:
- $10,100 millones para los sistemas de control aéreo.
- $2,000 millones para torres de control.
- $18,000 millones para infraestructura aeroportuaria, de los cuales $10,000 millones serían para terminales.
El argumento a favor: el Gobierno sostiene que el sistema es viejo y que arreglarlo cuesta. Duffy llegó a hablar de hasta $50,000 millones y lo resumió así: "No puedo construir cosas si no tengo dinero". Para quien viaja, modernizar significaría menos riesgo de que una falla paralice todo.
El contrapeso: el Congreso ya aprobó $12,500 millones en julio de 2025. Y en septiembre, la GAO advirtió que la FAA aún no tenía una estimación completa de costos ni un calendario integrado, con riesgo de sobrecostos y retrasos (EFE). Dicho de otra manera: la discusión no es solo cuánto dinero, sino si hay un plan claro para gastarlo bien.
¿Y si viajas a México o Centroamérica?
Aquí el golpe fue fuerte. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México informó que las restricciones afectaron 193 vuelos y 18,002 pasajeros en aeropuertos mexicanos. En el AICM, a las 10:00 p. m. del viernes (hora del centro de México), había 73 vuelos afectados (29 demorados y 44 cancelados) y 10,293 pasajeros.
Aeroméxico suspendió durante la contingencia sus vuelos hacia y desde EE.UU. y activó una política para viajes del 13 y 14 de noviembre. Permite cambiar la fecha sin cargo ni diferencia de tarifa si se mantienen la ruta y la cabina, con nuevo vuelo hasta el 21 de noviembre y sujeto a requisitos. Volaris y Viva Aerobus pidieron revisar el estado del vuelo en sus canales.
Copa Airlines mantiene la flexibilidad para boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026 con viajes programados el 13 y 14 desde o hacia EE.UU. (excepto Puerto Rico). Los cambios son sin cargo ni diferencia de tarifa, se piden hasta el 17 de noviembre en "Mis Viajes" de copa.com y se puede volar hasta el 22 de noviembre. Según el Gobierno panameño, citado por EFE, al menos dos vuelos de Copa hacia EE.UU. regresaron a Panamá el viernes como medida preventiva.
Si tu vuelo se canceló
Las cifras explican por qué el aeropuerto sigue complicado. Según Reuters, el viernes hubo casi 10,000 cancelaciones y más de 7,000 retrasos. Este sábado las aerolíneas cancelaron unos 4,500 vuelos y retrasaron 4,400 más. Delta, United y American cancelaron cerca del 20% de sus vuelos, y JetBlue el 40%. The Points Guy añade que ya había cancelaciones preventivas para el domingo.
- Revisa el estado de tu vuelo antes de salir hacia el aeropuerto. Puede que ya no exista.
- Busca la exención de tu aerolínea. Según Reuters, varias permiten cambiar el vuelo sin costo.
- Pide reembolso si no quieres la alternativa. Según las reglas del Departamento de Transporte, citadas por The Points Guy, tienes ese derecho si cancelan o retrasan mucho tu vuelo. Aquí explicamos tus derechos ante retrasos y cancelaciones.
¿Qué tan preparado está el sistema?
Con Acción de Gracias cerca, mucha gente ya tiene boletos comprados para ver a su familia. Conviene preguntarse: si una falla así pudo detener todo el país, ¿es suficiente lo que se ha hecho? ¿Los $30,100 millones son la respuesta o falta un plan más claro, como advirtió la GAO? Y mientras tanto, ¿tienes un plan B para tu viaje?
Sigue las noticias, revisa tu aerolínea y, si puedes, viaja con margen de tiempo.
Fuentes: EFE, Washington, Ciudad de México y Ciudad de Panamá, 13 de noviembre de 2026; Reuters vía Investing.com; The Points Guy. Datos consultados el 14 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/EPA/Emily Curiel