Ya se levantó la suspensión, pero el caos aéreo no se ha ido. Este sábado 14 de noviembre las aerolíneas siguen cancelando vuelos, el Gobierno explica mejor qué falló y le pide al Congreso una cantidad enorme de dinero para que no se repita. ¿Qué pasó exactamente y en qué te afecta? Vamos por partes.

¿Qué falló, según el Gobierno?

El viernes 13 de noviembre, la FAA detuvo los despegues en todo el país por una falla en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. EFE la describe como una suspensión de más de cuatro horas y Reuters, de casi cinco. Según Reuters, fue la más larga desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Si quieres recordar cómo se levantó la medida, lo contamos en nuestra nota del viernes.

La explicación ha ido cambiando conforme hay más datos. El viernes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo (según EFE) que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA provocó inconsistencias en la información de los enrutadores, y que por eso se apagó la red por precaución. Habló de infraestructura antigua que no se renueva desde 1980 y advirtió: "Va a seguir fallando".

Este sábado, según Reuters, Duffy precisó que la instalación de al menos un enrutador nuevo por parte de L3Harris, contratista de la FAA, en una instalación remota desencadenó el problema y sobrecargó otros centros. Se afectaron las comunicaciones en 17 de los 22 centros de control en ruta. El jefe de la FAA, Bryan Bedford, pidió disculpas y aseguró que el sistema está estable. También dijo que "ninguna instalación se quedó a oscuras" y que espera que las operaciones vuelvan en gran medida a la normalidad para el final del domingo. La FAA hace pruebas adicionales con L3Harris, según Reuters.

¿Fue un ciberataque?

Es la pregunta que muchos se hicieron. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que por ahora no hay indicios, aunque no lo descartó del todo: "Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así". Agregó que la suspensión fue "por exceso de precaución" y que "nunca hubo vidas en riesgo". También negó que tuviera relación con la falla de Microsoft Outlook del día anterior: "No hay ninguna razón para relacionar esas dos cosas" (EFE).

Los $30,100 millones: ¿para qué y a quién convence?

La Casa Blanca y el Departamento de Transporte pidieron al Congreso otros $30,100 millones, según EFE. La solicitud la firmaron Duffy y Russell Vought, de la Oficina de Administración y Presupuesto. Así se repartiría: