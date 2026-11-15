Enmascarados con cuchillos irrumpen en la propiedad de Chris Hemsworth y roban tres autos
Publicado el 14/11/2026 a las 14:54
- Cuatro intrusos ingresaron en la propiedad.
- Los tres vehículos fueron recuperados.
- No se reportaron personas heridas.
La propiedad de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia fue escenario de un robo de tres vehículos, mientras reportes locales señalan que dos de los intrusos llevaban cuchillos.
La Policía de Nueva Gales del Sur recibió el aviso alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles 11 de noviembre, en Broken Head, al sur de Byron Bay.
Los agentes del distrito Tweed/Byron acudieron al inmueble y fueron informados de que cuatro desconocidos habían ingresado al terreno y sustraído los automóviles durante esa madrugada.
Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas. Los detalles sobre los pasamontañas y las armas blancas proceden de información periodística atribuida a fuentes cercanas a la pareja.
Elsa Pataky escuchó a los perros durante la madrugada
Thieves armed with knives have raided the mega-mansion of Hollywood A-lister Chris Hemsworth. Hemsworth and his wife were inside at the time where the family’s dog raised the alarm around 2am on Wednesday. https://t.co/crLxmPDc6S
— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 12, 2026
Según fuentes consultadas por 7NEWS, Pataky despertó aproximadamente a las 2:00 de la mañana por los ladridos de los perros, aunque entonces no identificó una situación de peligro.
Más tarde revisó las grabaciones de seguridad y observó a cuatro hombres con el rostro cubierto dentro de la propiedad, dos de ellos aparentemente portando cuchillos.
De acuerdo con esa reconstrucción, las imágenes llevaron a la pareja a contactar con la policía. No se ha informado de un enfrentamiento entre los intrusos y los residentes.
Tampoco se ha confirmado si los tres hijos de Hemsworth y Pataky estaban en casa. La información disponible no permite establecer qué integrantes de la familia presenciaron el incidente.
Tres vehículos recuperados en distintas localidades de Australia
Los reportes locales señalan que los sospechosos treparon una valla antes de dirigirse al garaje. Allí habrían encontrado los vehículos estacionados con las llaves en su interior.
La policía recuperó los tres automóviles posteriormente. Según Sydney Morning Herald, citado por PEOPLE, fueron localizados en Coraki, Tabulam y Lennox Head, en distintos puntos de la región.
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Los vehículos quedaron bajo custodia policial para realizar pruebas forenses. Esos análisis forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer el robo e identificar a los responsables.
Hasta el viernes 13 de noviembre no se habían anunciado detenciones ni cargos, según la actualización recogida por PEOPLE. La recuperación de los autos no implica que la investigación esté resuelta.
Investigación abierta tras la intrusión en Broken Head
El caso deja pendiente determinar la identidad de los cuatro sospechosos y reconstruir cómo lograron entrar y salir de la propiedad con los tres vehículos.
Aunque los medios describen una intrusión con armas blancas, la confirmación policial citada se concentra en el acceso de desconocidos, el robo y la ausencia de heridos.
PEOPLE solicitó comentarios a los representantes de ambos actores, pero indicó que no había recibido una respuesta inmediata al publicar su información.
La policía pidió colaboración a quienes dispongan de datos sobre el incidente. Cualquier información relevante debe comunicarse directamente a las autoridades encargadas de las pesquisas.
FUENTE: peopleenespanol, Elmundo
FORMATO: foto depositphotos