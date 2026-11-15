Cuatro intrusos ingresaron en la propiedad.

Los tres vehículos fueron recuperados.

No se reportaron personas heridas.

La propiedad de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia fue escenario de un robo de tres vehículos, mientras reportes locales señalan que dos de los intrusos llevaban cuchillos.

La Policía de Nueva Gales del Sur recibió el aviso alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles 11 de noviembre, en Broken Head, al sur de Byron Bay.

Los agentes del distrito Tweed/Byron acudieron al inmueble y fueron informados de que cuatro desconocidos habían ingresado al terreno y sustraído los automóviles durante esa madrugada.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas. Los detalles sobre los pasamontañas y las armas blancas proceden de información periodística atribuida a fuentes cercanas a la pareja.

Elsa Pataky escuchó a los perros durante la madrugada

Thieves armed with knives have raided the mega-mansion of Hollywood A-lister Chris Hemsworth. Hemsworth and his wife were inside at the time where the family’s dog raised the alarm around 2am on Wednesday. https://t.co/crLxmPDc6S — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 12, 2026



Según fuentes consultadas por 7NEWS, Pataky despertó aproximadamente a las 2:00 de la mañana por los ladridos de los perros, aunque entonces no identificó una situación de peligro.

Más tarde revisó las grabaciones de seguridad y observó a cuatro hombres con el rostro cubierto dentro de la propiedad, dos de ellos aparentemente portando cuchillos.

De acuerdo con esa reconstrucción, las imágenes llevaron a la pareja a contactar con la policía. No se ha informado de un enfrentamiento entre los intrusos y los residentes.

Tampoco se ha confirmado si los tres hijos de Hemsworth y Pataky estaban en casa. La información disponible no permite establecer qué integrantes de la familia presenciaron el incidente.