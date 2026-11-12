Trump amenaza con duplicar los aranceles a México si no frena caravanas migrantes
Publicado el 12/11/2026 a las 14:01
- Trump amenaza con duplicar aranceles a México
- Unos 1,500 migrantes avanzan hacia Estados Unidos
- México negocia reducir gravámenes con Washington
Trump amenaza a México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el Gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene las caravanas migrantes que avanzan por territorio mexicano rumbo a la frontera estadounidense.
La advertencia fue publicada en Truth Social, donde el mandatario aseguró que están surgiendo nuevas movilizaciones de migrantes después de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos.
"¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", escribió Trump, según el despacho de la agencia EFE.
Trump amenaza a México y exige detener las caravanas migrantes
El mandatario republicano afirmó que, después de la derrota de su partido en las elecciones de medio mandato, comenzaron a organizarse nuevas caravanas con destino a Estados Unidos.
En su publicación, Trump aseguró que "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", integradas por personas que, según sus palabras, "varios países no quieren".
Sus declaraciones coinciden con reportes sobre aproximadamente 1,500 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua que partieron el martes desde el sur de México con la intención de llegar a Estados Unidos.
La advertencia presidencial coloca nuevamente el control migratorio en el centro de las tensiones entre ambos países, mientras Washington y Ciudad de México mantienen conversaciones comerciales.
Trump amenaza a México ¿Qué aranceles a México podrían duplicarse?
Aunque Trump planteó aplicar la medida de manera inmediata, no precisó cuáles serían los gravámenes afectados ni explicó el mecanismo que utilizaría su Administración para duplicarlos.
Esa falta de detalles impide determinar, por ahora, qué productos mexicanos podrían enfrentar mayores impuestos al ingresar al mercado estadounidense.
La amenaza ocurre mientras los gobiernos de México y Estados Unidos negocian una reducción de los aranceles vigentes, incluidos aquellos que afectan al acero mexicano.
De acuerdo con EFE, el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la expectativa de alcanzar un acuerdo comercial antes de que concluya 2026.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como instrumento de presión en sus relaciones comerciales con distintos países, incluidos aliados de Estados Unidos.
Trump advierte al ICE y a la Patrulla Fronteriza
El presidente estadounidense aseguró que su advertencia ya fue comunicada al Gobierno mexicano y a las autoridades fronterizas involucradas en la vigilancia migratoria.
También afirmó haber informado al gobernador republicano saliente de Texas, Greg Abbott, y a la gobernadora electa demócrata Gina Hinojosa, a quien calificó de "muy liberal".
Según su publicación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza también recibieron información sobre la situación.
"¡No habrá indulgencia!", concluyó Trump, al reiterar su postura frente a los migrantes que intenten ingresar a territorio estadounidense.
Trump amenaza a México... La política migratoria se endurece tras las elecciones
La nueva amenaza ocurre después de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso, según el reporte de EFE.
Tras ese resultado, Trump nombró a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de su política migratoria, como nuevo jefe de Gabinete.
El nombramiento representa una reafirmación de la línea restrictiva de su Administración en materia de inmigración, en momentos en que el mandatario vuelve a vincular el comercio con la seguridad fronteriza.
Por ahora, la duplicación de los aranceles permanece como una amenaza presidencial, sin que se hayan detallado oficialmente los productos afectados ni una fecha concreta para aplicar posibles nuevos gravámenes.