Trump amenaza con duplicar los aranceles a México si no frena caravanas migrantes

Trump amenaza con duplicar aranceles a México

Unos 1,500 migrantes avanzan hacia Estados Unidos

México negocia reducir gravámenes con Washington

Trump amenaza a México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el Gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene las caravanas migrantes que avanzan por territorio mexicano rumbo a la frontera estadounidense.

La advertencia fue publicada en Truth Social, donde el mandatario aseguró que están surgiendo nuevas movilizaciones de migrantes después de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos.

"¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", escribió Trump, según el despacho de la agencia EFE.

Trump amenaza a México y exige detener las caravanas migrantes

El mandatario republicano afirmó que, después de la derrota de su partido en las elecciones de medio mandato, comenzaron a organizarse nuevas caravanas con destino a Estados Unidos.

En su publicación, Trump aseguró que "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", integradas por personas que, según sus palabras, "varios países no quieren".

Sus declaraciones coinciden con reportes sobre aproximadamente 1,500 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua que partieron el martes desde el sur de México con la intención de llegar a Estados Unidos.

La advertencia presidencial coloca nuevamente el control migratorio en el centro de las tensiones entre ambos países, mientras Washington y Ciudad de México mantienen conversaciones comerciales.