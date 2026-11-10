Si sigues las noticias de seguridad entre México y Estados Unidos, esto te interesa. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó el lunes 9 de noviembre en X que se reunió con el director de la DEA, Terrance Cole. Aquí te cuento qué se sabe y qué no de ese encuentro, según EFE.

¿Qué pasó exactamente?

Según García Harfuch, el encuentro estaba programado desde finales de octubre. Hablaron de la captura de líderes criminales buscados por ambos países y del intercambio de información e inteligencia sobre redes ilícitas. También revisaron las solicitudes de colaboración y extradición que siguen pendientes. Tocaron además el tráfico de armas hacia México y el tráfico de drogas hacia EE.UU.

El funcionario escribió: "Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia". La DEA, citada por Político MX, dijo que la reunión fue "para sostener discusiones productivas sobre nuestros esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones narcoterroristas y enfrentar la corrupción que las permite".

¿Hubo acuerdos? No se anunció ninguno. Según EFE, García Harfuch tampoco detalló casos de extradición ni detenciones derivados de la reunión, ni dijo cuándo ni dónde se realizó.

¿Qué contexto hay detrás?

El domingo 8 de noviembre se anunció la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", señalado como mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y buscado por EE.UU. Lo detuvieron en Zapopan, Jalisco, junto a otras 19 personas, en una operación con información de inteligencia de la DEA, según EFE y Político MX.

Ese mismo lunes, García Harfuch estuvo en Sinaloa, que vive una crisis de violencia desde hace dos años por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, según EFE. Y entre febrero de 2025 y enero de 2026, México hizo tres envíos masivos de personas reclamadas por Washington: 92 en total, según datos oficiales citados por EFE.

¿Quién gana y quién se preocupa?

Las familias en zonas violentas de México. Más capturas de mandos pueden significar más presión sobre quienes generan violencia, y eso es lo que busca el gobierno al hablar de fortalecer las investigaciones. La duda que queda es si esas detenciones traerán calma o nuevos reacomodos entre grupos criminales. Los datos disponibles no permiten responderla todavía.