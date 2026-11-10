García Harfuch y el director de la DEA se reúnen: qué se dijo y qué no
Publicado el 10/11/2026 a las 09:29
Si sigues las noticias de seguridad entre México y Estados Unidos, esto te interesa. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó el lunes 9 de noviembre en X que se reunió con el director de la DEA, Terrance Cole. Aquí te cuento qué se sabe y qué no de ese encuentro, según EFE.
¿Qué pasó exactamente?
Según García Harfuch, el encuentro estaba programado desde finales de octubre. Hablaron de la captura de líderes criminales buscados por ambos países y del intercambio de información e inteligencia sobre redes ilícitas. También revisaron las solicitudes de colaboración y extradición que siguen pendientes. Tocaron además el tráfico de armas hacia México y el tráfico de drogas hacia EE.UU.
El funcionario escribió: "Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia". La DEA, citada por Político MX, dijo que la reunión fue "para sostener discusiones productivas sobre nuestros esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones narcoterroristas y enfrentar la corrupción que las permite".
¿Hubo acuerdos? No se anunció ninguno. Según EFE, García Harfuch tampoco detalló casos de extradición ni detenciones derivados de la reunión, ni dijo cuándo ni dónde se realizó.
¿Qué contexto hay detrás?
El domingo 8 de noviembre se anunció la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", señalado como mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y buscado por EE.UU. Lo detuvieron en Zapopan, Jalisco, junto a otras 19 personas, en una operación con información de inteligencia de la DEA, según EFE y Político MX.
Ese mismo lunes, García Harfuch estuvo en Sinaloa, que vive una crisis de violencia desde hace dos años por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, según EFE. Y entre febrero de 2025 y enero de 2026, México hizo tres envíos masivos de personas reclamadas por Washington: 92 en total, según datos oficiales citados por EFE.
¿Quién gana y quién se preocupa?
Las familias en zonas violentas de México. Más capturas de mandos pueden significar más presión sobre quienes generan violencia, y eso es lo que busca el gobierno al hablar de fortalecer las investigaciones. La duda que queda es si esas detenciones traerán calma o nuevos reacomodos entre grupos criminales. Los datos disponibles no permiten responderla todavía.
El gobierno mexicano. Puede presentar resultados, como la captura de "R2". Pero también tiene que cuidar un terreno delicado: García Harfuch dijo que la cooperación se basa en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la "cooperación sin subordinación", y que las acciones de seguridad en territorio mexicano corresponden "exclusivamente" a las autoridades mexicanas.
Estados Unidos. Su interés, según lo tratado en la reunión, está en frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y capturar a personas que busca su justicia. La DEA habló de desmantelar organizaciones y de enfrentar la corrupción que las permite.
Las comunidades mexicanas en EE.UU. Muchas tienen familiares en estados golpeados por la violencia. Para ellas, lo que cuenta no es el discurso, sino si cambia algo en el día a día de sus pueblos. Por ahora no hay anuncios concretos que lo indiquen.
¿Y a ti en qué te toca?
Quizá tienes familia en Jalisco, en Sinaloa o en otro estado donde la violencia es parte de la rutina. Pregúntate qué cambiaría para ellos si se cumpliera lo que se habló. Y fíjate en lo que falta: acuerdos, casos y fechas. Eso es lo que dará la medida real de esta reunión.
Si quieres seguir investigando, mira otra captura con cooperación entre ambos países y lee sobre la polémica por agentes de la CIA en México. Ayudan a ver por qué el tema de la soberanía pesa tanto en esta relación.
Fuentes: EFE vía Infobae; Político MX; Reforma vía El Diario. Datos consultados el 10 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/@DEAHQ