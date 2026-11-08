Terremoto de 5,7 en Japón deja más de veinte heridos y altera el transporte
Publicado el 08/11/2026 a las 11:50
- Sismo nocturno deja múltiples heridos.
- No se emitió alerta de tsunami.
- Trenes recuperan velocidad tras revisiones.
Un terremoto de magnitud 5,7 interrumpió la madrugada del domingo 8 de noviembre en el centro de Japón, con más de veinte heridos y afectaciones ferroviarias.
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) situó el epicentro en el oeste de Shizuoka, a unos 40 kilómetros de profundidad.
El movimiento comenzó a la 1:04 de la madrugada, hora japonesa, equivalente a las 16:04 GMT del sábado 7 de noviembre.
Las autoridades no emitieron una alerta de tsunami. La ausencia de ese aviso, sin embargo, no evitó lesiones ni daños en establecimientos.
Heridos en Aichi y Shizuoka: balance provisional
🔴Terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón y dejó al menos 20 personas heridas, además de causar interrupciones en el transporte ferroviario.
El epicentro se localizó en la prefectura de Shizuoka, a 40 kilómetros de profundidad.
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 8, 2026
Los reportes iniciales recogidos por Kyodo ubicaron a los heridos en Aichi y Shizuoka, dos prefecturas afectadas por el movimiento.
El balance supera las veinte personas, aunque los recuentos publicados durante la jornada difieren conforme avanza la recopilación de información local.
En Shizuoka, las autoridades informaron de tres mujeres que necesitaron atención médica, entre ellas una de más de 90 años.
Esta última sufrió una lesión en el hombro al caer de la cama. También se reportaron personas lastimadas mientras intentaban salir de edificios.
Intensidad sísmica: por qué el impacto fue desigual
En Chita, prefectura de Aichi, el movimiento alcanzó una intensidad de 5 superior en la escala japonesa, según la JMA.
Otras localidades de Aichi, Nagano y Gifu registraron intensidad de 5 inferior. En Hamamatsu, Shizuoka, también se notificó ese nivel.
La magnitud describe el tamaño del terremoto; la intensidad permite distinguir cómo se sintió la sacudida en cada lugar.
En los niveles observados pueden caer objetos y volcar muebles sin asegurar. Las imágenes difundidas mostraron ventanas rotas y libros esparcidos por comercios.
Trenes afectados y revisión de la central de Hamaoka
El sismo obligó a suspender algunos servicios ferroviarios locales y alteró temporalmente los desplazamientos en una zona conectada por trenes de alta velocidad.
El Tokaido Shinkansen registró retrasos entre Shizuoka y Gifu-Hashima, con circulación a menor velocidad mientras se comprobaban las condiciones de seguridad.
Según JR Central, la operación a velocidad normal se recuperó antes del mediodía del domingo, tras las restricciones aplicadas inicialmente.
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Chubu Electric Power informó que no detectó anomalías en la central nuclear de Hamaoka. El regulador nuclear también publicó un reporte sin irregularidades.
Qué deben revisar residentes y viajeros tras el terremoto
La JMA pidió mantenerse preparados para posibles temblores fuertes durante la semana siguiente, especialmente durante los primeros dos o tres días.
También advirtió sobre desprendimientos de rocas y deslizamientos, riesgos que pueden aumentar si se presentan lluvias en las zonas afectadas.
Para quienes tengan familiares en la región, conviene confirmar su ubicación y consultar los avisos locales antes de interpretar videos sin contexto.
Los viajeros deben comprobar el estado de su ruta con el operador ferroviario y seguir las indicaciones de las autoridades de cada prefectura.
FUENTE: ELCOMERCIO, EFE