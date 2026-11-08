Sismo nocturno deja múltiples heridos.

No se emitió alerta de tsunami.

Trenes recuperan velocidad tras revisiones.

Un terremoto de magnitud 5,7 interrumpió la madrugada del domingo 8 de noviembre en el centro de Japón, con más de veinte heridos y afectaciones ferroviarias.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) situó el epicentro en el oeste de Shizuoka, a unos 40 kilómetros de profundidad.

El movimiento comenzó a la 1:04 de la madrugada, hora japonesa, equivalente a las 16:04 GMT del sábado 7 de noviembre.

Las autoridades no emitieron una alerta de tsunami. La ausencia de ese aviso, sin embargo, no evitó lesiones ni daños en establecimientos.

Heridos en Aichi y Shizuoka: balance provisional

🔴Terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón y dejó al menos 20 personas heridas, además de causar interrupciones en el transporte ferroviario. El epicentro se localizó en la prefectura de Shizuoka, a 40 kilómetros de profundidad. Amplíe esta noticia aquí ⬇️

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Los reportes iniciales recogidos por Kyodo ubicaron a los heridos en Aichi y Shizuoka, dos prefecturas afectadas por el movimiento.

El balance supera las veinte personas, aunque los recuentos publicados durante la jornada difieren conforme avanza la recopilación de información local.

En Shizuoka, las autoridades informaron de tres mujeres que necesitaron atención médica, entre ellas una de más de 90 años.

Esta última sufrió una lesión en el hombro al caer de la cama. También se reportaron personas lastimadas mientras intentaban salir de edificios.