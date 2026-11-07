Las fuerzas estadounidenses dejaron inhabilitado un barco de carga tras acusarlo de ignorar advertencias militares. El incidente aumenta la tensión sobre las rutas marítimas de la región.

Estados Unidos atacó este sábado un buque comercial en el golfo de Omán por presuntamente intentar romper el bloqueo naval contra Irán, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

- Por qué importa: El ataque amplía la presión militar sobre el comercio marítimo iraní, mientras nuevos incidentes con petroleros amenazan la seguridad de una ruta estratégica.

Bloqueo naval contra Irán: EE.UU. ataca un buque

🚨AHORA | El CENTCOM informa que desactivaron un buque comercial en el Golfo de Omán, después de que la tripulación civil del barco ignorara advertencias repetidas e intentara violar el bloqueo naval contra Irán en múltiples ocasiones. Una aeronave militar de EE. UU. disparó municiones de precisión contra la popa del M/V Huda, con bandera de San Cristóbal y Nieves, desactivando el barco después de que las fuerzas de CENTCOM ordenaran a la tripulación abandonar los espacios objetivo. El buque de carga intentó salir de las aguas regionales después de visitar un puerto iraní. — Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) November 7, 2026

Una aeronave militar estadounidense disparó municiones de precisión contra el M/V Huda, un carguero con bandera de San Cristóbal y Nieves.

El Centcom aseguró que la tripulación ignoró repetidamente las órdenes militares e intentó cruzar el bloqueo en varias ocasiones.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses ordenaron evacuar las zonas del barco seleccionadas como objetivos antes de ejecutar el ataque.

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- El dato: El M/V Huda había hecho escala en un puerto iraní e intentaba abandonar las aguas regionales, de acuerdo con la versión estadounidense.

- El resultado: El Centcom confirmó que el buque quedó inhabilitado, pero la información proporcionada no precisa si hubo víctimas.

El organismo militar sostuvo que continuará aplicando las restricciones marítimas y advirtió a las embarcaciones que deben respetar sus instrucciones.