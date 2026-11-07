EE.UU. ataca un buque comercial en el golfo de Omán por violar bloqueo contra Irán
Publicado el 07/11/2026 a las 16:52
Las fuerzas estadounidenses dejaron inhabilitado un barco de carga tras acusarlo de ignorar advertencias militares. El incidente aumenta la tensión sobre las rutas marítimas de la región.
Estados Unidos atacó este sábado un buque comercial en el golfo de Omán por presuntamente intentar romper el bloqueo naval contra Irán, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom).
- Por qué importa: El ataque amplía la presión militar sobre el comercio marítimo iraní, mientras nuevos incidentes con petroleros amenazan la seguridad de una ruta estratégica.
Bloqueo naval contra Irán: EE.UU. ataca un buque
🚨AHORA | El CENTCOM informa que desactivaron un buque comercial en el Golfo de Omán, después de que la tripulación civil del barco ignorara advertencias repetidas e intentara violar el bloqueo naval contra Irán en múltiples ocasiones. Una aeronave militar de EE. UU. disparó municiones de precisión contra la popa del M/V Huda, con bandera de San Cristóbal y Nieves, desactivando el barco después de que las fuerzas de CENTCOM ordenaran a la tripulación abandonar los espacios objetivo. El buque de carga intentó salir de las aguas regionales después de visitar un puerto iraní.
— Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) November 7, 2026
Una aeronave militar estadounidense disparó municiones de precisión contra el M/V Huda, un carguero con bandera de San Cristóbal y Nieves.
El Centcom aseguró que la tripulación ignoró repetidamente las órdenes militares e intentó cruzar el bloqueo en varias ocasiones.
Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses ordenaron evacuar las zonas del barco seleccionadas como objetivos antes de ejecutar el ataque.
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- El dato: El M/V Huda había hecho escala en un puerto iraní e intentaba abandonar las aguas regionales, de acuerdo con la versión estadounidense.
- El resultado: El Centcom confirmó que el buque quedó inhabilitado, pero la información proporcionada no precisa si hubo víctimas.
El organismo militar sostuvo que continuará aplicando las restricciones marítimas y advirtió a las embarcaciones que deben respetar sus instrucciones.
Bloqueo contra Irán: 147 barcos desviados desde julio
Las fuerzas de CENTCOM desactivaron un buque comercial en el Golfo de Omán este 7 de noviembre, después de que la tripulación civil del barco ignorara advertencias repetidas e intentara violar el bloqueo naval contra Irán en múltiples ocasiones.
Foto: Reuters https://t.co/zUY9yCEe0b
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 7, 2026
El ataque forma parte de una operación naval estadounidense que busca restringir el movimiento de embarcaciones vinculadas con Irán.
Según las cifras divulgadas por el Centcom, las fuerzas militares han interceptado o desviado numerosos buques comerciales desde julio.
- 147 buques comerciales fueron redirigidos por las fuerzas estadounidenses.
- Cinco barcos mercantes quedaron inmovilizados después de negarse a cumplir las órdenes del bloqueo.
El comando también afirmó haber destruido anteriormente diez petroleros comerciales iraníes presuntamente vinculados con una red financiera clandestina de la Guardia Revolucionaria.
Washington acusa a esa estructura de generar ingresos multimillonarios para el organismo militar iraní, aunque el comunicado no presenta pruebas adicionales sobre cada embarcación.
Nuevos incidentes con petroleros elevan la tensión en Ormuz
El ataque estadounidense coincidió con otro incidente marítimo anunciado por la Armada iraní en el estrecho de Ormuz.
Según Teherán, un petrolero se incendió después de impactar contra una mina naval en la zona oriental del estrecho.
El viernes, otros dos buques habían sufrido incidentes similares en esta vía, cuyo tránsito permanece restringido por Irán desde el inicio de la guerra.
- La diferencia: El ataque al M/V Huda fue reconocido por Estados Unidos, mientras que los incidentes con minas fueron reportados por autoridades iraníes.
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una ruta fundamental para el transporte internacional de petróleo.
Trump mantiene los ataques y amplía la presión sobre Irán
El presidente Donald Trump confirmó el viernes nuevos ataques limitados contra instalaciones militares iraníes, incluido un sistema de defensa antiaérea.
Trump aseguró que ese sistema fue destruido en cuestión de minutos, aunque esa evaluación corresponde a la versión estadounidense.
Además, el Centcom anunció una fuerza especial para impedir el transporte de armas, materiales sancionados e ingresos ilícitos por las fronteras terrestres iraníes y el mar Caspio.
- Lo que sigue: Estados Unidos mantiene vigente el bloqueo y exige a los navegantes obedecer sus advertencias. No se anunció una fecha para levantar las restricciones.
La combinación de ataques, minas navales y restricciones comerciales mantiene abiertas las dudas sobre la seguridad de la navegación regional.
Fuentes: Efe/Univision/Infobae