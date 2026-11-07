Avioneta aterriza de emergencia en carretera de Florida y choca contra una camioneta

Dos pilotos lograron aterrizar en una transitada vía de Fort Myers. La aeronave impactó por detrás a un vehículo, pero las autoridades no reportaron heridos.

Una avioneta de hélice con dos pilotos a bordo realizó un aterrizaje forzoso en una carretera concurrida de Fort Myers, Florida, el sábado 7 de noviembre.

Durante la maniobra, la aeronave chocó por detrás contra una camioneta que circulaba por la vía, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lee.

- Por qué importa: El aterrizaje de emergencia ocurrió en una carretera utilizada por automovilistas, pero las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

Avioneta aterriza en Florida y choca con camioneta

Two pilots aboard a prop plane crash-landed on a busy road in Fort Myers, Florida, on Saturday, rear-ending a pickup truck, according to police. The Lee County Sheriff's Office said no injuries were reported and the FAA is leading the investigation. https://t.co/VTBSOPT7OJ — CBS News (@CBSNews) November 7, 2026

Lo que comenzó como un vuelo terminó con una avioneta sobre una carretera de Fort Myers, una ciudad del suroeste de Florida.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía, dos pilotos viajaban a bordo de la aeronave cuando tuvieron que realizar el aterrizaje forzoso.

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La maniobra terminó en una colisión con una camioneta. El impacto ocurrió en la parte trasera del vehículo, según el reporte policial.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué problema obligó a los pilotos a descender sobre la carretera.

- El dato: La avioneta transportaba a dos pilotos y terminó involucrada en un choque con un vehículo terrestre.

- Lo confirmado: La Oficina del Sheriff del Condado de Lee informó que el incidente no dejó personas lesionadas.