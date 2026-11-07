Avioneta aterriza de emergencia en carretera de Florida y choca contra una camioneta
Publicado el 07/11/2026 a las 16:17
Dos pilotos lograron aterrizar en una transitada vía de Fort Myers. La aeronave impactó por detrás a un vehículo, pero las autoridades no reportaron heridos.
Una avioneta de hélice con dos pilotos a bordo realizó un aterrizaje forzoso en una carretera concurrida de Fort Myers, Florida, el sábado 7 de noviembre.
Durante la maniobra, la aeronave chocó por detrás contra una camioneta que circulaba por la vía, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lee.
- Por qué importa: El aterrizaje de emergencia ocurrió en una carretera utilizada por automovilistas, pero las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.
Avioneta aterriza en Florida y choca con camioneta
Two pilots aboard a prop plane crash-landed on a busy road in Fort Myers, Florida, on Saturday, rear-ending a pickup truck, according to police.
The Lee County Sheriff's Office said no injuries were reported and the FAA is leading the investigation. https://t.co/VTBSOPT7OJ
— CBS News (@CBSNews) November 7, 2026
Lo que comenzó como un vuelo terminó con una avioneta sobre una carretera de Fort Myers, una ciudad del suroeste de Florida.
De acuerdo con la información proporcionada por la policía, dos pilotos viajaban a bordo de la aeronave cuando tuvieron que realizar el aterrizaje forzoso.
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La maniobra terminó en una colisión con una camioneta. El impacto ocurrió en la parte trasera del vehículo, según el reporte policial.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué problema obligó a los pilotos a descender sobre la carretera.
- El dato: La avioneta transportaba a dos pilotos y terminó involucrada en un choque con un vehículo terrestre.
- Lo confirmado: La Oficina del Sheriff del Condado de Lee informó que el incidente no dejó personas lesionadas.
Autoridades de Florida confirman que no hubo heridos
A plane crashed into the back of a pickup truck during an attempted emergency landing in North Fort Myers near Bayshore Road and Interstate 75 on Saturday, according to the Lee County Sheriff's Office. https://t.co/9DYeJo4ule https://t.co/c3C0Uabaua
— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) November 7, 2026
Uno de los aspectos más importantes del incidente es que ninguna persona resultó herida, pese al contacto entre la aeronave y la camioneta.
La Oficina del Sheriff del Condado de Lee confirmó la ausencia de lesionados tras el aterrizaje forzoso.
Sin embargo, el reporte disponible no especifica el alcance de los daños materiales sufridos por la avioneta o el vehículo involucrado.
Tampoco se ha informado si los ocupantes de la camioneta necesitaron asistencia después de la colisión.
- La diferencia: Aunque hubo un choque entre la avioneta y un vehículo, las autoridades no reportaron víctimas ni personas heridas.
FAA investiga el aterrizaje forzoso de la avioneta
FDOT and LCSO will remain on scene for an undisclosed amount of time for traffic control. Please use caution when traveling the area.
— Carmine Marceno - Lee County Sheriff (@SheriffLeeFL) November 7, 2026
La Administración Federal de Aviación (FAA), organismo encargado de supervisar la aviación civil en Estados Unidos, asumió la investigación del incidente.
La agencia deberá determinar las circunstancias del aterrizaje y establecer qué provocó que la aeronave terminara sobre una carretera.
Entre los aspectos que pueden examinarse en una investigación aeronáutica están las condiciones del vuelo, el funcionamiento del avión y las decisiones de sus pilotos.
Sin embargo, no existe información confirmada que permita atribuir este incidente a una falla mecánica, un problema meteorológico o un error humano.
- El proceso: La FAA está a cargo de investigar lo sucedido, aunque todavía no se han comunicado conclusiones sobre las causas del aterrizaje.
¿Qué sigue tras el accidente de la avioneta en Florida?
La investigación deberá esclarecer por qué los pilotos realizaron el descenso de emergencia y cómo ocurrió la colisión con la camioneta.
Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre la trayectoria del vuelo ni las condiciones de la aeronave antes del incidente.
También permanece pendiente conocer si la FAA publicará un informe con nuevos hallazgos sobre lo ocurrido en Fort Myers.
- Lo que sigue: La investigación federal buscará determinar las causas del aterrizaje forzoso. Hasta entonces, cualquier explicación sobre el origen de la emergencia sería especulativa.
Fuente: CBS News