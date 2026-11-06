Tres ejecuciones en un día en EE.UU.: Florida iguala récord de pena de muerte y California anuncia medida histórica
Publicado el 06/11/2026 a las 17:25
- Tres estados realizan ejecuciones mediante inyección letal
- Florida alcanza 19 ejecuciones durante 2026
- California anuncia conmutación de 548 condenas.
Tres ejecuciones en un día. Estados Unidos ejecutó este jueves 5 de noviembre a tres presos en Indiana, Florida y Alabama, todos mediante inyección letal, en una jornada que volvió a colocar la pena de muerte en el centro del debate nacional.
Las ejecuciones elevaron a 35 el número de penas capitales aplicadas durante 2026, según informó la agencia EFE. De ese total, 19 corresponden a Florida, estado que concentra más de la mitad de los casos.
Se trata de la segunda ocasión este año en que tres personas son ejecutadas durante una misma jornada. Antes de 2026, el antecedente más reciente de una situación similar se remontaba a enero de 2010.
Los procedimientos ocurrieron mientras continúan los cuestionamientos sobre los métodos utilizados para aplicar la pena capital y las condiciones en que se realizan las ejecuciones.
Tres ejecuciones en un día: Indiana ejecuta a Jeffrey Weisheit por incendio mortal
Alyssa Lynch was 8. Caleb Lynch was 5. Jeffrey Weisheit is dead.
Indiana DOC confirmed he was pronounced dead at 12:45am Central on Nov 5 at Indiana State Prison in Michigan City. Lethal injection. He was convicted of murdering those two kids in the 2010 Evansville area fire.
Sixteen years later, they finally got what the court ordered. Rest easy, Alyssa and Caleb.
H/t: Indiana DOC
— Michael Mattox - The Mad Ox (@TheRealMadOx) November 5, 2026
La primera ejecución ocurrió en Indiana, donde Jeffrey Weisheit recibió una inyección letal poco después de la medianoche en la Prisión Estatal de Indiana.
El recluso fue declarado muerto a las 00:45, hora local, de acuerdo con la información difundida por EFE.
Weisheit había sido condenado a muerte por provocar un incendio en 2010 que causó la muerte de los dos hijos de su novia, de ocho y cinco años.
Florida iguala su récord anual con 19 ejecuciones
🚨 FLORIDA EXECUTION TONIGHT | JESSE GUARDADO
She helped him rebuild his life after prison. He murdered her.
Tonight, November 5, Jesse Guardado, 64, is scheduled to be executed by lethal injection at 6 p.m.
In 2004, Guardado brutally murdered 75-year-old Jackie Malone in Walton County, Florida.
Jackie had helped him find housing and employment after prison. During a cocaine binge, he attacked her with a metal bar, stabbed her, and stole her belongings.
He confessed, pleaded guilty, and was sentenced to death in 2005.
But there’s another interesting layer to this case.
As a teenager, Guardado attended Florida’s notorious Arthur G. Dozier School for Boys, where former students reported horrific physical and sexual abuse. Investigators later uncovered dozens of graves on the property.
His attorneys argued that his childhood trauma and addiction history weren’t adequately considered during sentencing.
During a 2013 Florida Supreme Court hearing, the justices and attorneys debated cocaine addiction, personal responsibility, and mitigating evidence in a death penalty case.
Execution is on schedule currently.
— Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) November 5, 2026
Horas después, Florida ejecutó a Jesse Guardado, de 64 años, mediante una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Starke.
Guardado fue declarado muerto a las 18:13, hora local. Había sido condenado por asesinar a puñaladas en 2004 a Jackie Malone, una mujer de 75 años.
La víctima lo había ayudado a conseguir empleo y alojamiento después de que saliera de prisión. Antes de su ejecución, Guardado pidió disculpas tanto a los familiares de Malone como a los suyos.
Con este procedimiento, Florida alcanzó 19 ejecuciones en 2026 e igualó el récord anual establecido en 2025 durante el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis.
Alabama ejecuta a Michael Taylor tras disputa judicial
🚨 THREE MEN EXECUTED IN ONE DAY — NOVEMBER 5, 2026
⚖️ ALABAMA — Michael Shannon Taylor, 54
Convicted of murdering Ivan and Lucille Moore, ages 83 and 79, during a 1991 robbery. Taylor beat the elderly couple to death with a metal bar inside their home.
💉 Execution: Lethal injection. Pronounced dead at 6:10 p.m.
Final words: “No, sir.”
He appeared to mouth “thank you” toward his attorneys before his spiritual adviser prayed with him.
⚖️ FLORIDA — Jesse Guardado, 64
Convicted of the 2004 murder of 75-year-old Jackie Malone, who had helped him find housing and employment. Guardado stabbed her to death and stole valuables to purchase drugs.
💉 Execution: Lethal injection. Pronounced dead at 6:13 p.m.
Final words: “I would like to once again apologize for the pain and suffering I’ve caused to the victim’s family and my own family as well.”
Florida’s 19th execution of 2026 tied the state’s annual record.
⚖️ INDIANA — Jeffrey Weisheit, 50
Convicted of murdering his girlfriend’s two children, 8-year-old Alyssa Lynch and 5-year-old Caleb Lynch, by deliberately setting their home on fire in 2010.
💉 Execution: Lethal injection. Pronounced dead at 12:45 a.m.
Final words: None.
This marked the second time in 2026 that three states carried out executions on the same day.
— Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) November 6, 2026
En Alabama, Michael Taylor, de 54 años, fue declarado muerto a las 18:10, hora local, en el centro penitenciario William C. Holman, ubicado en Atmore.
Taylor había sido condenado por asesinar en 1991 a Ivan y Lucille Moore, de 83 y 79 años, golpeándolos con una barra metálica durante un robo en su vivienda.
Sus abogados solicitaron sustituir la pena capital por cadena perpetua y cuestionaron el cambio del método de ejecución, pues anteriormente había elegido el uso de nitrógeno.
Sin embargo, un juez declaró inconstitucional ese procedimiento, por lo que finalmente se utilizó la inyección letal.
California anuncia conmutación de 548 penas de muerte
En contraste con las ejecuciones realizadas en los otros estados, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que conmutará las condenas de los 548 presos del corredor de la muerte.
La medida sustituirá las sentencias capitales por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y representa una de las decisiones de mayor alcance de este tipo en la historia estadounidense.
El anuncio ocurre mientras persiste la controversia por la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, según el despacho de EFE.
También se produce después de que fuera cancelada la transmisión en directo prevista para la ejecución por fusilamiento del militar Nidal Malik Hasan.
Ambos casos han intensificado la discusión sobre los procedimientos utilizados para aplicar la pena capital en Estados Unidos.
Gavin Newsom propone sustituir la pena de muerte por cadena perpetua en California
Mientras otros estados continúan aplicando la pena capital, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso este jueves 5 de noviembre conmutar todas las condenas a muerte en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La propuesta contempla a los 548 presos que se encuentran en el corredor de la muerte de California y representa una de las iniciativas de mayor alcance de este tipo en Estados Unidos.
"Tomo esta medida porque creo firmemente que la ejecución con el aval del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos", expresó Newsom en una carta abierta, según informó la agencia EFE.
El anuncio contrasta con las tres ejecuciones realizadas el mismo día en Indiana, Florida y Alabama, en medio del debate nacional sobre la aplicación de la pena capital.