Mala noticia. Estados Unidos pierde estatus de país libre de sarampión tras diez lo ocurrido en 2026
Publicado el 17/11/2026 a las 11:48
- OPS retira certificación sanitaria a Estados Unidos
- Diez personas murieron por sarampión en 2026
- CDC reportan 5,412 casos en 47 territorios
Sarampión en Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes 17 de noviembre que Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión, después de registrar diez muertes relacionadas con la enfermedad durante 2026.
La decisión llega pocos días después de que las autoridades sanitarias de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevos fallecimientos vinculados al sarampión, según informó la agencia EFE.
La pérdida de esta condición sanitaria ocurre en medio de un aumento considerable de contagios, con miles de casos registrados durante el año y una expansión de la enfermedad por gran parte del territorio estadounidense.
Sarampión en Estados Unidos ¿Por qué Estados Unidos perdió su estatus libre de sarampión?
🚨#Ahora | México, Estados Unidos y Bolivia pierden su estatus de países libres de sarampión, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la decisión responde al carácter endémico de la actual ola de contagios, lo que representa un retroceso en la lucha contra esta enfermedad en la región.
“Es un retroceso importante, pero los países ya están tomando medidas para contener estos brotes”.
— Azucena Uresti (@azucenau) November 17, 2026
El director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, anunció la decisión durante una rueda de prensa celebrada este martes, tras una evaluación de la situación epidemiológica del país.
La determinación se tomó después del análisis efectuado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita.
De acuerdo con EFE, este organismo especializado se reunió del 10 al 13 de noviembre para revisar la información disponible y determinar si Estados Unidos podía conservar su condición de país libre de sarampión.
El resultado de esa evaluación derivó en el retiro del estatus, una decisión que coincide con el incremento de casos y fallecimientos registrados durante 2026.
Sarampión en Estados Unidos: más de 5,400 contagios
ÚLTIMA HORA | Estados Unidos pierde el estatus de país libre de sarampión tras registrar diez muertes https://t.co/x6FmnjogV7 https://t.co/yIsvfUYCFo
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 17, 2026
Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que Estados Unidos acumula 5,412 casos de sarampión en 47 territorios durante lo que va de 2026.
El dato representa más del doble de los 2,289 contagios reportados durante 2025, lo que evidencia un incremento importante de la enfermedad en apenas un año.
Según las estadísticas citadas por EFE, la cifra de 2026 es la más elevada desde 1991, cuando Estados Unidos registró un pico de 9,643 casos.
La comparación con décadas anteriores también resulta significativa, especialmente porque entre 2000 y 2024 el país mantuvo un promedio de apenas 180 detecciones anuales.
Esto significa que los contagios acumulados durante 2026 superan ampliamente los niveles promedio registrados durante buena parte de las últimas dos décadas.
Sarampión en Estados Unidos... Diez muertes por sarampión durante 2026
Además del aumento de contagios, las autoridades han documentado diez fallecimientos vinculados con el sarampión durante el año, de acuerdo con la información difundida por EFE.
Los dos casos mortales más recientes fueron reportados por las autoridades de Pensilvania y Wisconsin, poco antes de que la OPS anunciara su decisión sobre el estatus sanitario estadounidense.
Estos fallecimientos se suman a los ocho registrados previamente y forman parte del escenario epidemiológico que enfrenta el país durante 2026.
La información proporcionada no detalla las edades de las víctimas ni las circunstancias médicas específicas de cada fallecimiento, por lo que esos datos permanecen fuera del reporte.
Una decisión sanitaria ante el aumento de casos
El retiro del estatus de país libre de sarampión marca un cambio importante en la situación sanitaria de Estados Unidos, después de años con cifras considerablemente menores.
La OPS basó su anuncio en la revisión realizada por su comisión regional, mientras que los CDC documentan el crecimiento de los contagios durante los últimos dos años.
Fuente: Agencia EFE, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).