OPS retira certificación sanitaria a Estados Unidos

Diez personas murieron por sarampión en 2026

CDC reportan 5,412 casos en 47 territorios

Sarampión en Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes 17 de noviembre que Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión, después de registrar diez muertes relacionadas con la enfermedad durante 2026.

La decisión llega pocos días después de que las autoridades sanitarias de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevos fallecimientos vinculados al sarampión, según informó la agencia EFE.

La pérdida de esta condición sanitaria ocurre en medio de un aumento considerable de contagios, con miles de casos registrados durante el año y una expansión de la enfermedad por gran parte del territorio estadounidense.

Sarampión en Estados Unidos ¿Por qué Estados Unidos perdió su estatus libre de sarampión?

🚨#Ahora | México, Estados Unidos y Bolivia pierden su estatus de países libres de sarampión, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la decisión responde al carácter endémico de la actual ola de contagios, lo que representa un retroceso en la lucha contra esta enfermedad en la región. “Es un retroceso importante, pero los países ya están tomando medidas para contener estos brotes”. — Azucena Uresti (@azucenau) November 17, 2026

El director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, anunció la decisión durante una rueda de prensa celebrada este martes, tras una evaluación de la situación epidemiológica del país.

La determinación se tomó después del análisis efectuado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita.

De acuerdo con EFE, este organismo especializado se reunió del 10 al 13 de noviembre para revisar la información disponible y determinar si Estados Unidos podía conservar su condición de país libre de sarampión.

El resultado de esa evaluación derivó en el retiro del estatus, una decisión que coincide con el incremento de casos y fallecimientos registrados durante 2026.