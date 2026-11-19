El combustible de aviación se ha más que duplicado en 2026. Las compañías aéreas enfrentan mayores costos y beneficios de apenas 4,5 dólares por pasajero.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que el aumento del combustible, los conflictos geopolíticos y los costos regulatorios amenazan la rentabilidad de las aerolíneas, según informó EFE.

- Por qué importa: El encarecimiento de las operaciones presiona los precios de los boletos aéreos y podría afectar la conectividad, especialmente en rutas con pocos pasajeros.

Rentabilidad de las aerolíneas en riesgo

La IATA advierte que la subida del combustible amenaza la rentabilidad de las aerolíneas https://t.co/6UAOU7wUkE — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 19, 2026

Thomas Reynaert, vicepresidente sénior de Asuntos Externos de IATA, explicó que el combustible representa más del 30% de los costos operativos de las compañías.

Durante una entrevista con EFE en Montreal, Canadá, el directivo vinculó gran parte del incremento con los conflictos en Oriente Medio.

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"El precio del combustible de aviación se ha más que duplicado desde principios de este año", afirmó Reynaert.

- El dato: IATA estima que las aerolíneas obtendrán en 2026 un beneficio neto de apenas 4,5 dólares por pasajero, aproximadamente la mitad que en 2025.

- Otra presión: Las restricciones del espacio aéreo obligan a modificar rutas, recorrer mayores distancias y consumir más combustible.

Estos factores elevan los gastos de las compañías y pueden traducirse en boletos más caros para los viajeros.