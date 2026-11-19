Costos del combustible amenaza a las aerolíneas; esto se sabe
Publicado el 19/11/2026 a las 18:02
El combustible de aviación se ha más que duplicado en 2026. Las compañías aéreas enfrentan mayores costos y beneficios de apenas 4,5 dólares por pasajero.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que el aumento del combustible, los conflictos geopolíticos y los costos regulatorios amenazan la rentabilidad de las aerolíneas, según informó EFE.
- Por qué importa: El encarecimiento de las operaciones presiona los precios de los boletos aéreos y podría afectar la conectividad, especialmente en rutas con pocos pasajeros.
Rentabilidad de las aerolíneas en riesgo
La IATA advierte que la subida del combustible amenaza la rentabilidad de las aerolíneas https://t.co/6UAOU7wUkE
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 19, 2026
Thomas Reynaert, vicepresidente sénior de Asuntos Externos de IATA, explicó que el combustible representa más del 30% de los costos operativos de las compañías.
Durante una entrevista con EFE en Montreal, Canadá, el directivo vinculó gran parte del incremento con los conflictos en Oriente Medio.
TE PUEDE INTERESAR: El pelo de Trump sorprende por su nuevo tono en Asia
"El precio del combustible de aviación se ha más que duplicado desde principios de este año", afirmó Reynaert.
- El dato: IATA estima que las aerolíneas obtendrán en 2026 un beneficio neto de apenas 4,5 dólares por pasajero, aproximadamente la mitad que en 2025.
- Otra presión: Las restricciones del espacio aéreo obligan a modificar rutas, recorrer mayores distancias y consumir más combustible.
Estos factores elevan los gastos de las compañías y pueden traducirse en boletos más caros para los viajeros.
La falta de aviones nuevos dificulta reducir el consumo
Alertan por el precio del combustible para aviones: habría sobrecostos y los tiquetes ya están más caros https://t.co/EKljVk4fAw
— Infobae Colombia (@infobaecolombia) November 18, 2026
IATA también alertó sobre los retrasos de los fabricantes aeronáuticos, que mantienen alrededor de 18.000 aviones pendientes de entrega.
Esta situación dificulta que las aerolíneas renueven sus flotas con modelos más eficientes y reduzcan sus gastos de combustible.
- El ahorro potencial: Los aviones de nueva generación pueden consumir entre un 20% y un 30% menos de combustible.
Pese a estas dificultades, Reynaert sostuvo que el negocio aéreo continúa siendo viable gracias a los elevados niveles de ocupación.
Según IATA, los aviones mantienen una ocupación media de entre el 80% y el 84%, lo que ayuda a sostener sus operaciones.
IATA cuestiona las regulaciones ambientales europeas
El representante de IATA también criticó determinadas políticas de reducción de emisiones de la Unión Europea, al considerar que aumentan los costos operativos.
Reynaert advirtió que ampliar el sistema europeo de comercio de emisiones podría generar obligaciones superpuestas con CORSIA, el mecanismo internacional de compensación de emisiones de la aviación.
- La preocupación: IATA considera que mantener varios sistemas regulatorios puede incrementar los gastos sin garantizar una reducción más eficiente de las emisiones.
- Combustibles sostenibles: La disponibilidad de combustible sostenible de aviación (SAF) apenas alcanzará el 0,8% de la demanda mundial este año.
"Se crean sistemas superpuestos, se genera confusión y, en realidad, aumentan los costes", afirmó Reynaert al cuestionar estas políticas.
La rentabilidad de las aerolíneas enfrenta nuevos desafíos
IATA considera necesario reducir la presión fiscal y regulatoria para proteger la rentabilidad y mantener conexiones aéreas de baja demanda.
La organización también pidió cautela ante nuevas tecnologías, como los aerotaxis eléctricos, que deberán operar sin comprometer la seguridad de la aviación comercial.
- Lo que sigue: Las aerolíneas tendrán que afrontar los elevados costos del combustible mientras esperan nuevos aviones y buscan mantener sus rutas rentables.
Sobre el posible regreso de los aviones supersónicos, Reynaert se mostró escéptico por la falta de demanda y de justificación comercial.
La advertencia de IATA refleja un desafío para el sector: mantener los vuelos accesibles mientras aumentan los gastos necesarios para operar.