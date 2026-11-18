Más de 5,300 hispanos murieron por disparos

Registraron 2,776 homicidios con armas de fuego

Un promedio de 15 fallecimientos diarios

Hispanos murieron por armas. Un total de 5,381 hispanos murieron por disparos de armas de fuego en Estados Unidos durante 2024, de acuerdo con un estudio publicado por el Violence Policy Center, organización dedicada a promover un mayor control de las armas en el país.

Según informó la agencia EFE este miércoles 18 de noviembre, las cifras muestran que la violencia armada continúa teniendo consecuencias importantes entre la población latina, con un promedio aproximado de 15 fallecimientos diarios.

Del total de víctimas registradas, 2,776 perdieron la vida en homicidios y otras 2,351 fallecieron por suicidio, mientras que las restantes corresponden a otras circunstancias contempladas en las estadísticas.

El estudio utiliza información recopilada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Hispanos murieron por armas ¿Cuántos hispanos han muerto por disparos en las últimas décadas?

El informe también presenta un panorama histórico de las muertes relacionadas con armas de fuego entre la población hispana durante más de dos décadas.

Entre 2003 y 2024, Estados Unidos registró 85,245 fallecimientos de hispanos vinculados con disparos, según los datos recopilados por el Violence Policy Center.

De esa cifra, 52,388 correspondieron a homicidios, mientras que 28,677 fueron clasificados como suicidios y 1,209 como muertes accidentales.

Otros 2,971 fallecimientos quedaron agrupados en distintas circunstancias no especificadas dentro de las categorías principales del estudio.

Estas estadísticas permiten dimensionar el impacto acumulado de las armas de fuego en la comunidad hispana durante el periodo analizado.