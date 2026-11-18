Más de 5,300 hispanos murieron por armas de fuego en Estados Unidos durante 2024
Publicado el 18/11/2026 a las 16:55
- Más de 5,300 hispanos murieron por disparos
- Registraron 2,776 homicidios con armas de fuego
- Un promedio de 15 fallecimientos diarios
Hispanos murieron por armas. Un total de 5,381 hispanos murieron por disparos de armas de fuego en Estados Unidos durante 2024, de acuerdo con un estudio publicado por el Violence Policy Center, organización dedicada a promover un mayor control de las armas en el país.
Según informó la agencia EFE este miércoles 18 de noviembre, las cifras muestran que la violencia armada continúa teniendo consecuencias importantes entre la población latina, con un promedio aproximado de 15 fallecimientos diarios.
Del total de víctimas registradas, 2,776 perdieron la vida en homicidios y otras 2,351 fallecieron por suicidio, mientras que las restantes corresponden a otras circunstancias contempladas en las estadísticas.
El estudio utiliza información recopilada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Hispanos murieron por armas ¿Cuántos hispanos han muerto por disparos en las últimas décadas?
El informe también presenta un panorama histórico de las muertes relacionadas con armas de fuego entre la población hispana durante más de dos décadas.
Entre 2003 y 2024, Estados Unidos registró 85,245 fallecimientos de hispanos vinculados con disparos, según los datos recopilados por el Violence Policy Center.
De esa cifra, 52,388 correspondieron a homicidios, mientras que 28,677 fueron clasificados como suicidios y 1,209 como muertes accidentales.
Otros 2,971 fallecimientos quedaron agrupados en distintas circunstancias no especificadas dentro de las categorías principales del estudio.
Estas estadísticas permiten dimensionar el impacto acumulado de las armas de fuego en la comunidad hispana durante el periodo analizado.
Aumenta proporción de homicidios cometidos con armas de fuego
Uno de los hallazgos destacados del informe corresponde al porcentaje de víctimas hispanas de homicidio que fueron asesinadas mediante disparos.
En 2024, el 74 % de los homicidios de hispanos se cometieron con armas de fuego, una proporción superior al 69 % registrado durante 2023.
Esto representa un incremento de cinco puntos porcentuales en un año y refleja una mayor participación de las armas de fuego dentro de los homicidios registrados.
Los datos proceden de las estadísticas oficiales estadounidenses utilizadas por la organización para elaborar su análisis sobre violencia armada.
Hispanos murieron por armas ¿Qué revelan las cifras sobre otras muertes por disparos?
El estudio también documentó 2,351 fallecimientos por suicidio con armas de fuego entre personas hispanas durante 2024.
De estas víctimas, 2,060 eran hombres, equivalentes aproximadamente al 88 %, mientras que 291 eran mujeres, cerca del 12 %.
El informe citado por EFE también menciona un indicador del 44 % relacionado con los suicidios por armas de fuego y la población hispana, aunque su interpretación requiere consultar la tabla original.
Por ello, ese porcentaje no debe confundirse con la proporción que representan los hispanos dentro de todos los suicidios por armas de fuego del país.
¿Qué medidas propone el Violence Policy Center?
Ante los resultados, el Violence Policy Center planteó recomendaciones destinadas a mejorar la recopilación de información sobre fallecimientos relacionados con armas de fuego entre los hispanos.
Entre sus propuestas figura solicitar al Departamento de Justicia estadounidense que publique informes periódicos o especiales sobre la "victimización" de esta población.
La organización también considera necesario reforzar la información dirigida a las familias hispanas sobre los riesgos asociados con mantener armas de fuego dentro del domicilio.
Asimismo, plantea mejorar los mecanismos de recopilación de datos para comprender con mayor precisión las circunstancias de las muertes y desarrollar estrategias de prevención.