Turbulencias rumbo a Fort Lauderdale.

Al menos cinco personas atendidas.

La FAA investigará el incidente.

Un vuelo de JetBlue que salió de Ponce, Puerto Rico, rumbo a Fort Lauderdale, Florida, sufrió fuertes turbulencias el martes 17 de noviembre. Entre los afectados había pasajeros y tripulantes, según el reporte de EFE.

La tripulación alertó del episodio durante el trayecto. El avión, un Airbus A320, completó el vuelo y aterrizó sin problemas, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

JetBlue confirmó a EFE que las turbulencias ocurrieron en pleno vuelo. La compañía indicó que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación después del aterrizaje.

Los bomberos informaron que al menos cinco personas dijeron estar heridas o pidieron una evaluación. Todas rechazaron el traslado a un hospital.

Equipos de rescate esperaron el avión en Fort Lauderdale

TURBULENCE CAUSES INJURIES ON FLORIDA-BOUND FLIGHT: A JetBlue flight from Puerto Rico hit severe turbulence on its way to Fort Lauderdale, Florida. At least 5 passengers on board were injured, with no damage reported to the aircraft. The flight was able to reach its destination, where officials and rescue teams were ready to care for the injured. — FOX Weather (@foxweather) November 17, 2026



El aviso de posibles heridos a bordo llegó a los servicios de emergencia alrededor de las 6:25 a. m., hora de Florida.

Los equipos de rescate se movilizaron a la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde esperaron la llegada del avión.

La atención se concentró en quienes reportaron lesiones o solicitaron una revisión médica tras el aterrizaje.

En su reporte inicial, los bomberos señalaron que hasta ese momento desconocían si el avión había sufrido daños estructurales.