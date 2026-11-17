Fuertes turbulencias dejan heridos en un vuelo de JetBlue de Puerto Rico a Florida
Publicado el 17/11/2026 a las 17:57
- Turbulencias rumbo a Fort Lauderdale.
- Al menos cinco personas atendidas.
- La FAA investigará el incidente.
Un vuelo de JetBlue que salió de Ponce, Puerto Rico, rumbo a Fort Lauderdale, Florida, sufrió fuertes turbulencias el martes 17 de noviembre. Entre los afectados había pasajeros y tripulantes, según el reporte de EFE.
La tripulación alertó del episodio durante el trayecto. El avión, un Airbus A320, completó el vuelo y aterrizó sin problemas, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).
JetBlue confirmó a EFE que las turbulencias ocurrieron en pleno vuelo. La compañía indicó que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación después del aterrizaje.
Los bomberos informaron que al menos cinco personas dijeron estar heridas o pidieron una evaluación. Todas rechazaron el traslado a un hospital.
Equipos de rescate esperaron el avión en Fort Lauderdale
TURBULENCE CAUSES INJURIES ON FLORIDA-BOUND FLIGHT: A JetBlue flight from Puerto Rico hit severe turbulence on its way to Fort Lauderdale, Florida. At least 5 passengers on board were injured, with no damage reported to the aircraft. The flight was able to reach its destination, where officials and rescue teams were ready to care for the injured.
— FOX Weather (@foxweather) November 17, 2026
El aviso de posibles heridos a bordo llegó a los servicios de emergencia alrededor de las 6:25 a. m., hora de Florida.
Los equipos de rescate se movilizaron a la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde esperaron la llegada del avión.
La atención se concentró en quienes reportaron lesiones o solicitaron una revisión médica tras el aterrizaje.
En su reporte inicial, los bomberos señalaron que hasta ese momento desconocían si el avión había sufrido daños estructurales.
La FAA investigará las turbulencias del Airbus A320
Several people were injured after fire officials in South Florida say a JetBlue flight encountered severe turbulence on its way into Fort Lauderdale.
The airline says no one went to the hospital and the plane was not damaged. The FAA is investigating. https://t.co/hrFurfn7a2 https://t.co/G4LlxmNazK
— ABC News (@ABC) November 17, 2026
La autoridad federal anunció que investigará el incidente. En su reporte inicial, confirmó que el avión pudo aterrizar con normalidad después del aviso de la tripulación.
Los datos divulgados por las autoridades dejan pendiente una pregunta sobre el trayecto entre Puerto Rico y Florida.
Por ahora, la información citada por EFE no precisa en qué punto de la ruta ocurrió el episodio.
La FAA tampoco detalló qué condiciones provocaron las turbulencias que llevaron a la tripulación a dar la alerta.
Otros incidentes aéreos recientes en Estados Unidos[caption id="attachment_1701194" align="alignnone" width="1200"] Turbulencias en vuelo de JetBlue entre Puerto Rico y Florida FOTO: EFE[/caption]
El episodio de JetBlue ocurrió después de varios contratiempos en la aviación estadounidense. El sábado, el ala de un avión de Copa golpeó el morro de un carguero de UPS mientras ambos rodaban en el aeropuerto de Miami.
El lunes, un vuelo de American Airlines que iba de Tampa a Washington aterrizó en Orlando tras reportar un problema en un motor.
Ese mismo día, una falla informática afectó algunas salidas de United Airlines. La aerolínea resolvió el problema durante la jornada.
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El viernes, la FAA había suspendido las salidas durante más de cuatro horas en todo el país por una falla en su red de telecomunicaciones, con miles de cancelaciones, según EFE.
Qué pueden hacer los pasajeros ante las turbulencias
La FAA advierte que las turbulencias pueden surgir de manera repentina, incluso cuando el cielo parece despejado. Federal Aviation Administration
La agencia recomienda mantener el cinturón abrochado mientras se permanece sentado, incluso si la señal está apagada. Federal Aviation Administration
Si la tripulación pide tomar asiento durante el vuelo, los pasajeros deben seguir sus indicaciones y abrocharse el cinturón. Federal Aviation Administration
La FAA también aconseja prestar atención a la demostración de seguridad al comienzo del vuelo y revisar la tarjeta con las instrucciones de la aeronave.