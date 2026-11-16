Trump restringe chips de IA a China en medio de polémica por inversiones en Nvidia
Publicado el 16/11/2026 a las 12:55
- Trump endurece controles tecnológicos sobre China.
- Revelan inversiones del presidente en Nvidia.
- Jensen Huang podría regresar a Nvidia.
Trump restringe chips IA. El Gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas restricciones al acceso a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial (IA) para impedir que China y otros países sujetos a controles estadounidenses utilicen tecnología sensible mediante centros de datos ubicados en terceros países.
La decisión llega antes del viaje del mandatario a Asia, donde tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y en medio de una controversia que involucra a Nvidia, su exdirector ejecutivo Jensen Huang y las inversiones bursátiles de Trump.
Según informó la agencia EFE, la nueva regulación busca cerrar un vacío legal que permitía a empresas chinas acceder a procesadores estadounidenses avanzados sin comprarlos directamente.
Trump restringe chips IA ¿Qué restricciones impuso Trump a los chips de IA?
El Departamento de Comercio explicó que la medida pretende impedir que las empresas evadan las prohibiciones existentes mediante acuerdos de procesamiento remoto con centros de datos extranjeros.
"La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puede ser eludido mediante acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países", señaló el organismo, según EFE.
Las restricciones alcanzan a instalaciones que proporcionan grandes volúmenes de capacidad de procesamiento a compañías establecidas en China, Rusia e Irán.
La disposición entrará en vigor dentro de 90 días y exigirá licencias para determinadas operaciones de reexportación de tecnología avanzada de inteligencia artificial.
Revelan compras de acciones de Nvidia por Trump
Paralelamente, el diario The Washington Post, citado por EFE, informó que Trump adquirió hasta un millón de dólares en acciones de Nvidia el 6 de enero de 2026.
La compra ocurrió aproximadamente una semana antes de que el Departamento de Comercio formalizara una flexibilización de las restricciones para exportar determinados semiconductores a China.
Según el periódico, las inversiones del mandatario en Nvidia tenían un valor estimado de entre 13 y 62 millones de dólares al cierre de agosto de 2025.
La Casa Blanca respondió que Trump "no elige ni negocia acciones individuales" y aseguró que su cartera "es gestionada por administradores financieros independientes".
Las operaciones han provocado cuestionamientos de demócratas y organizaciones por posibles conflictos entre los intereses financieros del presidente y las decisiones de su Administración.
Trump respalda posible regreso de Jensen Huang
La controversia también alcanza a Jensen Huang, quien, según los reportes de EFE proporcionados, renunció a la dirección de Nvidia tras revelarse una relación extramatrimonial con Alice Huang, empresaria vinculada a una compañía de centros de datos en Singapur.
Autoridades estadounidenses investigan sospechas sobre posibles vínculos de la empresaria con los servicios de inteligencia chinos, aunque esas acusaciones no han sido demostradas.
Al ser consultado sobre un eventual regreso de Huang a Nvidia, Trump respondió: "No me importaría", y agregó que el empresario "ha aprendido una gran lección".
El mandatario también evitó dar por comprobadas las sospechas de espionaje.
"No sé si es una espía. Nadie lo ha probado", declaró antes de partir hacia Asia.
Trump defendió permitir la venta de semiconductores menos avanzados a China, mientras se mantienen los controles sobre los procesadores estadounidenses de mayor capacidad.
La nueva regulación coloca nuevamente a Nvidia y al comercio tecnológico con China en el centro de la agenda estadounidense, mientras continúan las investigaciones y el debate sobre las exportaciones de inteligencia artificial.