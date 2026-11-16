Trump endurece controles tecnológicos sobre China.

Revelan inversiones del presidente en Nvidia.

Jensen Huang podría regresar a Nvidia.

Trump restringe chips IA. El Gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas restricciones al acceso a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial (IA) para impedir que China y otros países sujetos a controles estadounidenses utilicen tecnología sensible mediante centros de datos ubicados en terceros países.

La decisión llega antes del viaje del mandatario a Asia, donde tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y en medio de una controversia que involucra a Nvidia, su exdirector ejecutivo Jensen Huang y las inversiones bursátiles de Trump.

Según informó la agencia EFE, la nueva regulación busca cerrar un vacío legal que permitía a empresas chinas acceder a procesadores estadounidenses avanzados sin comprarlos directamente.

Trump restringe chips IA ¿Qué restricciones impuso Trump a los chips de IA?

El Departamento de Comercio explicó que la medida pretende impedir que las empresas evadan las prohibiciones existentes mediante acuerdos de procesamiento remoto con centros de datos extranjeros.

"La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puede ser eludido mediante acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países", señaló el organismo, según EFE.

Las restricciones alcanzan a instalaciones que proporcionan grandes volúmenes de capacidad de procesamiento a compañías establecidas en China, Rusia e Irán.

La disposición entrará en vigor dentro de 90 días y exigirá licencias para determinadas operaciones de reexportación de tecnología avanzada de inteligencia artificial.