Recuperan el registrador de datos del petrolero que chocó con el American Heritage
Publicado el 16/11/2026 a las 11:36
La investigación del choque del American Heritage en Nueva Orleans ya tiene una pieza clave. Si te perdiste lo básico, está en nuestra nota original. Lo nuevo: el sábado 14 de noviembre, según FOX8 y NOLA, investigadores de la NTSB (la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) llegaron a la ciudad. Según FOX8, recuperaron el registrador de datos de viaje del petrolero Atlantic Asphalt a las pocas horas de llegar.
Una aclaración: al principio se habló de una barcaza. Los reportes más recientes y la propia NTSB describen un petrolero que chocó contra el crucero, que estaba amarrado.
¿Qué es ese registrador y qué puede decir?
Piensa en la caja negra de un avión. Drew Ehlers, subdirector de la Oficina de Seguridad Marítima de la NTSB, explicó que registra «parámetros básicos»: velocidad, dirección y rumbo. También guarda el audio del puente de mando.
Puede ayudar a entender qué pasó justo antes del impacto, pero no resuelve nada por sí solo. John DeLeeuw, miembro de la junta, no quiso especular sobre la causa.
¿Fue una falla de dirección?
Hay indicios, no conclusiones. La capitana Melanie Burnham, de la Guardia Costera, dijo el sábado que las llamadas de auxilio sugieren una falla técnica. Según NOLA, un funcionario de la Guardia Costera indicó que lo primero que apuntaba el caso era una falla de dirección. Burnham añadió que no tiene indicio alguno de terrorismo y que los investigadores seguirán revisando.
¿Cuánto falta para saber la causa?
Según FOX8 y NOLA, se prevé que 16 investigadores trabajen en el lugar durante aproximadamente una semana. Entrevistarán testigos, examinarán ambas embarcaciones, reunirán videos y enviarán buzos al río Misisipi. La NTSB pide que quien tenga videos del choque los envíe por correo electrónico a witness@ntsb.gov.
Estos son los plazos que maneja la NTSB. Son expectativas, no garantías:
- Informe preliminar: se espera en 30 días.
- Informe final, con causa probable y recomendaciones de seguridad: se espera entre 18 y 24 meses.
Según NOLA, el equipo llegó con retraso por la paralización aérea del viernes. Si quieres repasar aquello, lo explicamos en esta nota sobre la suspensión de vuelos de la FAA.
¿Y los pasajeros, el combustible y el puerto?
Según los reportes, nadie murió. Pero la alcaldesa Helena Moreno dijo el sábado que ocho personas seguían hospitalizadas. La doctora Jennifer Avegno, de la ciudad, describió a dos de ellas en estado grave (NOLA).
NOLA también contó que más de 50 pasajeros fueron alojados en el Hilton Riverside y los tripulantes en tres hoteles. La ciudad coordinaba con farmacias para reponer recetas.
Para el puerto, el panorama es otro. El American Heritage sigue de lado, sumergido en 25 pies de agua. La Guardia Costera estima unos 16,000 galones de combustible a bordo que habría que retirar antes de reflotarlo. Burnham fue clara: «Hablamos de semanas, no de días». Dijo que el sábado los monitores no detectaron fugas, pero eso describe ese día y no garantiza lo que pase después. NOLA añade que el puerto demandó a la empresa dueña del petrolero, con sede en Liberia, y que un juez federal ordenó el «arresto» del buque.
¿Qué conviene seguir ahora?
Si viajas en crucero, o conoces a alguien que lo haga, lo que diga el registrador y lo que concluya la NTSB podría influir en recomendaciones de seguridad futuras. Y para quienes viven o trabajan cerca del puerto, el retiro seguro del combustible pesa tanto como la causa del choque. ¿Qué te gustaría que aclarara la investigación? Vale la pena seguir el caso.
Fuentes: NTSB: expediente DCA27MM003; FOX 8: registrador recuperado; NOLA.com: actualización del sábado. Datos consultados el 15 de noviembre de 2026.