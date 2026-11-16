La investigación del choque del American Heritage en Nueva Orleans ya tiene una pieza clave. Si te perdiste lo básico, está en nuestra nota original. Lo nuevo: el sábado 14 de noviembre, según FOX8 y NOLA, investigadores de la NTSB (la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) llegaron a la ciudad. Según FOX8, recuperaron el registrador de datos de viaje del petrolero Atlantic Asphalt a las pocas horas de llegar.

Una aclaración: al principio se habló de una barcaza. Los reportes más recientes y la propia NTSB describen un petrolero que chocó contra el crucero, que estaba amarrado.

¿Qué es ese registrador y qué puede decir?

Piensa en la caja negra de un avión. Drew Ehlers, subdirector de la Oficina de Seguridad Marítima de la NTSB, explicó que registra «parámetros básicos»: velocidad, dirección y rumbo. También guarda el audio del puente de mando.

Puede ayudar a entender qué pasó justo antes del impacto, pero no resuelve nada por sí solo. John DeLeeuw, miembro de la junta, no quiso especular sobre la causa.

¿Fue una falla de dirección?

Hay indicios, no conclusiones. La capitana Melanie Burnham, de la Guardia Costera, dijo el sábado que las llamadas de auxilio sugieren una falla técnica. Según NOLA, un funcionario de la Guardia Costera indicó que lo primero que apuntaba el caso era una falla de dirección. Burnham añadió que no tiene indicio alguno de terrorismo y que los investigadores seguirán revisando.

¿Cuánto falta para saber la causa?

Según FOX8 y NOLA, se prevé que 16 investigadores trabajen en el lugar durante aproximadamente una semana. Entrevistarán testigos, examinarán ambas embarcaciones, reunirán videos y enviarán buzos al río Misisipi. La NTSB pide que quien tenga videos del choque los envíe por correo electrónico a witness@ntsb.gov.

Estos son los plazos que maneja la NTSB. Son expectativas, no garantías: