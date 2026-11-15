Irán informa de dos petroleros hundidos en Ormuz tras impactar con minas navales
Publicado el 15/11/2026 a las 15:20
La Guardia Revolucionaria iraní asegura que los buques intentaron cruzar sin autorización. Uno transportaba más de dos millones de barriles de petróleo.
La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo 15 de noviembre del hundimiento de dos petroleros en el estrecho de Ormuz tras impactar con minas navales.
– Por qué importa: El incidente aumenta la tensión sobre una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo, en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Irán reporta dos petroleros hundidos en Ormuz
Dos petroleros sufren fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y uno de ellos se hunde en aguas del golfo Pérsico, según la Guardia Revolucionaria iraní.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 15, 2026
Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní, los dos buques sufrieron fuertes explosiones mientras navegaban por la ruta sur del estrecho de Ormuz.
Las autoridades iraníes sostienen que los petroleros intentaron atravesar la zona sin autorización y con sus sistemas de identificación y posicionamiento apagados.
También acusaron al Ejército estadounidense de apoyar la operación, aunque el comunicado no presentó pruebas independientes que permitan confirmar esa participación.
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– La acusación: Irán afirma que los barcos intentaron cruzar de manera clandestina y utilizaron rutas no autorizadas por sus Fuerzas Armadas.
La Guardia Revolucionaria señaló que ambos petroleros comenzaron a incendiarse después de impactar con las minas navales.
El comunicado no precisó la identidad de los buques ni ofreció información sobre sus tripulaciones o posibles víctimas.
Uno de los petroleros transportaba dos millones de barriles
Uno de los barcos afectados era un superpetrolero que, según las autoridades iraníes, transportaba más de dos millones de barriles de crudo.
La Guardia Revolucionaria aseguró que la embarcación terminó hundiéndose en aguas del sur del golfo Pérsico después de una explosión y un incendio.
– El dato: Irán había informado el sábado de otros tres petroleros afectados por explosiones atribuidas a minas marítimas.
La información difundida este domingo no aclara si los dos nuevos incidentes están relacionados con los tres casos anunciados anteriormente.
Tampoco se ha confirmado de manera independiente el hundimiento de las embarcaciones ni el alcance de los daños.
El incidente ocurre en una zona especialmente sensible para el transporte energético internacional, debido al volumen de petróleo que atraviesa sus aguas.
Irán y Estados Unidos mantienen versiones opuestas sobre Ormuz
Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz después de la ofensiva militar lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Teherán sostiene que las embarcaciones únicamente pueden atravesar el paso de forma segura mediante las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.
Estados Unidos, por su parte, rechaza que exista un bloqueo efectivo del estrecho y asegura que mantiene el control militar de la zona.
– La diferencia: Irán condiciona la navegación a sus autorizaciones, mientras Washington afirma que escolta embarcaciones para mantener las exportaciones petroleras.
La presencia estadounidense se concentra, según la información disponible, en la parte exterior del paso marítimo.
Washington sostiene que sus operaciones buscan garantizar la continuidad del transporte de petróleo desde Oriente Próximo hacia los mercados internacionales.
El transporte de petróleo enfrenta nuevos riesgos
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con las rutas marítimas utilizadas para distribuir petróleo a diferentes regiones del mundo.
Las explosiones atribuidas a minas navales aumentan los riesgos para los buques que intentan atravesar esta vía estratégica.
La situación también podría generar nuevas dificultades para el transporte de crudo si continúan las restricciones y los incidentes marítimos.
Por ahora, las autoridades iraníes no han anunciado nuevas medidas ni han precisado qué ocurrirá con las embarcaciones afectadas.
La principal incógnita sigue siendo si las operaciones militares permitirán mantener el tránsito petrolero sin nuevos enfrentamientos.
Fuentes: Efe, El Econimista