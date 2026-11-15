Irán informa de dos petroleros hundidos en Ormuz tras impactar con minas navales

La Guardia Revolucionaria iraní asegura que los buques intentaron cruzar sin autorización. Uno transportaba más de dos millones de barriles de petróleo.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo 15 de noviembre del hundimiento de dos petroleros en el estrecho de Ormuz tras impactar con minas navales.

– Por qué importa: El incidente aumenta la tensión sobre una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo, en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Irán reporta dos petroleros hundidos en Ormuz

Dos petroleros sufren fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y uno de ellos se hunde en aguas del golfo Pérsico, según la Guardia Revolucionaria iraní.

https://t.co/LKDoVdMrf2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 15, 2026

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní, los dos buques sufrieron fuertes explosiones mientras navegaban por la ruta sur del estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes sostienen que los petroleros intentaron atravesar la zona sin autorización y con sus sistemas de identificación y posicionamiento apagados.

También acusaron al Ejército estadounidense de apoyar la operación, aunque el comunicado no presentó pruebas independientes que permitan confirmar esa participación.

TE PUEDE INTERESAR: El Niño podría alcanzar una intensidad histórica: qué anticipa la NOAA para los próximos meses

– La acusación: Irán afirma que los barcos intentaron cruzar de manera clandestina y utilizaron rutas no autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

La Guardia Revolucionaria señaló que ambos petroleros comenzaron a incendiarse después de impactar con las minas navales.

El comunicado no precisó la identidad de los buques ni ofreció información sobre sus tripulaciones o posibles víctimas.