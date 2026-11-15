Zelenski dice que EE.UU. planteó retirada del Donbás a cambio de OTAN
Publicado el 15/11/2026 a las 11:20
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, contó que negociadores estadounidenses le plantearon una pregunta delicada: si Ucrania ingresa en la OTAN, ¿se retiraría del Donbás? Lo dijo ante periodistas, en declaraciones que su oficina difundió el sábado 14 de noviembre, según Reuters, publicado por NBC News. Ojo con el matiz: es una idea que, según el presidente ucraniano, surgió en las conversaciones. No es un acuerdo ni una oferta formal confirmada por Estados Unidos.
¿Qué dijo exactamente?
Según Reuters, Zelenski aseguró que es la primera vez que se vincula el ingreso en la OTAN con concesiones territoriales en estas negociaciones. Citó así a los estadounidenses: "¿Y si Ucrania entra en la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?". Para él, la OTAN "vuelve a estar en la agenda", pero añadió que ya se han oído las señales de Putin y que es una conversación "extremadamente difícil". En la nota de Reuters no hay una confirmación de Washington sobre ese planteamiento. Además, él habló de retirada, no de un traspaso legal del territorio.
¿Y Ucrania, qué está dispuesta a hacer?
Zelenski repitió que Kiev no está lista para ceder territorio. Sí dijo que, si recibe un paquete amplio, lo sometería a un referendo nacional. Ese paquete incluiría garantías de seguridad, el derecho a tener un ejército fuerte y bien financiado, y fondos para reconstruir el país. Por ahora no hay un referendo convocado ni una fecha.
¿Puede Estados Unidos decidir el ingreso de Ucrania?
No por sí solo. Según la propia OTAN, sus 32 aliados toman las decisiones colectivas por consenso, y el ingreso de un nuevo miembro requiere el acuerdo de todos los aliados. Así que una promesa de Washington, por sí sola, no basta.
¿Qué busca cada parte?
Ucrania, según Zelenski, quiere garantías de seguridad, un ejército capaz y dinero para reconstruir, sin ceder territorio. Sobre Washington, la crónica de Reuters recoge el relato del presidente ucraniano sobre el planteamiento estadounidense; no detalla qué ofrece.
Rusia, por su lado, ha dicho desde hace tiempo que el ingreso de Ucrania en la OTAN es una línea roja. Putin lo citó como una de las razones de la invasión a gran escala de 2022. Por eso Zelenski ve difícil la idea. La crónica de Reuters no recoge una respuesta oficial rusa nueva a esta propuesta.
También hay un choque de orden. Rusia pide un acuerdo amplio sobre la arquitectura de seguridad europea antes de cerrar los detalles para terminar la guerra. Zelenski lo rechazó: dijo que primero hay que acabar la guerra.
¿Cómo encaja con las conversaciones recientes?
Las conversaciones de dos días en Abu Dabi, mediadas por EE.UU., terminaron el miércoles 11 de noviembre sin un gran avance, según Zelenski. Sí acordaron un canje de más de 1,000 personas, aunque la cifra final seguía en discusión, así que no hay que darlo por hecho. Puedes repasar el contexto en nuestra nota sobre las negociaciones en Abu Dabi.
¿Y la cumbre entre Trump, Xi y Putin prevista en Shenzhen para el 19 de noviembre? Nuestra nota sobre la reunión en Shenzhen explica que Ucrania va por otra vía. No dice que esa cumbre vaya a decidir el tema territorial.
¿Qué falta por aclarar?
- Si Washington confirma que planteó esa idea y en qué términos.
- Si Rusia responde de manera oficial.
- Si se convoca el referendo que menciona Zelenski y cuándo.
- Qué significaría una retirada del Donbás en la práctica, más allá de quién controle el territorio.
Mientras tanto, conviene leer cada titular con calma: una pregunta en una mesa de negociación no es un trato cerrado. Cuando haya más detalles, compara qué garantías se mencionan, quién las respaldaría y qué condiciones traería cada una. Y sigue lo que diga cada parte, empezando por las dos notas de arriba.
Fuentes: Reuters, vía NBC News; OTAN: ingreso por consenso. Datos consultados el 15 de noviembre de 2026.