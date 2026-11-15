El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, contó que negociadores estadounidenses le plantearon una pregunta delicada: si Ucrania ingresa en la OTAN, ¿se retiraría del Donbás? Lo dijo ante periodistas, en declaraciones que su oficina difundió el sábado 14 de noviembre, según Reuters, publicado por NBC News. Ojo con el matiz: es una idea que, según el presidente ucraniano, surgió en las conversaciones. No es un acuerdo ni una oferta formal confirmada por Estados Unidos.

¿Qué dijo exactamente?

Según Reuters, Zelenski aseguró que es la primera vez que se vincula el ingreso en la OTAN con concesiones territoriales en estas negociaciones. Citó así a los estadounidenses: "¿Y si Ucrania entra en la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?". Para él, la OTAN "vuelve a estar en la agenda", pero añadió que ya se han oído las señales de Putin y que es una conversación "extremadamente difícil". En la nota de Reuters no hay una confirmación de Washington sobre ese planteamiento. Además, él habló de retirada, no de un traspaso legal del territorio.

¿Y Ucrania, qué está dispuesta a hacer?

Zelenski repitió que Kiev no está lista para ceder territorio. Sí dijo que, si recibe un paquete amplio, lo sometería a un referendo nacional. Ese paquete incluiría garantías de seguridad, el derecho a tener un ejército fuerte y bien financiado, y fondos para reconstruir el país. Por ahora no hay un referendo convocado ni una fecha.

¿Puede Estados Unidos decidir el ingreso de Ucrania?

No por sí solo. Según la propia OTAN, sus 32 aliados toman las decisiones colectivas por consenso, y el ingreso de un nuevo miembro requiere el acuerdo de todos los aliados. Así que una promesa de Washington, por sí sola, no basta.

¿Qué busca cada parte?

Ucrania, según Zelenski, quiere garantías de seguridad, un ejército capaz y dinero para reconstruir, sin ceder territorio. Sobre Washington, la crónica de Reuters recoge el relato del presidente ucraniano sobre el planteamiento estadounidense; no detalla qué ofrece.

Rusia, por su lado, ha dicho desde hace tiempo que el ingreso de Ucrania en la OTAN es una línea roja. Putin lo citó como una de las razones de la invasión a gran escala de 2022. Por eso Zelenski ve difícil la idea. La crónica de Reuters no recoge una respuesta oficial rusa nueva a esta propuesta.