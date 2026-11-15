Dos aviones en Miami chocaron en tierra el sábado 14 de noviembre, a las 9:15 p.m. (hora del este). Los dos rodaban por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), es decir, no estaban despegando ni aterrizando. Según la FAA, la punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines golpeó la nariz de un Boeing 767 de UPS.

¿Qué pasó exactamente?

El vuelo 427 de Copa venía de Ciudad de Panamá. Según la aerolínea, había llegado alrededor de las 9 p.m. y se dirigía a la terminal con 166 pasajeros y seis tripulantes. El avión de carga de UPS rodaba para salir rumbo a Bogotá, Colombia.

Dos personas fueron atendidas en el lugar por lesiones aparentemente leves, según Miami-Dade Aviation. No necesitaron ir al hospital. Copa informó que el resto de los pasajeros y la tripulación estaban en buen estado, y UPS dijo que su tripulación está a salvo. Según ABC News, hay fotos que muestran daños en la nariz de uno de los aviones.

¿Quién tenía que ceder el paso?

Aquí hay que ir con calma. La FAA indicó que los controladores habían ordenado a la tripulación de UPS ceder el paso al vuelo de Copa. Pero eso no es una conclusión sobre quién tuvo la responsabilidad: la agencia dijo que investiga el incidente y no ha señalado culpables.

Copa habla de "información preliminar" y UPS dice que trabaja con las autoridades para determinar qué ocurrió. Según ABC News, en el audio del control de tráfico aéreo se escucha a un piloto decir que alguien los golpeó.

¿Y cómo cambia esto para cada parte?

Los pasajeros del vuelo de Copa. La aerolínea dijo que lamenta "la interrupción que este incidente pueda causar". Las fuentes consultadas no detallan cómo siguieron su viaje ni si hubo cambios de itinerario. Tampoco se ha informado de compensaciones, así que no conviene dar nada por hecho.

Quienes viajan por MIA. Aquí la distinción importa. Según el reporte del aeropuerto sobre sus operaciones, los vuelos fueron desviados a otras calles de rodaje y por eso no hubo impacto en las operaciones. Eso es lo que informa el aeropuerto; las fuentes consultadas no detallan si otros viajeros pudieron verse afectados de otra manera.