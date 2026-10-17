Retrasos en vuelos: nueva norma del DOT podría dejarte sin hotel ni comidas en estos 10 casos
Publicado el 17/10/2026 a las 15:40
- Diez causas cambian de categoría.
- Comidas y hoteles podrían reducirse.
- Reembolsos por cancelación siguen protegidos.
Una nueva norma del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) podría reducir la asistencia que reciben los pasajeros cuando un vuelo se retrasa o cancela.
El cambio reclasifica diez causas de interrupción como ajenas al control de las aerolíneas, con posibles consecuencias para los vales de comida, alojamiento y transporte.
Su entrada en vigor, prevista para el 19 de octubre de 2026, fue aplazada hasta el 1 de febrero de 2027, según el Registro Federal.
Hay un detalle relevante: los nuevos reportes incluirán vuelos desde el 1 de enero de 2027. Febrero marca la vigencia del requisito de información.
Los 10 motivos de retraso que serán reclasificados
The Department of Transportation's new rule limits your right to compensation for delayed flights. https://t.co/rQzGkVpy1Z
— Kiplinger (@Kiplinger) October 15, 2026
La lista incluye: 1) limpieza por fallecimiento de un pasajero; 2) daños por clima extremo, objetos extraños o sabotaje; 3) fallas del sistema de equipaje ajeno a la aerolínea o su contratista.
También contempla: 4) ciberataques, si la compañía cumple las normas aplicables; 5) fallas inesperadas de sistemas gubernamentales que afecten la seguridad; 6) frenos sobrecalentados tras procedimientos de emergencia.
Se suman: 7) mantenimiento imprevisto que no pueda aplazarse y deba resolverse antes del vuelo; 8) emergencias médicas sin responsabilidad de la empresa; 9) expulsión de pasajeros conflictivos.
El décimo supuesto corresponde al cierre aeroportuario por ceniza volcánica, viento o cizalladura. Estas exclusiones responden a la Ley de Reautorización de la FAA de 2024.
Comidas y hoteles: por qué podrían reducirse los beneficios[caption id="attachment_1697164" align="alignnone" width="1200"] Retrasos en vuelos: norma del DOT podría reducir beneficios FOTO: EFE[/caption]
La clasificación importa porque numerosos compromisos de asistencia de las aerolíneas estadounidenses dependen de que la interrupción se considere bajo su control.
El propio DOT prevé que las exclusiones reduzcan los servicios y compensaciones ofrecidos, aunque reconoce que no puede calcular con precisión la magnitud del impacto.
Para quienes viajan con un presupuesto ajustado, asumir una noche de hotel, varias comidas y traslados puede elevar considerablemente el costo de una cancelación.
TE PUEDE INTERESAR: ICE retoma las detenciones de vehículos por orden de Trump: cámaras corporales serán obligatorias
La cobertura concreta dependerá del plan de atención de cada compañía. Las aerolíneas deben cumplir sus compromisos publicados y pueden ofrecer ayuda adicional voluntariamente.
Reembolso por vuelo cancelado: el derecho que permanece
Si la aerolínea cancela el vuelo y el pasajero rechaza viajar o aceptar alternativas, conserva el derecho al reembolso, independientemente del motivo de la cancelación.
También puede corresponder una devolución ante retrasos significativos: llegada prevista al menos tres horas después en itinerarios nacionales o seis horas después en internacionales, si decide no viajar.
Ante una interrupción, conviene solicitar el motivo por escrito, conservar mensajes y recibos, y preguntar expresamente qué gastos cubrirá la empresa antes de pagarlos.
El panel del DOT permite comparar compromisos. Si la compañía incumple lo prometido, el viajero puede reclamar ante ella y presentar una queja al departamento.
FUENTE; USATODAY