Diez causas cambian de categoría.

Comidas y hoteles podrían reducirse.

Reembolsos por cancelación siguen protegidos.

Una nueva norma del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) podría reducir la asistencia que reciben los pasajeros cuando un vuelo se retrasa o cancela.

El cambio reclasifica diez causas de interrupción como ajenas al control de las aerolíneas, con posibles consecuencias para los vales de comida, alojamiento y transporte.

Su entrada en vigor, prevista para el 19 de octubre de 2026, fue aplazada hasta el 1 de febrero de 2027, según el Registro Federal.

Hay un detalle relevante: los nuevos reportes incluirán vuelos desde el 1 de enero de 2027. Febrero marca la vigencia del requisito de información.

Los 10 motivos de retraso que serán reclasificados

The Department of Transportation's new rule limits your right to compensation for delayed flights. https://t.co/rQzGkVpy1Z — Kiplinger (@Kiplinger) October 15, 2026



La lista incluye: 1) limpieza por fallecimiento de un pasajero; 2) daños por clima extremo, objetos extraños o sabotaje; 3) fallas del sistema de equipaje ajeno a la aerolínea o su contratista.

También contempla: 4) ciberataques, si la compañía cumple las normas aplicables; 5) fallas inesperadas de sistemas gubernamentales que afecten la seguridad; 6) frenos sobrecalentados tras procedimientos de emergencia.

Se suman: 7) mantenimiento imprevisto que no pueda aplazarse y deba resolverse antes del vuelo; 8) emergencias médicas sin responsabilidad de la empresa; 9) expulsión de pasajeros conflictivos.

El décimo supuesto corresponde al cierre aeroportuario por ceniza volcánica, viento o cizalladura. Estas exclusiones responden a la Ley de Reautorización de la FAA de 2024.