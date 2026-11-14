Tiroteo en mall de California desata pánico entre compradores: arrestan a un menor de edad

Un video muestra a decenas de personas huyendo del centro comercial en California. La policía confirmó que no hubo heridos y mantiene abierta la investigación.

Un menor de edad fue arrestado tras un tiroteo registrado la noche del viernes en el centro comercial Ontario Mills, en California, que provocó escenas de pánico entre los compradores.

- Por qué importa: Los disparos desataron una evacuación apresurada en una concurrida zona comercial. Aunque no hubo heridos, el incidente generó momentos de incertidumbre.

Tiroteo en Ontario Mills provoca caos entre compradores

#BREAKING: Chaos inside the Ontario Mills mall as gunfire erupts and shoppers run for safety. There are no reports of any injuries. Eyewitness News is live with new details on the shooter just taken into custody. Tonight at 11 from ABC7. Read more: https://t.co/HVxVEH5oNT https://t.co/n0lLWU7r1X — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 14, 2026

El Departamento de Policía de Ontario informó que recibió reportes de disparos dentro del centro comercial alrededor de las 7:07 p.m.

Los agentes acudieron al establecimiento para investigar lo ocurrido y localizar a la persona presuntamente responsable de realizar los disparos.

Un video difundido después del incidente muestra a numerosos compradores corriendo por los pasillos y la zona de restaurantes mientras intentaban alejarse del peligro.

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Las imágenes reflejan la confusión que se vivió dentro del establecimiento, donde las personas comenzaron a huir tras escuchar o recibir alertas sobre los disparos.

- El dato: El tiroteo ocurrió presuntamente en un pasillo cercano a Dave & Buster's y Burlington, según la información policial.

- La diferencia: Las autoridades señalaron que los disparos no se produjeron dentro de una tienda específica.