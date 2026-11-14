Tiroteo en mall de California desata pánico entre compradores: arrestan a un menor de edad
Publicado el 14/11/2026 a las 15:58
Un video muestra a decenas de personas huyendo del centro comercial en California. La policía confirmó que no hubo heridos y mantiene abierta la investigación.
Un menor de edad fue arrestado tras un tiroteo registrado la noche del viernes en el centro comercial Ontario Mills, en California, que provocó escenas de pánico entre los compradores.
- Por qué importa: Los disparos desataron una evacuación apresurada en una concurrida zona comercial. Aunque no hubo heridos, el incidente generó momentos de incertidumbre.
Tiroteo en Ontario Mills provoca caos entre compradores
#BREAKING: Chaos inside the Ontario Mills mall as gunfire erupts and shoppers run for safety. There are no reports of any injuries. Eyewitness News is live with new details on the shooter just taken into custody. Tonight at 11 from ABC7.
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— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 14, 2026
El Departamento de Policía de Ontario informó que recibió reportes de disparos dentro del centro comercial alrededor de las 7:07 p.m.
Los agentes acudieron al establecimiento para investigar lo ocurrido y localizar a la persona presuntamente responsable de realizar los disparos.
Un video difundido después del incidente muestra a numerosos compradores corriendo por los pasillos y la zona de restaurantes mientras intentaban alejarse del peligro.
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Las imágenes reflejan la confusión que se vivió dentro del establecimiento, donde las personas comenzaron a huir tras escuchar o recibir alertas sobre los disparos.
- El dato: El tiroteo ocurrió presuntamente en un pasillo cercano a Dave & Buster's y Burlington, según la información policial.
- La diferencia: Las autoridades señalaron que los disparos no se produjeron dentro de una tienda específica.
Policía arresta a un menor tras disparos en Ontario Mills
#ontariomills 🚨🚨 ¡MOMENTOS DE PÁNICO EN ONTARIO MILLS, CALIFORNIA! 🚔⚠️
🔴 ÚLTIMA HORA | NOTICIAS EN LA CALLE
Momentos de tensión y angustia se vivieron en el centro comercial Ontario Mills, en Ontario, California, este viernes 13 de noviembre de 2026, luego de que visitantes comenzaran a correr desesperadamente tras reportes de disparos dentro del establecimiento. 😱🚨
👮♂️ De acuerdo con la información reportada por las autoridades, un menor fue detenido en relación con el incidente y hasta el momento no se han reportado personas heridas.
🚔 La policía indicó que ya no existía una amenaza activa para el público. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.
🔎 NOTICIA BAJO INVESTIGACIÓN
🎥 Noticias en la Calle — Seguimos pendientes de cualquier actualización oficial.
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— noticias en la calle (@Noticiasecalle1) November 14, 2026
El Departamento de Policía de Ontario confirmó que un sospechoso menor de edad fue detenido después del incidente.
Las autoridades no divulgaron su identidad ni proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a su arresto.
Tampoco se informó si el adolescente actuó solo o si existían otras personas relacionadas con los hechos investigados.
La policía aseguró que ninguna persona sufrió heridas como consecuencia de los disparos, pese a las escenas de alarma registradas en el centro comercial.
- El arresto: Un menor permanece bajo custodia policial como sospechoso del tiroteo.
- El balance: No se reportaron personas heridas por los disparos, de acuerdo con las autoridades.
Autoridades descartan una amenaza activa en el centro comercial
🌎 | Un tiroteo en el centro comercial Ontario Mills, California, provocó una estampida de compradores. La Policía de Ontario informó que no hubo heridos y que un sospechoso quedó bajo custodia. La investigación continúa y el área fue acordonada por las autoridades. https://t.co/1eckHVKXFJ
— Visión24 Televisión (@vision24tv) November 14, 2026
Después de responder a la emergencia, los agentes acordonaron la zona donde presuntamente ocurrió el tiroteo para continuar con las investigaciones.
La policía informó posteriormente que la situación estaba controlada y que no existía una amenaza activa para la comunidad.
Esta actualización permitió descartar, según la evaluación de las autoridades, que el incidente representara un peligro inmediato para quienes se encontraban en los alrededores.
Sin embargo, la confirmación de que la zona estaba asegurada no significó el cierre de la investigación sobre los disparos.
- La seguridad: Los investigadores confirmaron que la situación quedó bajo control y descartaron una amenaza activa.
- La investigación: La zona del incidente permaneció acordonada mientras las autoridades examinaban lo sucedido.
¿Qué se sabe sobre la investigación del tiroteo?
Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué provocó el tiroteo ni cuáles fueron las circunstancias que precedieron a los disparos.
También permanece sin confirmar si los agentes recuperaron el arma presuntamente utilizada durante el incidente.
La policía tampoco ha ofrecido información sobre posibles cargos contra el menor detenido o sobre los siguientes pasos del procedimiento.
El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el tiroteo que provocó la huida de numerosos compradores.
- Qué sigue: Los investigadores deberán determinar las circunstancias del tiroteo y aclarar si se recuperó alguna arma relacionada con el incidente.
Fuente: ABC7