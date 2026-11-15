Sarampión en EE.UU. deja diez muertos y más de 5.400 contagios en 2026
Publicado el 14/11/2026 a las 15:35
Las nuevas muertes reportadas en Pensilvania y Wisconsin aumentan la preocupación sanitaria, mientras Estados Unidos enfrenta una decisión sobre su estatus de eliminación del sarampión.
Estados Unidos alcanzó las diez muertes vinculadas al sarampión en 2026, tras confirmarse dos nuevos fallecimientos en Pensilvania y Wisconsin.
El país acumula 5.412 casos, según el recuento provisional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
– Por qué importa: El repunte del sarampión amenaza con hacer que Estados Unidos pierda su reconocimiento como país que eliminó la enfermedad, una condición que mantiene desde 2000.
Sarampión en Estados Unidos: diez muertos en 2026
Los CDC confirmaron al menos 5.182 casos en todo el territorio nacional, cifra que representa el mayor registro anual desde 1991. https://t.co/nQYHgt1CWX
— Mag. (@Mag_ECpe) November 13, 2026
El Departamento de Salud de Pensilvania informó este viernes sobre la muerte de una persona que no estaba vacunada contra el sarampión.
Con este fallecimiento, Pensilvania acumula siete víctimas mortales y 1.542 contagios durante 2026, según las autoridades sanitarias estatales.
En Wisconsin, las autoridades confirmaron la muerte de un menor, convirtiéndose en el segundo fallecimiento relacionado con esta enfermedad en el estado.
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A principios de noviembre, Wisconsin había reportado otra muerte infantil por sarampión, la primera registrada en ese territorio desde 1990.
– El dato: Pensilvania suma siete muertes, Wisconsin registra dos y Nueva York contabiliza una, para un total de diez fallecimientos.
– La diferencia: Los CDC reportan seis muertes en su balance provisional, una cifra que todavía está sujeta a revisiones.
Los casos de sarampión en Estados Unidos superan los 5.400
El informe federal registra 5.412 casos de sarampión distribuidos en 47 territorios estadounidenses durante 2026.
Esta cifra representa más del doble de los 2.289 contagios contabilizados durante 2025, lo que refleja un aumento considerable de la transmisión.
El número de casos también es el más elevado desde 1991, cuando Estados Unidos registró 9.643 contagios por esta enfermedad.
La diferencia resulta especialmente significativa frente al periodo comprendido entre 2000 y 2024, cuando el país reportaba un promedio de 180 casos anuales.
– En números: El 96% de los casos registrados corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce.
– El contraste: Los 5.412 contagios de 2026 equivalen aproximadamente a 30 veces el promedio anual registrado entre 2000 y 2024.
EE.UU. podría perder su estatus de país libre de sarampión
El aumento de contagios también ha puesto bajo revisión el reconocimiento sanitario internacional de Estados Unidos.
La eliminación del sarampión significa que el virus dejó de circular continuamente dentro de un país, aunque todavía pueden registrarse casos importados y brotes.
Por eso, el elevado número de contagios no implica automáticamente que Estados Unidos haya perdido su reconocimiento internacional.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) deberá evaluar los datos epidemiológicos para determinar si el país continúa cumpliendo las condiciones establecidas.
– El antecedente: Canadá perdió en 2025 su estatus de país que había eliminado el sarampión.
– Lo que está en juego: Estados Unidos podría enfrentar una decisión similar si se determina que volvió a existir transmisión continua del virus.
Lo que sigue: la OPS anunciará su decisión
La OPS tiene previsto informar el martes 17 de noviembre sobre la situación del sarampión en las Américas.
El anuncio llegará después de una reunión de expertos independientes que concluyó este viernes y analizó la información sanitaria disponible.
– La decisión pendiente: Los especialistas determinarán si Estados Unidos conserva su estatus de eliminación del sarampión o si existen motivos para retirarlo.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan actualizando los registros de contagios y fallecimientos, por lo que las cifras federales podrían cambiar.
Fuentes: Efe/ ABC Noticias