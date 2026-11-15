Las nuevas muertes reportadas en Pensilvania y Wisconsin aumentan la preocupación sanitaria, mientras Estados Unidos enfrenta una decisión sobre su estatus de eliminación del sarampión.

Estados Unidos alcanzó las diez muertes vinculadas al sarampión en 2026, tras confirmarse dos nuevos fallecimientos en Pensilvania y Wisconsin.

El país acumula 5.412 casos, según el recuento provisional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

– Por qué importa: El repunte del sarampión amenaza con hacer que Estados Unidos pierda su reconocimiento como país que eliminó la enfermedad, una condición que mantiene desde 2000.

Sarampión en Estados Unidos: diez muertos en 2026

Los CDC confirmaron al menos 5.182 casos en todo el territorio nacional, cifra que representa el mayor registro anual desde 1991. https://t.co/nQYHgt1CWX — Mag. (@Mag_ECpe) November 13, 2026

El Departamento de Salud de Pensilvania informó este viernes sobre la muerte de una persona que no estaba vacunada contra el sarampión.

Con este fallecimiento, Pensilvania acumula siete víctimas mortales y 1.542 contagios durante 2026, según las autoridades sanitarias estatales.

En Wisconsin, las autoridades confirmaron la muerte de un menor, convirtiéndose en el segundo fallecimiento relacionado con esta enfermedad en el estado.

A principios de noviembre, Wisconsin había reportado otra muerte infantil por sarampión, la primera registrada en ese territorio desde 1990.

– El dato: Pensilvania suma siete muertes, Wisconsin registra dos y Nueva York contabiliza una, para un total de diez fallecimientos.

– La diferencia: Los CDC reportan seis muertes en su balance provisional, una cifra que todavía está sujeta a revisiones.