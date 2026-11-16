El Niño continúa ganando intensidad.

Sus efectos seguirían durante 2027.

La Niña aún no predomina.

El Niño continúa intensificándose y podría alcanzar una magnitud histórica, según la actualización del 12 de noviembre del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

El organismo calcula alrededor de un 60% de probabilidad de que supere el umbral asociado con los episodios más intensos registrados desde 1950.

Aunque ya alcanza la categoría de intensidad muy fuerte, eso no significa que haya llegado a su pico ni que comience a debilitarse inmediatamente.

La NOAA prevé que continúe fortaleciéndose antes de perder intensidad a comienzos de 2027, con consecuencias que podrían prolongarse más allá del máximo oceánico.

Cuándo alcanzaría su pico y cuánto duraría

The National Weather Service predicts a “strong-to-very-strong” El Niño in the coming months. Read more: https://t.co/5Huzoo98Y0 https://t.co/Ag4QtaBUr8 — KTLA (@KTLA) November 14, 2026



El periodo de mayor intensidad se perfila entre finales de 2026 y comienzos de 2027, particularmente durante los trimestres octubre-diciembre y noviembre-enero.

Estos intervalos corresponden a promedios de tres meses utilizados para evaluar el fenómeno, no a una fecha concreta en la que ocurrirá su máximo.

Para enero-marzo de 2027, el pronóstico mantiene una probabilidad superior al 79% de que El Niño conserve una intensidad entre fuerte y muy fuerte.

Después aumentan las opciones de debilitamiento: entre abril y junio existe un 61% de probabilidad de condiciones neutrales y un 38% de continuidad de El Niño.