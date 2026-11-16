El Niño podría alcanzar una intensidad histórica: qué anticipa la NOAA para los próximos meses
Publicado el 15/11/2026 a las 13:40
- El Niño continúa ganando intensidad.
- Sus efectos seguirían durante 2027.
- La Niña aún no predomina.
El Niño continúa intensificándose y podría alcanzar una magnitud histórica, según la actualización del 12 de noviembre del Centro de Predicción Climática de la NOAA.
El organismo calcula alrededor de un 60% de probabilidad de que supere el umbral asociado con los episodios más intensos registrados desde 1950.
Aunque ya alcanza la categoría de intensidad muy fuerte, eso no significa que haya llegado a su pico ni que comience a debilitarse inmediatamente.
La NOAA prevé que continúe fortaleciéndose antes de perder intensidad a comienzos de 2027, con consecuencias que podrían prolongarse más allá del máximo oceánico.
Cuándo alcanzaría su pico y cuánto duraría
The National Weather Service predicts a “strong-to-very-strong” El Niño in the coming months.
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— KTLA (@KTLA) November 14, 2026
El periodo de mayor intensidad se perfila entre finales de 2026 y comienzos de 2027, particularmente durante los trimestres octubre-diciembre y noviembre-enero.
Estos intervalos corresponden a promedios de tres meses utilizados para evaluar el fenómeno, no a una fecha concreta en la que ocurrirá su máximo.
Para enero-marzo de 2027, el pronóstico mantiene una probabilidad superior al 79% de que El Niño conserve una intensidad entre fuerte y muy fuerte.
Después aumentan las opciones de debilitamiento: entre abril y junio existe un 61% de probabilidad de condiciones neutrales y un 38% de continuidad de El Niño.
Cómo podría cambiar el invierno en Estados Unidos[caption id="attachment_1701046" align="alignnone" width="1200"] El Niño sigue creciendo: qué espera a EE.UU. durante 2027 FOTO: EFE[/caption]
El panorama invernal de la NOAA favorece precipitaciones superiores al promedio en el sur estadounidense, desde California hasta Florida, y a lo largo de la costa este.
En el norte del país, las probabilidades se inclinan hacia temperaturas más elevadas de lo habitual, aunque pueden presentarse episodios de frío y tormentas.
Las lluvias podrían aliviar áreas con sequía en el suroeste, las Grandes Llanuras del Sur y sectores del sureste, según las previsiones oficiales.
El pronóstico describe tendencias estacionales: no determina cuántas tormentas recibirá cada ciudad ni garantiza que todo el invierno siga un patrón uniforme.
Por qué sus efectos pueden extenderse durante 2027
El Niño surge del calentamiento anormal del Pacífico ecuatorial central y oriental, acompañado de cambios atmosféricos que redistribuyen lluvias y temperaturas a grandes distancias.
La Organización Meteorológica Mundial advierte que este episodio puede incrementar los riesgos de calor extremo, sequías e inundaciones, con diferencias importantes entre regiones.
Su influencia sobre la temperatura mundial puede ser más marcada durante el año posterior a su desarrollo, incluso cuando el calentamiento oceánico comienza a disminuir.
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Sin embargo, la intensidad del fenómeno no determina por sí sola la gravedad de los daños: también intervienen otros patrones climáticos y las condiciones locales.
La Niña es posible, pero todavía no predomina
La NOAA asigna un 33% de probabilidad al desarrollo de La Niña entre junio y agosto de 2027, el extremo del horizonte oficial disponible.
Para ese mismo trimestre, las condiciones neutrales siguen siendo el escenario más probable, con un 61%; por tanto, una transición a La Niña no está asegurada.
Tampoco corresponde dar por definida la temporada de huracanes de 2027 únicamente por esa posibilidad: su evolución dependerá de varios factores oceánicos y atmosféricos.
Para prepararse, las familias deben consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y ajustar sus planes ante alertas locales de inundación, nieve o temperaturas extremas.
FUENTE: USATODAY ,