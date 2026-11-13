Texas espera lluvias intensas: alivio para la sequía, pero riesgo en carreteras de Dallas y Houston
Publicado el 13/11/2026 a las 18:35
- Dallas espera un domingo lluvioso.
- Houston podría registrar fuertes aguaceros.
- Costa enfrenta riesgo de inundaciones.
Texas se prepara para un fin de semana lluvioso, con precipitaciones desde el sábado 14 de noviembre y mayor actividad durante el domingo 15.
Un sistema procedente del oeste avanzará hacia las Grandes Llanuras y favorecerá el desarrollo de lluvias al combinarse con humedad del Golfo.
Dallas y Houston figuran entre las ciudades que deben vigilar el pronóstico, aunque los horarios y la intensidad variarán según la zona.
El episodio puede beneficiar a terrenos secos, pero los aguaceros concentrados también podrían complicar desplazamientos y generar acumulaciones de agua en sectores vulnerables.
Dallas tendrá un domingo lluvioso y frío
Rain chances increase sharply overnight Saturday into Sunday, with a First Alert Weather Day due to disruptive heavy rain. The heaviest rain will fall overnight. Some areas could receive up to 1.5 inches of rain. Keep tabs on the changing weather here: https://t.co/y6hj4RKyP9
— CBS News Texas (@CBSNewsTexas) November 13, 2026
En Dallas-Fort Worth, las precipitaciones aumentarán desde el sábado por la noche, antes de una jornada dominical con lluvias extendidas y temperaturas bajas.
El Servicio Meteorológico Nacional sitúa entre 90% y 100% la probabilidad de lluvia en amplias zonas del norte de Texas durante el episodio.
Para el domingo, parte de la región registraría máximas entre los altos 40 y mediados de los 50 grados Fahrenheit, aproximadamente de 9 a 13 °C.
La combinación de frío, nubosidad y pavimento mojado puede afectar actividades al aire libre y exige prever más tiempo para conducir.
Houston: aguaceros y posibles inundaciones localizadas
Houston y el sureste de Texas tendrán posibilidades de lluvias y tormentas desde finales del sábado hasta el lunes, con atención especial al domingo.
La oficina meteorológica de Houston-Galveston prevé acumulados generales de una a dos pulgadas, equivalentes a unos 25 a 51 milímetros.
Algunos puntos podrían superar esas cantidades si los aguaceros se repiten sobre una misma zona, aunque su ubicación todavía presenta incertidumbre.
El pronóstico también contempla el paso de un frente frío hacia el lunes, seguido por condiciones más frescas y secas.
La costa de Texas concentra la mayor incertidumbre
El Centro de Predicción Meteorológica identifica un riesgo marginal de lluvias excesivas para sectores del este de Texas y oeste de Luisiana el domingo.
Los mayores acumulados podrían concentrarse cerca de la costa superior texana y el suroeste de Luisiana, dependiendo de la trayectoria final del sistema.
La principal duda es si las precipitaciones más intensas se desarrollarán sobre tierra o permanecerán mar adentro, una diferencia decisiva para las comunidades costeras.
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Por ello, el riesgo no será uniforme: una previsión regional de lluvia no significa que todas las ciudades enfrentarán inundaciones.
Qué hacer antes de viajar este fin de semana
Quienes regresen a casa el domingo deberían revisar las condiciones de su ruta y contemplar posibles demoras durante los periodos de mayor precipitación.
Los viajeros con vuelos programados pueden consultar las notificaciones de su aerolínea, especialmente si las tormentas afectan operaciones cerca de los aeropuertos.
En carretera, conviene reducir la velocidad, ampliar la distancia entre vehículos y evitar cualquier tramo cubierto por agua cuya profundidad se desconozca.
Antes de salir, revise el pronóstico local y las alertas oficiales: los ajustes de trayectoria pueden cambiar las zonas con mayores acumulados.
FUENTE: accuweather
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