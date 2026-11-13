Dallas espera un domingo lluvioso.

Houston podría registrar fuertes aguaceros.

Costa enfrenta riesgo de inundaciones.

Texas se prepara para un fin de semana lluvioso, con precipitaciones desde el sábado 14 de noviembre y mayor actividad durante el domingo 15.

Un sistema procedente del oeste avanzará hacia las Grandes Llanuras y favorecerá el desarrollo de lluvias al combinarse con humedad del Golfo.

Dallas y Houston figuran entre las ciudades que deben vigilar el pronóstico, aunque los horarios y la intensidad variarán según la zona.

El episodio puede beneficiar a terrenos secos, pero los aguaceros concentrados también podrían complicar desplazamientos y generar acumulaciones de agua en sectores vulnerables.

Dallas tendrá un domingo lluvioso y frío

Rain chances increase sharply overnight Saturday into Sunday, with a First Alert Weather Day due to disruptive heavy rain. The heaviest rain will fall overnight. Some areas could receive up to 1.5 inches of rain. Keep tabs on the changing weather here: https://t.co/y6hj4RKyP9 — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) November 13, 2026



En Dallas-Fort Worth, las precipitaciones aumentarán desde el sábado por la noche, antes de una jornada dominical con lluvias extendidas y temperaturas bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional sitúa entre 90% y 100% la probabilidad de lluvia en amplias zonas del norte de Texas durante el episodio.

Para el domingo, parte de la región registraría máximas entre los altos 40 y mediados de los 50 grados Fahrenheit, aproximadamente de 9 a 13 °C.

La combinación de frío, nubosidad y pavimento mojado puede afectar actividades al aire libre y exige prever más tiempo para conducir.