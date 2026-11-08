Primeros copos y heladas en EE. UU.: el frío avanza, pero la nieve aún tiene condiciones
Publicado el 08/11/2026 a las 13:11
- Posibles copos entre jueves y sábado.
- Montañas con mayor potencial de acumulación.
- Heladas podrían alcanzar el Sur.
Una entrada de aire frío podría llevar los primeros copos de la temporada a sectores del centro y este de Estados Unidos entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre.
El cambio llegará después de varias jornadas relativamente templadas en el Medio Oeste y el Noreste, según el pronóstico de AccuWeather.
La posibilidad incluye partes de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, los Apalaches y Nueva Inglaterra, aunque no todas recibirían nieve.
Ver copos no significa que las calles queden cubiertas. La acumulación dependerá de la altitud, la temperatura y la trayectoria del sistema.
Pittsburgh, Syracuse y Binghamton podrían ver los primeros copos
FIRST SNOW OF SEASON POSSIBLE FOR NORTHEAST: There is a possibility that a snowstorm could hit the Northeast before the end of the week. While there is uncertainty surrounding this system, the Northeast mountains have the best shot at accumulating snow. Stick with FOX Weather as this system continues to develop.
— FOX Weather (@foxweather) November 8, 2026
Entre las ciudades bajo vigilancia aparecen Pittsburgh, en Pensilvania, y Syracuse y Binghamton, en el estado de Nueva York.
También existe posibilidad de nieve en los Poconos, Catskills y Berkshires, donde las elevaciones favorecen temperaturas más bajas que en los valles.
El Servicio Meteorológico Nacional contempla para Syracuse una posible transición de lluvia a nieve durante la madrugada del viernes, seguida de oportunidades de precipitación invernal.
Por ahora, esos escenarios describen probabilidades. No permiten fijar cantidades de nieve ni asegurar que cada localidad tendrá su primera nevada.
Nueva York, Boston y Filadelfia tendrían condiciones diferentes[caption id="attachment_1700158" align="alignnone" width="1200"] Primeros copos en EE. UU.: dónde podría nevar esta semana FOTO: EFE[/caption]
El pronóstico inicial mantiene a Nueva York, Boston y Filadelfia con temperaturas demasiado altas para recibir los primeros copos durante este episodio.
La influencia del Atlántico cercano ayudaría a moderar el ambiente en esas ciudades, frente al enfriamiento previsto hacia el interior.
Por eso, una previsión de nieve para el estado de Nueva York no implica necesariamente nevadas en la ciudad del mismo nombre.
Las diferencias locales serán importantes para quienes viajen entre áreas costeras, valles y montañas durante la segunda mitad de la semana.
Heladas podrían alcanzar Tennessee, Alabama y zonas de Georgia
El enfriamiento tiene mayor respaldo en el pronóstico que la distribución exacta de la nieve y podría extenderse a sectores del Sur.
Nashville y Knoxville, en Tennessee, y Huntsville, en Alabama, figuran entre los lugares con riesgo de temperaturas cercanas o inferiores a 32 °F, equivalentes a 0 °C.
Los suburbios del norte de Atlanta también podrían registrar ese descenso, especialmente desde la noche del jueves y durante el fin de semana.
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Varias noches frías consecutivas podrían poner fin a la temporada de cultivo donde todavía no se han registrado heladas intensas este otoño.
Por qué la trayectoria de la tormenta sigue siendo decisiva
El escenario depende de la interacción entre un sistema procedente del noroeste y energía adicional acompañada de aire frío desde Canadá.
El encuentro con aire más cálido del Golfo favorecería su intensificación, pero pequeños cambios alterarían dónde coinciden humedad y temperaturas suficientemente bajas.
Las familias pueden revisar el pronóstico de su ciudad antes de viajar y organizar la protección de plantas sensibles.
La referencia será la actualización local: el riesgo regional de nieve no equivale a una alerta vigente para cada comunidad.
FUENTE :accuweather