Posibles copos entre jueves y sábado.

Montañas con mayor potencial de acumulación.

Heladas podrían alcanzar el Sur.

Una entrada de aire frío podría llevar los primeros copos de la temporada a sectores del centro y este de Estados Unidos entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre.

El cambio llegará después de varias jornadas relativamente templadas en el Medio Oeste y el Noreste, según el pronóstico de AccuWeather.

La posibilidad incluye partes de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, los Apalaches y Nueva Inglaterra, aunque no todas recibirían nieve.

Ver copos no significa que las calles queden cubiertas. La acumulación dependerá de la altitud, la temperatura y la trayectoria del sistema.

Pittsburgh, Syracuse y Binghamton podrían ver los primeros copos

FIRST SNOW OF SEASON POSSIBLE FOR NORTHEAST: There is a possibility that a snowstorm could hit the Northeast before the end of the week. While there is uncertainty surrounding this system, the Northeast mountains have the best shot at accumulating snow. Stick with FOX Weather as this system continues to develop. — FOX Weather (@foxweather) November 8, 2026



Entre las ciudades bajo vigilancia aparecen Pittsburgh, en Pensilvania, y Syracuse y Binghamton, en el estado de Nueva York.

También existe posibilidad de nieve en los Poconos, Catskills y Berkshires, donde las elevaciones favorecen temperaturas más bajas que en los valles.

El Servicio Meteorológico Nacional contempla para Syracuse una posible transición de lluvia a nieve durante la madrugada del viernes, seguida de oportunidades de precipitación invernal.

Por ahora, esos escenarios describen probabilidades. No permiten fijar cantidades de nieve ni asegurar que cada localidad tendrá su primera nevada.