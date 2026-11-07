¿El frío se hace esperar? Noviembre apunta a más calor, pero no descarta nieve en EE. UU.
Publicado el 07/11/2026 a las 15:18
- Noviembre apunta a temperaturas elevadas.
- El Niño influye este invierno.
- Mes cálido no descarta nieve.
El frío persistente podría tardar en instalarse en amplias zonas de Estados Unidos. El pronóstico de noviembre de 2026 favorece temperaturas superiores al promedio, especialmente en el norte.
El Centro de Predicción Climática de NOAA mantiene esa tendencia en su actualización del 31 de octubre, aunque reconoce incertidumbre sobre posibles cambios atmosféricos.
La previsión describe el comportamiento promedio del mes. No significa que todos los días serán cálidos ni que desaparecerán los descensos de temperatura.
Por eso, pueden registrarse heladas o nevadas dentro de un noviembre más templado de lo habitual: el promedio mensual no cuenta toda la historia.
Dónde se esperan temperaturas más altas en noviembre[caption id="attachment_1700062" align="alignnone" width="1200"] ¿Cuándo llegará el frío? Noviembre apunta a calor en EE. UU. FOTO: EFE[/caption]
La señal cálida abarca el norte del país y ambas costas. La actualización también amplía su cobertura hacia sectores del sureste.
El noroeste interior, las Grandes Llanuras septentrionales y los Grandes Lagos figuran entre las regiones destacadas por el pronóstico.
Las zonas con “igual probabilidad” no tienen una tendencia dominante entre temperaturas superiores, cercanas o inferiores al promedio. Tampoco tienen garantizadas condiciones normales.
Para conocer cuándo llegará un frente frío a una ciudad, hace falta consultar el pronóstico local: el mapa mensual no ofrece esa precisión.
Cómo influye El Niño en el invierno estadounidense
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— julie pedley (@pedleyjulie) November 7, 2026
NOAA identifica a El Niño como el principal factor climático de estas previsiones, asociado al calentamiento del Pacífico ecuatorial y cambios en la circulación atmosférica.
El fenómeno puede modificar las rutas de las tormentas y favorecer condiciones invernales más suaves en partes del norte estadounidense.
La perspectiva para noviembre, diciembre y enero también favorece temperaturas superiores al promedio en buena parte del norte y del oeste.
Sin embargo, El Niño no determina cada episodio meteorológico. Otros patrones pueden introducir periodos fríos, aunque la tendencia estacional favorezca el calor.
Lluvias y nieve podrían complicar Acción de Gracias[caption id="attachment_1700063" align="alignnone" width="1200"] ¿Cuándo llegará el frío? Noviembre apunta a calor en EE. UU. FOTO: EFE[/caption]
La actualización mensual favorece precipitaciones superiores al promedio en buena parte del sur y la costa este, especialmente en el sureste.
En contraste, contempla condiciones más secas en sectores del oeste montañoso septentrional, las llanuras del norte y los Grandes Lagos.
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AccuWeather también anticipa posibles tormentas con nieve de montaña en el oeste y lluvias hacia la semana de Acción de Gracias.
Esas proyecciones todavía pueden cambiar. No permiten fijar recorridos, acumulaciones o impactos por ciudad, y un mes cálido no elimina el riesgo de inundaciones.
Cuándo llegará el frío y cómo preparar los viajes
No existe una fecha única para la llegada del frío a Estados Unidos: las condiciones dependen de la región, la altitud y cada sistema meteorológico.
Tampoco puede confirmarse que noviembre terminará entre los más cálidos registrados. Esa clasificación requiere observaciones del mes completo.
Quienes viajarán por Acción de Gracias deberían actualizar el pronóstico conforme se acerque su salida, especialmente si cruzarán zonas montañosas.
Consultar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional permitirá identificar peligros concretos por nieve, lluvias intensas o inundaciones durante el trayecto.
FUENTE: USATODAY