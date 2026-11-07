Noviembre apunta a temperaturas elevadas.

El Niño influye este invierno.

Mes cálido no descarta nieve.

El frío persistente podría tardar en instalarse en amplias zonas de Estados Unidos. El pronóstico de noviembre de 2026 favorece temperaturas superiores al promedio, especialmente en el norte.

El Centro de Predicción Climática de NOAA mantiene esa tendencia en su actualización del 31 de octubre, aunque reconoce incertidumbre sobre posibles cambios atmosféricos.

La previsión describe el comportamiento promedio del mes. No significa que todos los días serán cálidos ni que desaparecerán los descensos de temperatura.

Por eso, pueden registrarse heladas o nevadas dentro de un noviembre más templado de lo habitual: el promedio mensual no cuenta toda la historia.

Dónde se esperan temperaturas más altas en noviembre

[caption id="attachment_1700062" align="alignnone" width="1200"]¿Cuándo llegará el frío? Noviembre apunta a calor en EE. UU. FOTO: EFE[/caption]

La señal cálida abarca el norte del país y ambas costas. La actualización también amplía su cobertura hacia sectores del sureste.

El noroeste interior, las Grandes Llanuras septentrionales y los Grandes Lagos figuran entre las regiones destacadas por el pronóstico.

Las zonas con “igual probabilidad” no tienen una tendencia dominante entre temperaturas superiores, cercanas o inferiores al promedio. Tampoco tienen garantizadas condiciones normales.

Para conocer cuándo llegará un frente frío a una ciudad, hace falta consultar el pronóstico local: el mapa mensual no ofrece esa precisión.