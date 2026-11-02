Brevard registra hasta 20 pulgadas.

Nuevas lluvias amenazan zonas saturadas.

El riesgo continúa hasta el martes.

Las lluvias torrenciales de este lunes 2 de noviembre provocaron inundaciones peligrosas en la costa este de Florida, con Palm Bay entre las localidades más afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó durante la mañana de acumulados de entre 15 y 20 pulgadas en sectores del sureste de Brevard.

La situación motivó una emergencia por inundaciones repentinas para West Melbourne, Palm Bay y Grant-Valkaria, donde las autoridades advirtieron riesgos para la vida.

El agua amenazó calles, carreteras, pasos bajos y zonas urbanas mientras nuevas tormentas descargaban sobre áreas que ya estaban anegadas.

Qué significa una lluvia de “una vez cada 1.000 años”

Palm Beach Gardens, Florida, recorded nearly 17 inches of rain in just six hours on Sunday, overwhelming roads and triggering flash floods. The deluge was described as a 1-in-1,000-year rainfall event. https://t.co/5aHDTqefbD — Breaking911 (@Breaking911) November 2, 2026



Según estimaciones de radar difundidas por FOX Weather, al sur de Palm Bay cayeron entre 18 y 20 pulgadas en apenas 12 horas.

El medio describió esos acumulados como un episodio asociado a un período de retorno de 1.000 años, por su excepcional intensidad local.

La NOAA explica que esa expresión representa una probabilidad anual aproximada del 0,1%; no significa que deban transcurrir diez siglos entre episodios.

Además, la clasificación depende del lugar y la duración de la precipitación: una lluvia extraordinaria no demuestra por sí sola una inundación de igual recurrencia.