Florida recibe hasta 20 pulgadas de lluvia: el peligro no termina cuando deja de llover
Publicado el 02/11/2026 a las 18:26
- Brevard registra hasta 20 pulgadas.
- Nuevas lluvias amenazan zonas saturadas.
- El riesgo continúa hasta el martes.
Las lluvias torrenciales de este lunes 2 de noviembre provocaron inundaciones peligrosas en la costa este de Florida, con Palm Bay entre las localidades más afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó durante la mañana de acumulados de entre 15 y 20 pulgadas en sectores del sureste de Brevard.
La situación motivó una emergencia por inundaciones repentinas para West Melbourne, Palm Bay y Grant-Valkaria, donde las autoridades advirtieron riesgos para la vida.
El agua amenazó calles, carreteras, pasos bajos y zonas urbanas mientras nuevas tormentas descargaban sobre áreas que ya estaban anegadas.
Qué significa una lluvia de “una vez cada 1.000 años”
Palm Beach Gardens, Florida, recorded nearly 17 inches of rain in just six hours on Sunday, overwhelming roads and triggering flash floods. The deluge was described as a 1-in-1,000-year rainfall event. https://t.co/5aHDTqefbD
— Breaking911 (@Breaking911) November 2, 2026
Según estimaciones de radar difundidas por FOX Weather, al sur de Palm Bay cayeron entre 18 y 20 pulgadas en apenas 12 horas.
El medio describió esos acumulados como un episodio asociado a un período de retorno de 1.000 años, por su excepcional intensidad local.
La NOAA explica que esa expresión representa una probabilidad anual aproximada del 0,1%; no significa que deban transcurrir diez siglos entre episodios.
Además, la clasificación depende del lugar y la duración de la precipitación: una lluvia extraordinaria no demuestra por sí sola una inundación de igual recurrencia.
Más lluvias amenazan la costa este de Florida[caption id="attachment_1699092" align="alignnone" width="1200"] Inundaciones en Florida: hasta 20 pulgadas y más lluvias FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
El pronóstico divulgado el lunes situó amplias zonas de la costa atlántica bajo un riesgo de inundaciones repentinas de nivel 2 sobre 4.
El área incluía Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Melbourne, Jacksonville y Key Largo, aunque los efectos podían variar entre localidades.
Se esperaban entre 2 y 3 pulgadas adicionales de lluvia, equivalentes a unos 5 a 7,6 centímetros, durante el lunes.
Para el martes persistía la posibilidad de inundaciones aisladas entre la Costa Espacial y Miami, con un riesgo previsto de nivel 1 sobre 4.
La amenaza continúa aunque disminuyan las tormentas
La previsión apuntaba a una reducción de las lluvias más intensas hacia el final de la tarde, sin una desaparición inmediata del peligro.
El terreno saturado dificulta absorber nuevas precipitaciones y favorece que el agua se acumule con rapidez en puntos vulnerables.
En las playas atlánticas también preocupaban las corrientes de resaca y olas de entre 4 y 6 pies, o superiores.
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Los vientos dirigidos hacia la costa añadían otra amenaza para el litoral, que enfrentaba simultáneamente riesgos por lluvia y condiciones marítimas adversas.
Qué pueden hacer los residentes ante las inundaciones
El NWS recomienda evitar cualquier carretera cubierta por agua y respetar las barreras, incluso cuando el trayecto parezca transitable.
Unas seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a un adulto; aproximadamente un pie puede arrastrar a muchos automóviles.
Las familias deben mantener activadas las alertas de emergencia del teléfono y consultar los avisos oficiales correspondientes a su localidad.
Si el agua comienza a subir, deben buscar un lugar elevado sin intentar cruzar áreas inundadas, tanto a pie como en vehículo.
FUENTE: foxweather