Lluvias intensas este fin de semana

Dos muertes por inundaciones

Anticipo de invierno peligroso

Una nueva tormenta podría complicar Halloween en el sur de California y el suroeste estadounidense, con lluvias capaces de alterar celebraciones y viajes.

El pronóstico contempla precipitaciones desde el sábado 31 de octubre, con mayor actividad hacia el domingo y efectos que podrían extenderse hasta el lunes.

Los Ángeles y San Diego figuran entre las ciudades que podrían registrar episodios de lluvia intensa, aunque los horarios y acumulados todavía pueden cambiar.

La amenaza coincide con el fortalecimiento de El Niño, pero este episodio por sí solo no determina cómo transcurrirá todo el invierno.

Humedad de Olana alimentaría las lluvias en California

[caption id="attachment_1698597" align="alignnone" width="1200"]Super El Niño amenaza lluvias fuertes en California por Halloween FOTO: EFE[/caption]

Según FOX Weather, parte de la humedad provendría de los restos de Olana, cerca de Hawái, transportada hacia el continente por vientos del Pacífico.

Este aporte tropical puede proporcionar combustible adicional a las precipitaciones cuando coincide con un sistema de tormentas y condiciones atmosféricas favorables.

El sistema también podría avanzar hacia el suroeste y la Gran Cuenca, acompañado de chubascos y nieve en algunas zonas montañosas.

Sin embargo, la distribución del agua será desigual: no todas las comunidades recibirán lluvias intensas ni enfrentarán el mismo nivel de peligro.