¿Halloween inundado por Super El Niño? La tormenta que pone en jaque a millones en California
Publicado el 28/10/2026 a las 20:34
- Lluvias intensas este fin de semana
- Dos muertes por inundaciones
- Anticipo de invierno peligroso
Una nueva tormenta podría complicar Halloween en el sur de California y el suroeste estadounidense, con lluvias capaces de alterar celebraciones y viajes.
El pronóstico contempla precipitaciones desde el sábado 31 de octubre, con mayor actividad hacia el domingo y efectos que podrían extenderse hasta el lunes.
Los Ángeles y San Diego figuran entre las ciudades que podrían registrar episodios de lluvia intensa, aunque los horarios y acumulados todavía pueden cambiar.
La amenaza coincide con el fortalecimiento de El Niño, pero este episodio por sí solo no determina cómo transcurrirá todo el invierno.
Humedad de Olana alimentaría las lluvias en California[caption id="attachment_1698597" align="alignnone" width="1200"] Super El Niño amenaza lluvias fuertes en California por Halloween FOTO: EFE[/caption]
Según FOX Weather, parte de la humedad provendría de los restos de Olana, cerca de Hawái, transportada hacia el continente por vientos del Pacífico.
Este aporte tropical puede proporcionar combustible adicional a las precipitaciones cuando coincide con un sistema de tormentas y condiciones atmosféricas favorables.
El sistema también podría avanzar hacia el suroeste y la Gran Cuenca, acompañado de chubascos y nieve en algunas zonas montañosas.
Sin embargo, la distribución del agua será desigual: no todas las comunidades recibirán lluvias intensas ni enfrentarán el mismo nivel de peligro.
El norte de California presenta un panorama diferente[caption id="attachment_1698598" align="alignnone" width="1200"] Super El Niño amenaza lluvias fuertes en California por Halloween FOTO: EFE[/caption]
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el área de la bahía, actualizado el 28 de octubre, ofrece un escenario menos lluvioso.
Las probabilidades de precipitación durante Halloween se ubicaban entre 10% y 30%, con acumulados generalmente reducidos en esa región.
Esto obliga a matizar las previsiones iniciales que anticipaban lluvias fuertes tanto en el norte como en el sur del estado.
Para comienzos de noviembre persiste mayor incertidumbre sobre la llegada de otros sistemas, su trayectoria y las áreas donde descargarían más agua.
El Niño fuerte eleva la preocupación por el invierno
El Centro de Predicción Climática informó el 8 de octubre que El Niño continúa fortaleciéndose y probablemente seguirá influyendo durante el invierno.
Su evaluación mantiene una probabilidad superior al 83% de condiciones fuertes a muy fuertes hasta el periodo enero-marzo de 2027.
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Aunque el término “Super El Niño” aparece en la cobertura meteorológica, el boletín oficial consultado utiliza la clasificación de fuerte a muy fuerte.
El organismo advierte que una mayor intensidad aumenta las posibilidades de impactos característicos, pero no garantiza lluvias extremas en cada localidad.
Cómo prepararse ante las lluvias durante Halloween
Las familias deben revisar el pronóstico de su ciudad antes de salir, especialmente si planean recorridos nocturnos o desplazamientos por carretera.
Conviene tener una alternativa bajo techo y ajustar los horarios cuando las actualizaciones locales indiquen periodos de mayor precipitación.
También es recomendable mantener despejados los desagües y evitar estacionarse en lugares
FUENTE: foxweather