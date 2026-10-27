Alerta por inundaciones en Florida ante una marea extraordinaria que afecta Miami
Publicado el 27/10/2026 a las 14:17
- Alerta costera vigente hasta este miércoles
- Miami y Fort Lauderdale registran inundaciones.
- Autoridades piden evitar las zonas anegadas
Alerta por inundaciones Florida. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió este martes 27 de octubre una alerta por inundaciones costeras en el sureste de Florida, vigente hasta el miércoles. Según EFE, una marea alta extraordinaria ya ha anegado sectores de Miami y Fort Lauderdale.
El organismo advirtió sobre “posibles inundaciones costeras importantes” en una franja que se extiende desde los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado, hasta el norte de West Palm Beach.
La advertencia coincide con las mareas más elevadas del año. El fenómeno, conocido en Estados Unidos como king tide, también puede afectar zonas alejadas del litoral que estén próximas a otros cuerpos de agua.
Alerta por inundaciones Florida: Los horarios de mayor riesgo por la pleamar
El NWS señaló que las afectaciones serán especialmente relevantes entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, así como entre las 8:00 y las 11:00 de la noche, hora local, durante el martes y el miércoles.
Ambas franjas coinciden con la pleamar, el momento en que la marea alcanza su nivel máximo. Por ello, las autoridades pidieron anticipar medidas de protección antes de esos periodos.
Aunque la alerta permanecerá activa hasta el miércoles, el organismo prevé que las inundaciones costeras “de menores a moderadas podrían continuar hacia el final de la semana”.
Por qué puede inundarse una calle sin lluvia
Estas mareas extraordinarias obedecen a la alineación cíclica de la Tierra, la Luna y el Sol, que provoca un aumento adicional del nivel del mar.
Cuando sube la marea, el agua penetra en el subsuelo y puede desbordar el alcantarillado. Así, avenidas y barrios pueden quedar anegados incluso a pleno sol, sin que haya una tormenta sobre la zona.
La presencia de fuertes vientos o lluvias puede agravar las inundaciones. El alcance del fenómeno tampoco se limita a las calles situadas directamente frente al océano.
Alerta por inundaciones Florida: Las próximas fechas de mareas excepcionales
Según el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD), el periodo actual de mareas excepcionales comprende del 24 al 30 de octubre.
El organismo también identifica otros dos periodos: del 6 al 9 de noviembre y del 23 al 26 de noviembre. Estas fechas corresponden a las mareas previstas, no a una extensión automática de la alerta vigente.
Qué recomienda el condado de Miami-Dade
El condado de Miami-Dade instó a los residentes a trasladar sus vehículos a terrenos más elevados antes de que comience la pleamar.
También pidió evitar caminar o conducir por zonas inundadas debido a los riesgos sanitarios y los posibles daños materiales. Si un vehículo transita por agua salada, recomendó lavarlo posteriormente con agua dulce.
El aumento del nivel del mar en Florida
Desde 1870, el nivel del mar en la costa suroriental de Florida ha aumentado 30 centímetros, equivalentes a 12 pulgadas, según el último informe del World Resources Institute (WRI) citado por EFE.
En comparación, el incremento promedio mundial durante ese periodo fue de 20 centímetros, unas 8 pulgadas.
WRI considera a Florida la región estadounidense “más vulnerable” a los impactos del cambio climático por el aumento del nivel del mar, las inundaciones y una mayor actividad ciclónica.