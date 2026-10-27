Alerta por inundaciones en Florida ante una marea extraordinaria que afecta Miami

Alerta costera vigente hasta este miércoles

Miami y Fort Lauderdale registran inundaciones.

Autoridades piden evitar las zonas anegadas

Alerta por inundaciones Florida. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió este martes 27 de octubre una alerta por inundaciones costeras en el sureste de Florida, vigente hasta el miércoles. Según EFE, una marea alta extraordinaria ya ha anegado sectores de Miami y Fort Lauderdale.

El organismo advirtió sobre “posibles inundaciones costeras importantes” en una franja que se extiende desde los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado, hasta el norte de West Palm Beach.

La advertencia coincide con las mareas más elevadas del año. El fenómeno, conocido en Estados Unidos como king tide, también puede afectar zonas alejadas del litoral que estén próximas a otros cuerpos de agua.

Alerta por inundaciones Florida: Los horarios de mayor riesgo por la pleamar

El NWS señaló que las afectaciones serán especialmente relevantes entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, así como entre las 8:00 y las 11:00 de la noche, hora local, durante el martes y el miércoles.

Ambas franjas coinciden con la pleamar, el momento en que la marea alcanza su nivel máximo. Por ello, las autoridades pidieron anticipar medidas de protección antes de esos periodos.

Aunque la alerta permanecerá activa hasta el miércoles, el organismo prevé que las inundaciones costeras “de menores a moderadas podrían continuar hacia el final de la semana”.