Primeras heladas amenazan el sureste de EE. UU.: el frío podría acabar con huertos de verano
Publicado el 10/11/2026 a las 19:17
- Primeras heladas amenazan varias localidades.
- Plantas sensibles podrían sufrir daños.
- Nieve posible en zonas montañosas.
El sureste de Estados Unidos se prepara para un descenso térmico que podría provocar las primeras heladas generalizadas del otoño en numerosas localidades.
El periodo más delicado abarcará las madrugadas del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con diferencias entre ciudades, áreas rurales y montañas.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el norte y centro de Georgia las temperaturas más bajas de la temporada, con congelación en buena parte del territorio.
La amenaza principal para los jardines será la permanencia del frío durante varias horas, suficiente para dañar flores y hortalizas sensibles.
Qué regiones enfrentarán temperaturas bajo cero
Notice to gardeners & farmers: 👨🌾 NWS GSP will discontinue formal Frost/Freeze warnings after tomorrow, November 11, marking the close of the agricultural growing season. 🗓️ With sub-freezing lows expected this weekend🥶, winterize vulnerable outdoor plants. 🧤 #scwx #ncwx #gawx https://t.co/jz95er0sqS
— NWS GSP (@NWSGSP) November 10, 2026
El riesgo para la vegetación se extiende desde el noreste de Texas hacia el norte de Florida y sectores de las Carolinas.
Entre la noche del viernes y el sábado, el aire más frío se concentrará en el bajo valle del Misisipi y el valle del Tennessee.
Durante la noche del sábado avanzará hacia los Apalaches y el Piedmont de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Algunas localidades podrían registrar temperaturas en los 20 °F, por debajo de −1 °C, mientras otras permanecerán cerca del punto de congelación.
Atlanta, Gainesville y Orlando tendrán mañanas frías
AccuWeather proyecta mínimas cercanas a mediados de los 30 °F, aproximadamente 1 a 2 °C, en áreas urbanas de Atlanta, con periferias más frías.
Para Gainesville, Florida, anticipa valores en la parte alta de los 30 °F, aproximadamente 3 a 4 °C, y posible escarcha fuera de la ciudad.
En Raleigh, Carolina del Norte, las mínimas del domingo podrían acercarse a los 32 °F, equivalentes a 0 °C.
Orlando también tendrá mañanas frescas: los termómetros podrían situarse en los 40 °F, aproximadamente entre 4 y 9 °C, durante el fin de semana.
Nieve en los Apalaches: posibilidad localizada
El patrón favorecerá nieve en sectores montañosos del suroeste de Virginia y oeste de Carolina del Norte, aunque la acumulación dependerá de cada zona.
En las mayores elevaciones del norte de Georgia, el Servicio Meteorológico Nacional considera muy baja la probabilidad de precipitación invernal: inferior al 5%.
Por ello, el pronóstico no implica nevadas generalizadas en las ciudades del sureste ni garantiza acumulaciones en todos los puntos elevados.
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La nubosidad y el viento también influirán en las mínimas: una noche despejada y tranquila puede favorecer un enfriamiento mayor junto al suelo.
Cómo proteger plantas ante las primeras heladas
Quienes tengan macetas o pequeños huertos en recipientes pueden trasladarlos antes del anochecer a un espacio protegido, según las necesidades de cada especie.
En jardines expuestos, cubrir las plantas podría resultar insuficiente si las temperaturas permanecen bajo cero durante varias horas consecutivas.
Conviene revisar el pronóstico específico del vecindario: las condiciones del centro urbano pueden diferir de las registradas en zonas rurales cercanas.
Antes de viajar o realizar actividades al amanecer, consulte las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para su localidad y ajuste el abrigo.
FUENTE: accuweather