Primeras heladas amenazan varias localidades.

Plantas sensibles podrían sufrir daños.

Nieve posible en zonas montañosas.

El sureste de Estados Unidos se prepara para un descenso térmico que podría provocar las primeras heladas generalizadas del otoño en numerosas localidades.

El periodo más delicado abarcará las madrugadas del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con diferencias entre ciudades, áreas rurales y montañas.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el norte y centro de Georgia las temperaturas más bajas de la temporada, con congelación en buena parte del territorio.

La amenaza principal para los jardines será la permanencia del frío durante varias horas, suficiente para dañar flores y hortalizas sensibles.

Qué regiones enfrentarán temperaturas bajo cero

Notice to gardeners & farmers: 👨‍🌾 NWS GSP will discontinue formal Frost/Freeze warnings after tomorrow, November 11, marking the close of the agricultural growing season. 🗓️ With sub-freezing lows expected this weekend🥶, winterize vulnerable outdoor plants. 🧤 #scwx #ncwx #gawx https://t.co/jz95er0sqS — NWS GSP (@NWSGSP) November 10, 2026



El riesgo para la vegetación se extiende desde el noreste de Texas hacia el norte de Florida y sectores de las Carolinas.

Entre la noche del viernes y el sábado, el aire más frío se concentrará en el bajo valle del Misisipi y el valle del Tennessee.

Durante la noche del sábado avanzará hacia los Apalaches y el Piedmont de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Algunas localidades podrían registrar temperaturas en los 20 °F, por debajo de −1 °C, mientras otras permanecerán cerca del punto de congelación.