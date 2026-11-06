Inundaciones históricas provocan estado de emergencia en Georgia y Tennessee

Las inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales desataron una emergencia en la frontera entre Georgia y Tennessee durante la madrugada del jueves, con comunidades anegadas, edificios incendiados y decenas de personas que necesitaron ser rescatadas.

La acumulación de agua sorprendió a residentes de los condados de Fannin, en Georgia, y Polk, en Tennessee, después de intensas tormentas asociadas con un sistema meteorológico que atravesaba Estados Unidos.

Inundaciones en Georgia y Tennessee obligan a declarar emergencia

BREAKING: A Flash Flood Emergency is underway along the Georgia-Tennessee border as catastrophic flooding prompts water rescues and threatens communities. https://t.co/cetpPZc7d5 — The Weather Channel (@weatherchannel) November 5, 2026

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en los condados de Fannin, Gilmer, Murray y Union para facilitar la respuesta ante los daños.

Las autoridades confirmaron que al menos 80 personas fueron rescatadas en Fannin, mientras que el centro recreativo del condado fue habilitado como refugio temporal para quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.

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La situación también obligó a cerrar zonas urbanas por el peligro que representaba la crecida de los ríos.

McCaysville declaró el estado de emergencia poco después de las 5:00 de la mañana y pidió a los habitantes mantenerse alejados de la ciudad.

En Copperhill, Tennessee, las autoridades emitieron una advertencia similar y solicitaron evitar el centro y las áreas cercanas al río.