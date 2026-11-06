Inundaciones históricas provocan estado de emergencia en Georgia y Tennessee
Publicado el 05/11/2026 a las 19:54
Las inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales desataron una emergencia en la frontera entre Georgia y Tennessee durante la madrugada del jueves, con comunidades anegadas, edificios incendiados y decenas de personas que necesitaron ser rescatadas.
La acumulación de agua sorprendió a residentes de los condados de Fannin, en Georgia, y Polk, en Tennessee, después de intensas tormentas asociadas con un sistema meteorológico que atravesaba Estados Unidos.
Inundaciones en Georgia y Tennessee obligan a declarar emergencia
BREAKING: A Flash Flood Emergency is underway along the Georgia-Tennessee border as catastrophic flooding prompts water rescues and threatens communities. https://t.co/cetpPZc7d5
— The Weather Channel (@weatherchannel) November 5, 2026
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en los condados de Fannin, Gilmer, Murray y Union para facilitar la respuesta ante los daños.
Las autoridades confirmaron que al menos 80 personas fueron rescatadas en Fannin, mientras que el centro recreativo del condado fue habilitado como refugio temporal para quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.
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La situación también obligó a cerrar zonas urbanas por el peligro que representaba la crecida de los ríos.
McCaysville declaró el estado de emergencia poco después de las 5:00 de la mañana y pidió a los habitantes mantenerse alejados de la ciudad.
En Copperhill, Tennessee, las autoridades emitieron una advertencia similar y solicitaron evitar el centro y las áreas cercanas al río.
Ríos alcanzan niveles récord tras lluvias de hasta 20 centímetros
DANGEROUS FLOODING PLAGUES GEORGIA AND TENNESSEE: FOX Weather Multimedia Reporter @AsherReddtv reports from Fannin County, Georgia, where at least 80 people have been rescued after severe storms brought widespread flooding. https://t.co/bV44YrlLcR
— FOX Weather (@foxweather) November 6, 2026
Uno de los datos más preocupantes fue el crecimiento de los ríos Toccoa, en Georgia, y Ocoee, en Tennessee, que alcanzaron niveles de inundación importantes.
En la región se registraron entre 12 y 20 centímetros de lluvia en aproximadamente 12 horas, una cantidad suficiente para provocar desbordamientos, arrastrar estructuras y comprometer infraestructura.
La magnitud del desastre sorprendió incluso a los equipos locales de emergencia.
Robert Poole, funcionario de información pública de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Fannin, afirmó que la zona no experimentaba una inundación de semejante magnitud desde 1990.
La referencia histórica refleja la gravedad de un episodio que superó los niveles habituales de crecida en la región.
Incendios, explosión y rescates movilizan a equipos de emergencia
Emergency crews have rescued dozens of people who were trapped after devastating floodwaters caused significant damage to parts of North Georgia. https://t.co/MG4TrgejzH
— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 6, 2026
Las inundaciones estuvieron acompañadas de incidentes que agravaron la emergencia. Un tanque de propano se incendió y posteriormente explotó frente a un establecimiento comercial en McCaysville.
Un bombero sufrió heridas durante el incidente, aunque las autoridades indicaron que no eran de gravedad.
Además, funcionarios de Fannin reportaron al menos seis edificios incendiados durante las tormentas del miércoles por la noche y señalaron que los rayos podrían haber provocado los siniestros.
Georgia y Tennessee desplegaron recursos de emergencia para atender a las comunidades afectadas.
Helicópteros de la Patrulla Estatal de Georgia quedaron preparados para apoyar las evacuaciones, mientras que equipos especializados en rescates acuáticos y aeronaves trabajaron en Tennessee.
El objetivo fue localizar a personas atrapadas por el agua, incluidas aquellas que tuvieron que buscar refugio en los techos de sus viviendas.
¿Qué pueden hacer los residentes ante las inundaciones repentinas?
El impacto también alcanzó la infraestructura vial. El puente de Rogers Creek fue cerrado después de que una estructura de gran tamaño se desprendiera de sus cimientos y terminara en contacto con el puente, según informó el departamento de carreteras del condado.
Ante estas condiciones, las autoridades mantienen las restricciones de acceso y las operaciones de respuesta.
Por qué importa: Hay comunidades bajo riesgo de inundación.
El dato: Al menos 80 personas rescatadas.
El proceso: Evacuaciones y rescates con helicópteros.
Qué pueden hacer: Evitar ríos, puentes y calles inundadas.
Las personas que se encuentren en las zonas afectadas deben seguir las instrucciones de los organismos locales, consultar los avisos oficiales y dirigirse a refugios habilitados cuando sea necesario.
También deben evitar atravesar carreteras inundadas, incluso si el nivel del agua parece bajo.
La prioridad es mantenerse lejos de las corrientes y no regresar a viviendas o sectores evacuados hasta recibir autorización de las autoridades.
Fuete: Fox Weather