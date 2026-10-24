El huracán Vance, categoría 2, sigue lejos de la costa de México
Publicado el 24/10/2026 a las 13:39
El huracán Vance, de categoría 2 en el Pacífico, se mantiene lejos de la costa de México, pero su circulación deja lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), se espera que empiece a debilitarse desde la noche del sábado 24 de octubre.
- A las 3:00 a.m. (hora del centro) del sábado 24 de octubre, el centro estaba a unos 590 km al sur-suroeste de Acapulco, con vientos sostenidos de 175 km/h.
- No hay vigilancias ni avisos costeros, y la trayectoria prevista lo mantiene sobre el mar.
- El NHC prevé fluctuaciones de intensidad el sábado y un debilitamiento gradual desde esa noche y durante el domingo.
Por qué importa: aunque Vance no amenaza con tocar tierra, sus bandas de nubes pueden dejar lluvias fuertes en zonas de montaña y oleaje elevado en la costa. Conviene seguir su evolución, sin alarmas, sobre todo si tienes familia en el suroeste del país.
Dónde está y qué tan fuerte es
Según el boletín 12 del NHC, el centro de Vance estaba también a unos 750 km al sur-sureste de Manzanillo. Se mueve hacia el nor-noroeste a 11 km/h y seguirá así durante el fin de semana. Los vientos de huracán se extienden hasta 45 km del centro y los de tormenta tropical, hasta 240 km.
|Dato
|Vance en cifras
|Categoría
|2
|Vientos sostenidos
|175 km/h (110 mph)
|Rachas
|212 km/h, según la Secretaría de Marina (Semar)
|Presión
|965 mb
|Distancia de Acapulco
|unos 590 km al sur-suroeste
|Movimiento
|nor-noroeste a 11 km/h
|Avisos costeros
|Ninguno
|Pronóstico
|Debilitamiento gradual desde la noche del sábado
Lluvias y oleaje en el suroeste del país
El viernes 23 de octubre, Vance subió a categoría 2. Ese día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), citado por EFE, pronosticó lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero, chubascos en Oaxaca y oleaje de hasta tres metros en la costa de Guerrero.
La Semar reporta cielo nublado a cerrado sobre las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y olas de entre 4.8 y 5.4 metros cerca del sistema, es decir, en mar abierto. Las autoridades pidieron extremar precauciones.
Una temporada del Pacífico muy activa
Vance se formó el miércoles 21 de octubre al sur de Guerrero. Si quieres repasar cómo empezó, puedes leer nuestra nota de cuando Vance aún era un posible ciclón.
La temporada en el Pacífico va del 15 de mayo al 30 de noviembre. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lleva 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categoría 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5. Esos ocho huracanes mayores superan los cinco que se habían previsto.
Qué hacer si vives en la costa o tienes familia allí
- Sigue los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil, que actualizarán la información si algo cambia.
- Evita el mar: el oleaje puede ser peligroso aunque el cielo parezca despejado.
- Ten cuidado en zonas de montaña de Guerrero y Michoacán, donde las lluvias pueden causar deslaves y crecidas de ríos y arroyos.
- Mantente en contacto con tus familiares y revisa con ellos el pronóstico de los próximos días.
Fuentes: Centro Nacional de Huracanes (NHC), boletín 12; Secretaría de Marina; EFE. Datos consultados el 24 de octubre de 2026.
Foto principal: EFE/NOAA.