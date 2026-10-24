El huracán Vance, de categoría 2 en el Pacífico, se mantiene lejos de la costa de México, pero su circulación deja lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), se espera que empiece a debilitarse desde la noche del sábado 24 de octubre.

A las 3:00 a.m. (hora del centro) del sábado 24 de octubre, el centro estaba a unos 590 km al sur-suroeste de Acapulco, con vientos sostenidos de 175 km/h.

No hay vigilancias ni avisos costeros, y la trayectoria prevista lo mantiene sobre el mar.

El NHC prevé fluctuaciones de intensidad el sábado y un debilitamiento gradual desde esa noche y durante el domingo.

Por qué importa: aunque Vance no amenaza con tocar tierra, sus bandas de nubes pueden dejar lluvias fuertes en zonas de montaña y oleaje elevado en la costa. Conviene seguir su evolución, sin alarmas, sobre todo si tienes familia en el suroeste del país.

Dónde está y qué tan fuerte es

Según el boletín 12 del NHC, el centro de Vance estaba también a unos 750 km al sur-sureste de Manzanillo. Se mueve hacia el nor-noroeste a 11 km/h y seguirá así durante el fin de semana. Los vientos de huracán se extienden hasta 45 km del centro y los de tormenta tropical, hasta 240 km.

Dato Vance en cifras Categoría 2 Vientos sostenidos 175 km/h (110 mph) Rachas 212 km/h, según la Secretaría de Marina (Semar) Presión 965 mb Distancia de Acapulco unos 590 km al sur-suroeste Movimiento nor-noroeste a 11 km/h Avisos costeros Ninguno Pronóstico Debilitamiento gradual desde la noche del sábado

Lluvias y oleaje en el suroeste del país

El viernes 23 de octubre, Vance subió a categoría 2. Ese día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), citado por EFE, pronosticó lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero, chubascos en Oaxaca y oleaje de hasta tres metros en la costa de Guerrero.

La Semar reporta cielo nublado a cerrado sobre las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y olas de entre 4.8 y 5.4 metros cerca del sistema, es decir, en mar abierto. Las autoridades pidieron extremar precauciones.

Una temporada del Pacífico muy activa