Tormenta amenaza el oeste de EEUU: alertan por inundaciones, tornados y deslaves
Publicado el 22/10/2026 a las 20:31
Una poderosa tormenta avanza lentamente por el oeste de Estados Unidos y amenaza con provocar inundaciones repentinas, fuertes vientos, granizo y posibles tornados.
El sistema afectará principalmente California, Nevada, Arizona, Utah y Nuevo México, con varias rondas de precipitaciones que podrían prolongarse hasta el fin de semana.
Aunque las lluvias ayudarán a combatir la sequía y reducir el peligro de incendios forestales, también representan una amenaza para comunidades vulnerables.
Según las previsiones de AccuWeather, las condiciones más peligrosas se concentrarán entre el jueves y el sábado, especialmente en zonas desérticas y montañosas.
Tormenta en el oeste: lluvias intensas y riesgo de deslaves
Rain moves into the Treasure Valley this afternoon, with showers continuing into Friday. In the mountains, rain and high elevation snow linger Friday before tapering off. A Flash Flood Watch for the Wapiti and Crooked burn scars remains in effect through Friday morning. https://t.co/stgtIKriTA
— CBS2 News (@CBS2Boise) October 22, 2026
El sur de California enfrentará uno de los episodios más intensos durante las primeras horas del jueves, con aguaceros capaces de causar inundaciones localizadas.
Las zonas costeras podrían recibir entre 1,25 y 2,5 centímetros de lluvia, mientras que algunas laderas montañosas acumularían entre 2,5 y 5 centímetros.
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Los terrenos afectados recientemente por incendios forestales presentan mayor vulnerabilidad porque la pérdida de vegetación facilita el desplazamiento de tierra, rocas y escombros.
También existe la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas cerca de la costa, acompañadas de trombas marinas y tornados breves durante la madrugada del jueves.
Las Vegas y Phoenix enfrentan peligro de inundaciones repentinas
HAIL HAMMERS ROUTE 66 🌧️🧊: Heavy rain and hail pelted a vehicle at the Healing Winds Route 66 campground near Seligman, Arizona. A powerful storm system pulled warm, moist Pacific air into Arizona on Thursday, fueling severe thunderstorms, large hail, damaging winds and flash flooding.
— FOX Weather (@foxweather) October 22, 2026
Las ciudades de Las Vegas y Phoenix podrían experimentar fuertes aguaceros hasta el jueves, con acumulaciones capaces de superar rápidamente la capacidad del drenaje.
En Las Vegas, las precipitaciones acumuladas hasta el martes alcanzaban 1,19 pulgadas, casi cuatro veces el promedio histórico de octubre, según AccuWeather.
El mayor peligro se concentra en calles inundables, pasos subterráneos y cauces normalmente secos, donde el agua puede aumentar de nivel en minutos.
Las autoridades recomiendan evitar conducir por carreteras cubiertas de agua, porque incluso una corriente aparentemente poco profunda puede arrastrar vehículos.
Arizona, Utah y Nuevo México bajo amenaza de tormentas severas
El jueves, el riesgo de tormentas severas se extenderá hacia el sur de Utah y el oeste de Nuevo México, además de Arizona.
Las condiciones atmosféricas favorecerán ráfagas intensas, caída de granizo y lluvias torrenciales, mientras que algunos sectores podrían enfrentar fenómenos meteorológicos más peligrosos.
Para el viernes y sábado, Nuevo México concentraría buena parte de la amenaza de tiempo severo, aunque persistirían chubascos aislados en otras regiones occidentales.
La posible influencia de humedad tropical asociada con Trudy podría incrementar las precipitaciones en sectores del suroeste, según la evolución del sistema.
Nevada y Sierra Nevada: nieve en montañas y alivio limitado a la sequía
El aire frío en las capas altas de la atmósfera también favorecerá nevadas en las cumbres de Sierra Nevada, principalmente en las elevaciones mayores.
Sin embargo, los pronósticos no anticipan acumulaciones importantes en los pasos montañosos, aunque podrían registrarse algunos episodios de nieve húmeda.
Las precipitaciones contribuirán temporalmente a aumentar los caudales de la cuenca del río Colorado, afectada por niveles de agua históricamente bajos.
Pese a ese beneficio, una sola tormenta no resolverá la escasez prolongada de agua, por lo que las comunidades deberán mantener sus medidas preventivas.