Tormenta amenaza el oeste de EEUU: alertan por inundaciones, tornados y deslaves

Una poderosa tormenta avanza lentamente por el oeste de Estados Unidos y amenaza con provocar inundaciones repentinas, fuertes vientos, granizo y posibles tornados.

El sistema afectará principalmente California, Nevada, Arizona, Utah y Nuevo México, con varias rondas de precipitaciones que podrían prolongarse hasta el fin de semana.

Aunque las lluvias ayudarán a combatir la sequía y reducir el peligro de incendios forestales, también representan una amenaza para comunidades vulnerables.

Según las previsiones de AccuWeather, las condiciones más peligrosas se concentrarán entre el jueves y el sábado, especialmente en zonas desérticas y montañosas.

Tormenta en el oeste: lluvias intensas y riesgo de deslaves

Rain moves into the Treasure Valley this afternoon, with showers continuing into Friday. In the mountains, rain and high elevation snow linger Friday before tapering off. A Flash Flood Watch for the Wapiti and Crooked burn scars remains in effect through Friday morning. https://t.co/stgtIKriTA — CBS2 News (@CBS2Boise) October 22, 2026

El sur de California enfrentará uno de los episodios más intensos durante las primeras horas del jueves, con aguaceros capaces de causar inundaciones localizadas.

Las zonas costeras podrían recibir entre 1,25 y 2,5 centímetros de lluvia, mientras que algunas laderas montañosas acumularían entre 2,5 y 5 centímetros.

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Los terrenos afectados recientemente por incendios forestales presentan mayor vulnerabilidad porque la pérdida de vegetación facilita el desplazamiento de tierra, rocas y escombros.

También existe la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas cerca de la costa, acompañadas de trombas marinas y tornados breves durante la madrugada del jueves.