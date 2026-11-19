Un potente río atmosférico golpea California este jueves 19 de noviembre, con lluvias torrenciales, fuertes vientos y nevadas que mantienen en alerta a varias comunidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte sobre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de Los Ángeles afectadas por incendios forestales.

El fenómeno ya provocó rescates de conductores, carreteras inundadas y un récord de precipitaciones en San Francisco que llevaba más de un siglo sin superarse.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de nuevas tormentas durante un invierno marcado por El Niño, que podría intensificar las precipitaciones en California.

Tormenta en California: Los Ángeles enfrenta riesgo de inundaciones y deslaves

El sistema ingresó al sur de California durante la mañana del jueves y podría dejar acumulaciones de hasta 7,6 centímetros de lluvia, según el NWS.

En el condado de Los Ángeles, las autoridades vigilan especialmente las áreas quemadas por incendios recientes, donde el terreno puede desprenderse con mayor facilidad.

La oficina meteorológica de Oxnard reportó precipitaciones superiores a 2,5 centímetros por hora, una intensidad capaz de provocar crecidas repentinas.

Los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo también registraron árboles derribados y carreteras cubiertas de agua, complicando la circulación.