Tormenta en California: lluvias históricas, inundaciones y una nueva amenaza que preocupa a las autoridades
Publicado el 19/11/2026 a las 18:54
Un potente río atmosférico golpea California este jueves 19 de noviembre, con lluvias torrenciales, fuertes vientos y nevadas que mantienen en alerta a varias comunidades.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte sobre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de Los Ángeles afectadas por incendios forestales.
El fenómeno ya provocó rescates de conductores, carreteras inundadas y un récord de precipitaciones en San Francisco que llevaba más de un siglo sin superarse.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de nuevas tormentas durante un invierno marcado por El Niño, que podría intensificar las precipitaciones en California.
Tormenta en California: Los Ángeles enfrenta riesgo de inundaciones y deslaves
El sistema ingresó al sur de California durante la mañana del jueves y podría dejar acumulaciones de hasta 7,6 centímetros de lluvia, según el NWS.
En el condado de Los Ángeles, las autoridades vigilan especialmente las áreas quemadas por incendios recientes, donde el terreno puede desprenderse con mayor facilidad.
La oficina meteorológica de Oxnard reportó precipitaciones superiores a 2,5 centímetros por hora, una intensidad capaz de provocar crecidas repentinas.
Los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo también registraron árboles derribados y carreteras cubiertas de agua, complicando la circulación.
Lluvias históricas en San Francisco: un récord de 1918 quedó atrás
San Francisco acumuló 6,7 centímetros de lluvia el miércoles 18 de noviembre, superando el récord de 5,7 centímetros establecido en 1918 para esa fecha.
En algunas calles del centro, el agua alcanzó profundidades superiores a 30 centímetros, obligando a los bomberos a rescatar conductores atrapados.
Las inundaciones también afectaron carreteras del área de la bahía, mientras que en Big Sur se reportaron deslizamientos y desprendimientos de rocas.
Durante la mañana del jueves, sectores de San Francisco y Oakland registraron hasta 1,27 centímetros de lluvia en apenas una hora.
El Niño 2026: ¿por qué preocupa el invierno en California?
La tormenta ocurre mientras se desarrolla un episodio intenso de El Niño, fenómeno climático relacionado con el calentamiento de las aguas del Pacífico.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) considera probable que las condiciones fuertes o muy fuertes persistan hasta marzo de 2027.
Este escenario puede favorecer un invierno más lluvioso en California, aunque no significa que todas las tormentas provoquen inundaciones.
La combinación de suelos saturados, lluvias persistentes y áreas afectadas por incendios incrementa la preocupación por nuevos deslizamientos.
¿Qué hacer ante las alertas por tormentas e inundaciones en California?
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa y nunca intentar atravesar calles o carreteras inundadas.
Quienes viven cerca de laderas quemadas deben prestar especial atención a las advertencias de evacuación y posibles corrientes de lodo.
Los residentes pueden consultar las alertas actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las instrucciones de los servicios locales de emergencia.
Lo que sigue: El NWS continuará vigilando las precipitaciones y el riesgo de inundaciones, mientras California se prepara para posibles nuevos episodios de lluvia intensa.
Fuentes: Efe, ABC