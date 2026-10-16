Una posible tormenta costera en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia al litoral atlántico ante el riesgo de condiciones peligrosas durante la próxima semana.

Los modelos meteorológicos sugieren que un sistema de baja presión podría desarrollarse a principios de semana y permanecer activo durante varios días.

Aunque todavía no existe certeza sobre su trayectoria, el fenómeno podría provocar fuertes vientos, lluvias, oleaje elevado y corrientes de resaca.

Las zonas costeras de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur figuran entre las áreas que podrían experimentar mayores impactos.

Tormenta costera amenaza EEUU: estados que podrían sufrirla

🌀 TROPICAL TROUBLE?: New AI forecast models are showing signs of a tropical or subtropical low developing off the East Coast early next week. This could spell trouble for East Coast beaches with strong winds and coastal flooding, so keep watching for updates. https://t.co/CQA6hVZOCb — FOX Weather (@foxweather) October 15, 2026

Los pronósticos presentan distintos escenarios sobre la formación del sistema, especialmente respecto a su distancia de la costa y su desplazamiento.

Si la baja presión se desarrolla cerca del litoral, las comunidades costeras de Virginia y las Carolinas enfrentarían mayores probabilidades de lluvias intensas.

Sin embargo, si el sistema permanece alejado de tierra firme, los efectos del viento y las precipitaciones podrían ser considerablemente menores.

Los meteorólogos también contemplan la posibilidad de que la tormenta permanezca cerca de determinadas regiones durante varios días antes de avanzar hacia el Atlántico.