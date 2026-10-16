Tormenta costera amenaza la costa este de EEUU: alertan por oleaje e inundaciones durante varios días
Publicado el 15/10/2026 a las 21:51
Una posible tormenta costera en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia al litoral atlántico ante el riesgo de condiciones peligrosas durante la próxima semana.
Los modelos meteorológicos sugieren que un sistema de baja presión podría desarrollarse a principios de semana y permanecer activo durante varios días.
Aunque todavía no existe certeza sobre su trayectoria, el fenómeno podría provocar fuertes vientos, lluvias, oleaje elevado y corrientes de resaca.
Las zonas costeras de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur figuran entre las áreas que podrían experimentar mayores impactos.
Tormenta costera amenaza EEUU: estados que podrían sufrirla
🌀 TROPICAL TROUBLE?: New AI forecast models are showing signs of a tropical or subtropical low developing off the East Coast early next week. This could spell trouble for East Coast beaches with strong winds and coastal flooding, so keep watching for updates. https://t.co/CQA6hVZOCb
— FOX Weather (@foxweather) October 15, 2026
Los pronósticos presentan distintos escenarios sobre la formación del sistema, especialmente respecto a su distancia de la costa y su desplazamiento.
Si la baja presión se desarrolla cerca del litoral, las comunidades costeras de Virginia y las Carolinas enfrentarían mayores probabilidades de lluvias intensas.
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Sin embargo, si el sistema permanece alejado de tierra firme, los efectos del viento y las precipitaciones podrían ser considerablemente menores.
Los meteorólogos también contemplan la posibilidad de que la tormenta permanezca cerca de determinadas regiones durante varios días antes de avanzar hacia el Atlántico.
Fuertes vientos y corrientes de resaca amenazan las playas
In house models continuing with the trend of a big coastal low/Carolina system this weekend.
Jury still way out on how this will happen. Probably too far inland/west I think. May end up just offshore, but we'll see what tomorrow's data looks like.
High degree of uncertainty in the upper level pattern.
New run in tonight is an immense forecast change from what many of these states are probably expecting now. Rain, winds, and even some higher elevation mischief if you look close.
For Florida, this means a line of or scattering of storms Saturday, with even gustier winds Sunday.
— Noah Bergren (@NbergWX) October 15, 2026
Uno de los riesgos más importantes sería la persistencia de vientos del noreste, capaces de generar condiciones marítimas peligrosas incluso lejos del centro de la tormenta.
Las playas atlánticas de Florida, Georgia, las Carolinas, Virginia y la península de Delmarva podrían registrar oleaje elevado y corrientes de resaca.
Estas corrientes representan un peligro para los bañistas porque pueden arrastrarlos rápidamente mar adentro, incluso cuando las condiciones parecen relativamente tranquilas.
Además, las autoridades podrían restringir actividades acuáticas si el oleaje y la intensidad de las corrientes representan amenazas para residentes y visitantes.
Inundaciones costeras podrían coincidir con las mareas altas
Otro escenario preocupante involucra posibles inundaciones en comunidades cercanas al océano, especialmente cuando los vientos persistentes favorezcan la acumulación de agua contra la costa.
La combinación de oleaje elevado, mareas altas y vientos prolongados podría afectar carreteras costeras, accesos a playas y otras zonas bajas.
No obstante, todavía resulta prematuro determinar qué ciudades enfrentarían las mayores consecuencias, debido a las diferencias entre las proyecciones meteorológicas disponibles.
Los próximos pronósticos serán fundamentales para establecer si el sistema se intensifica, cuánto tiempo permanece activo y cuáles serían las áreas más expuestas.
¿Qué deben hacer los residentes ante la posible tormenta?
Las familias que viven cerca del Atlántico deben prestar atención a los boletines meteorológicos y verificar posibles avisos sobre inundaciones y condiciones marítimas peligrosas.
Quienes planean visitar playas durante los próximos días deberían consultar las advertencias locales y evitar ingresar al agua cuando existan alertas por corrientes de resaca.
También conviene revisar rutas de acceso, asegurar objetos exteriores y preparar suministros básicos si las autoridades identifican riesgos para comunidades vulnerables.
Por ahora, la formación, intensidad y trayectoria de la tormenta siguen siendo inciertas, por lo que este escenario no constituye una confirmación de impactos específicos.
Fuente: The Weather Channel.